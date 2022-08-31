https://ria.ru/20220831/vizy-1813478558.html
Боррель: некоторые категории россиян по-прежнему смогут получать визы в ЕС
Боррель: некоторые категории россиян по-прежнему смогут получать визы в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
Боррель: некоторые категории россиян по-прежнему смогут получать визы в ЕС
Определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:35
2022-08-31T16:35
2022-08-31T17:03
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге, в ходе которой была согласована полная приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом."Есть общее понимание, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц. Мы не хотим отгородить себя от тех россиян, которые выступают против войны на Украине, от российского гражданского общества", - сказал он.Ранее Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России и призвал к "избирательному" подходу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, жозеп боррель, новости - туризм, россия, украина
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Украина
16:35 31.08.2022 (обновлено: 17:03 31.08.2022)
Боррель: некоторые категории россиян по-прежнему смогут получать визы в ЕС
Боррель: некоторые категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС