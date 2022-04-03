https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в морг

Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в морг - РИА Новости, 03.04.2022

Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в морг

Чисто украинское понятие "Колесо генотьбы", обозначающее периодическую смену "зрады" (измены), "ганьбы" (позора) и "перемоги" (победы), заиграло сейчас новыми... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T08:00

2022-04-03T08:00

2022-04-03T08:08

авторы

обострение ситуации в днр и лнр

сша

нато

великобритания

польша

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

Чисто украинское понятие "Колесо генотьбы", обозначающее периодическую смену "зрады" (измены), "ганьбы" (позора) и "перемоги" (победы), заиграло сейчас новыми красками. Не успевает публика объявить "зрадой" любые переговоры с Россией и формулы возможного компромисса, как появляется на экранах киевский "главноуспокаивающий" Алексей Арестович, выдает в эфире набор совершенно невообразимых фантазий — и та же публика сразу же бросается праздновать "перемогу".К примеру, знаете ли вы о том, что Украина уже "ускоренно вступает в Евросоюз"? Поверьте, и Евросоюз об этом не знает. А украинцы уже убеждены в этом. Или слышал кто-нибудь о существовании "альтернативного НАТО"? А Украина уже и туда вступает. Ее даже не смущает наличие в этой воображаемой структуре самой России. Да-да, наша страна там тоже состоит, хотя и не подозревает еще об этом. Как и не знает, что отныне она обязана приложить максимум усилий для скорейшего вступления Украины в ЕС. Это не шутка. Россия должна способствовать срочному расширению Евросоюза. Возможно, Госдума должна принять специальное постановление о приеме Украины в ЕС. Можно себе представить, как в Европе напрягутся в таком случае. Уж там-то точно не видят Украину у себя ни сейчас, ни позже.Здесь приведены далеко не все парадоксальные заявления Арестовича и ряда других украинских деятелей о результатах "договоренностей с российской стороной", якобы достигнутых в ходе серии последних переговорах. И неважно, что никаких договоренностей еще нет, а есть только список украинских пожеланий, о чем российская сторона и заявила по итогам очной встречи делегаций в Стамбуле. Но еще там, в Турции, глава украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк радостно сообщил прессе о намерении составить "пул гарантов безопасности", в который войдет и Россия. К тому же он заявил о том, что данные "гарантии" на этот раз будут совсем не такие, как во времена подписания Будапештского меморандума 1994 года. Теперь-то Киев заставит страны-гаранты ратифицировать сей договор на уровне парламентов и сделать его юридически обязательным.Как обычно, "договоренности" (а на деле — "хотелки" украинской делегации), которые на Украине сначала восприняли как "зраду" в связи с отказом вступать в НАТО, творчески развил Арестович. Его речь по этому поводу смело можно будет включать в антологию художественной околополитической фантастики XXI века. Тут же стрелка "Колеса генотьбы" стремительно повернулась на показатель "Перемога".Оказывается (если настолько не уважать себя, чтобы верить Арестовичу), Украине опять удалось обмануть всех — и Россию, и НАТО, и кого угодно. По его словам, согласие стать "гарантами безопасности" Украине уже дали, помимо нас, многие страны — США, Польша, Британия, Китай, Турция, да и вообще все постоянные члены Совета Безопасности ООН. И неважно, что многие из них об этом не подозревали, а некоторые (включая США, кстати) опровергли свое желание входить в этот сомнительный "пул". Но Арестович-то уже объяснил публике не только состав "гарантов", но и подробный механизм их работы.Согласно версии киевской стороны, в случае агрессии против Украины "гаранты" должны собраться в течение трех суток. Арестович на этих словах даже поднял палец: "Не 60, как в пятой статье НАТО (там 60 суток!), а в течение трех суток!" Откуда он взял сведения о 60 сутках, лучше не спрашивать — это все равно, что у фантаста спрашивать, почему вымышленным инопланетным существам он нарисовал три хвоста, а не четыре. Так вот, гаранты должны собраться и моментально "предоставить военную, экономическую, гуманитарную, политическую помощь, включая закрытое небо, которое специально проговаривается".При такой схеме вполне логично спросить, о чьей потенциальной агрессии идет речь. Ведь если в числе "гарантов безопасности" есть Россия, то не о российской же. Не может же она принимать решение о "закрытии неба" против своей авиации. Видимо, Киев решил заранее обезопасить себя от агрессии со стороны Венгрии или Румынии — их-то в "пул" пока не пригласили.И все эти фантазии явно нездорового человека преподносятся украинской публике как блестящий маневр Киева. Арестович заключает: "В результате Украина попадает в ЕС, в Украине не будет наступательного оружия НАТО, которого и так здесь не было, Украина получает гарантии лучше пятой статьи НАТО и не будет за них платить. А все государства, вступающие в НАТО, платят за участие в НАТО. А мы получаем гарантии лучше и бесплатно!" Как вы понимаете, слово "бесплатно" в данном случае является ключевым. Эвон как Киев надул и своих спонсоров: они теперь вынуждены сражаться за Украину против чьей-то "агрессии", а Киев будет только бешеные деньги получать за участие в "альтернативном НАТО" — именно так "главноуспокаивающий" окрестил свою невероятную схему.Неудивительно, что западные страны не воспылали желанием участвовать в ней. Мало того, судя по сведениям CNN, там были крайне удивлены такими заявлениями украинской стороны. США дали понять, что "не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины". И даже подчеркнули, что будут избегать любых шагов, которые могли бы привести к прямому военному столкновению с Россией. Польша как будто ждала этой реакции Вашингтона, после чего устами Ярослава Качиньского сообщила: Варшава как бы и готова войти в список "гарантов", но только при условии, если в нем будут "Соединенные Штаты, а также другие крупные европейские государства". Это же надо, а Арестович рассказывал своей публике о том, что все уже согласны.О чем говорить, если даже британский вице-премьер Доминик Рааб прямо заявил относительно фантазий украинской стороны: "Я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО, имеющиеся перед членами НАТО".Судя по источникам The Times, Лондон не только не собирается выступать каким бы то ни было "гарантом безопасности Украины", но и убеждает Владимира Зеленского в необходимости отказаться от "быстрого заключения мирного соглашения с Россией". По словам этих источников, премьер Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины озвучил следующую позицию своего правительства: "Некоторым из наших союзников слишком не терпится, чтобы Зеленский урегулировал ситуацию. Мы думаем, что Украина должна занять как можно более сильную военную позицию, прежде чем вести эти переговоры". Причем газета даже назвала тех союзников, которые поддерживают переговоры: Франция, Германия и даже США.Получается, что британцы продолжают придерживаться мнения о том, что украинцы должны погибнуть в войне с Россией. А ведь именно это Джонсон велел Зеленскому, когда находился с визитом в Киеве 1 февраля сего года и заявил, что украинцы обязаны "сражаться до последней капли крови". С какой стати Лондону сейчас менять эту позицию и тем более брать на себя какие-то обязательства? Совсем как в классическом советском анекдоте: "Доктор сказал "в морг" — значит, в морг". Все, что Джонсон при