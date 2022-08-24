https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html

На "Крымской платформе" Запад единодушно пожелал украинцам погибнуть

На "Крымской платформе" Запад единодушно пожелал украинцам погибнуть - РИА Новости, 24.08.2022

На "Крымской платформе" Запад единодушно пожелал украинцам погибнуть

Украина отметила свой государственный праздник — День независимости. Каждый отмечал по-своему. Украинские военные — обстрелами центра Донецка, унесшими жизни... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:02

2022-08-24T20:02

2022-08-24T22:09

борис джонсон

владимир зеленский

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Украина отметила свой государственный праздник — День независимости. Каждый отмечал по-своему. Украинские военные — обстрелами центра Донецка, унесшими жизни нескольких мирных граждан. Украинские беженцы — бурным обсуждением жутких кадров изнасилования 55-летней украинки прямо на улицах итальянского города. Украинский главнокомандующий — поразительным признанием того, что независимость его страны заключается исключительно в крови, смерти и слезах. Кстати, очень показательно, что это признание он дал на фоне бюста нацистского коллаборациониста Степана Бандеры.Украинский же президент Владимир Зеленский отметил этот день бравурной трескотней о том, что "во всех мировых учебниках истории" в будущем раздел о нашей эпохе получит название "Времена, когда мир объединила Украина".Этот смелый прогноз совпал с выходом передовой статьи в газете The Daily Telegraph, в которой рассказывается о том, как британские дипломаты прилагают отчаянные усилия для убеждения европейских лидеров в необходимости не снижать уровень поддержки Украины. В Лондоне очень беспокоятся, что эта поддержка ввиду внутренних кризисов Европы резко пошла на убыль.Для демонстрации глобального одобрения действий киевского режима, "противостоящего российской агрессии", Зеленский снова собрал мировых лидеров на созданной в прошлом году "Крымской платформе". Ну как собрал. В основном виртуально. Очно приехали в Киев только президент Польши Анджей Дуда и чуть позже, уже на День независимости, премьер Великобритании Борис Джонсон. Однако МИД Украины радостно отчитался, что обеспечил онлайн-присутствие почти 60 участников со всей планеты, "расширив географию" саммита за счет ряда глобальных акторов вроде Суринама.Наверное, здесь стоит напомнить читателям, что это за "Крымская платформа" такая. Ровно год назад Зеленский собрал ряд зарубежных гостей (преимущественно с Запада) на саммит, который был назван "учредительным". Хотя никто так и не пояснил тогда, что же он "учредил". А наиболее всего он запомнился словами главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, определившего главную задачу мероприятия: "Либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, пока петух свистнет, или ты всячески помогаешь петуху свистнуть. Вот и все. Это стратегия".Вот целый год данная "платформа" и помогала "свистеть". Тогда было сказано, что в разных государствах мира будут созданы офисы сей непонятной структуры, которые "в режиме 24/7 будут возвращать Крым Украине". Правда, уже спустя месяц после ее "учреждения" украинские СМИ зафиксировали, что сайт "Крымской платформы" сначала только репостил заявления Зеленского, а затем и вовсе замолк, не подавая признаков жизни . Бурная "активность" данной структуры особенно заметна по ее ютьюб-каналу, где за целый год вплоть до прошлой недели не появилось ни одного нового видео. Такая вот работа "в режиме 24/7". Казалось бы, второй форум логично было бы начать с какого-то (хотя бы формального) отчета "о проделанной работе". Но, видимо, отчитываться было не за что.Тем не менее Зеленский вновь высокопарно заявил о "важности" и "судьбоносности" нового саммита. Хотя эта "важность" была наглядно продемонстрирована им самим: президент Украины посередине работы форума просто сбежал с него, даже не дождавшись появления представителя истинного хозяина Украины — госсекретаря США Энтони Блинкена. Тем забавнее выглядел тот факт, что глава внешнеполитического ведомства Америки начал свое выступление приветствием Зеленского, явно не подозревая, что подопечный проигнорировал выступление высокого онлайн-гостя.Вряд ли стоит говорить о результатах саммита. Их быть не могло, хотя бы потому, что сам Зеленский на полях этого мероприятия громогласно заявил (сохраняем стиль оригинала): "Мы вернем Крым… любым путем, которым мы решим. Решим самостоятельно, без консультаций с каким бы то ни было государством". Обидные слова для участников "Крымской платформы": ведь если их мнение главу киевского режима совершенно не интересует, то зачем же их надо было собирать?Еще более парадоксальным выглядит его заявление о том, что Украина не намерена вести переговоры с Россией — ни о мире, ни даже о перемирии. Зеленский сказал, что не хочет "Минска-3" и даже "Минска-7". Парадокс в том, что всего за сутки до этого заявления тот же самый человек в той же самой вышиванке цвета хаки грозно провозгласил, что если в Мариуполе будет проведено "судилище" над нацистами из "Азова"*, "это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны". А еще за несколько дней до этого он же заявил, что такой красной линией будут являться референдумы на "оккупированной" территории. И после всего этого Зеленский выходит на публику и рассказывает о том, что вообще не собирался и не собирается вести никаких переговоров. Тогда к чему все эти красные линии?Что действительно важно вынести из виртуального саммита "Крымской платформы", так это единодушие большинства выступавших лидеров Запада относительно судьбы конфликта. Практически каждый из них поддержал борьбу "до последнего украинца", подбадривая киевский режим посылать на бойню своих граждан. Разве что особняком стоит выступление президента Турции Тайипа Эрдогана, который призвал искать решение конфликта за столом переговоров. Но как всегда исключение лишь подчеркивает правило: львиная доля выступавших представителей Запада только подкидывали дровишек в огонь, рассказывая представителям Украины о том, какие они сильные и как нужно окончательно добить их страну, продолжая "сопротивляться агрессии".Подтвердил свой наказ украинцам бороться "до последней капли крови" и неплохо отдохнувший в последние перед увольнением дни премьер-министр Британии Борис Джонсон, который в итоге решил лично засветиться в Киеве. Он выразил горячую поддержку "своему другу" Зеленскому. В частности, это проявилось в том, что пустующую резиденцию премьера на Даунинг-стрит (Джонсон уже вывез оттуда свои личные вещи) декорировали ко Дню независимости Украины синими и желтыми цветами. Что, кстати, вызвало бурное негодование самих британцев, которые напомнили вернувшемуся из отпуска премьеру о серьезнейшем внутреннем кризисе и небывалой инфляции в его стране.А Джонсон в это время поучал Украину, заявив о недопустимости проведения референдумов там. Тем поразительнее, что выступивший на той же платформе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пафосно провозгласил: "Все очень просто. Только украинцы, только вы имеете право решать, каким должно быть будущее вашей страны". Шикарные же слова! Россия ведь уже давно говорит о том же: пусть сам украинский народ в различных регионах решит свою судьбу, как ее решили на референдумах 2014 года в Крыму и в Донбассе, как ее хотят решить жители Запорожской и Херсонской областей.Зеленский явно выглядел на этом "судьбоносном" форуме расстроенным. Он явно ожидал чего-то большего. Буквально накануне саммита глава его офиса Андрей Ермак анонсировал появление уже в ближайшие дни некоего документа о пресловутых "гарантиях безопасности", которые весь мир должен дать Украине. Да-да, абсолютно весь мир, включая и Россию. Если помните, еще в апреле различные представители Зеленского возбужденно рассказывали, как они якобы выторговали вступление Украины в "альтернативное НАТО", что якобы дает им те же гарантии 5-й статьи Устава Альянса, но только это гораздо круче, так как Украине за это не надо будет платить. И неважно, что затем различные деятели Запада не раз отвергали такую возможность — украинцы все равно ждали, когда же обещанные Арестовичем "гарантии" будут преподнесены на блюдечке с голубой каемочкой.Логично было бы услышать что-то о контурах будущих "гарантий" от нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга, который также выступил на "Крымской платформе". Но он выступил скорее в роли метеоролога, предупредив Украину о неминуемо надвигающихся холодах. "Зима близко! — предупредил киевскую публику генсек Альянса. — И она будет тяжелой! Мы видим, что бои ведутся на истощение. Это битва воли и битва логистики. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину в течение длительного времени". Как видим, ни слова о "гарантиях", зато смелый прогноз прихода зимы сводится исключительно к пожеланию украинцам погибать еще долго. Собственно, все та же формула "до последней капли крови", как велел и Джонсон.Неудивительно, что Зеленский, поздравляя народ с Днем независимости, додумался в своем обращении подчеркнуть полную зависимость от этой формулы и лично от Джонсона. Даже невзирая на то, что последнему осталась до окончательного позорного увольнения всего пара-другая недель.И тем не менее лидер как бы "независимого" государства умудрился в своем официальном поздравлении украинскому народу подчеркнуть, как ему "понятен и близок" премьер Британии, благословивший украинцев на погибель.В другое время, в других обстоятельствах, в другой стране это выглядело бы парадоксом. Но не на современной Украине, не в державе-банкроте, гордящейся своей зависимостью от хозяев, которые открыто желают ей гибели. И все это называется "независимостью".* Запрещенная в России террористическая организация.

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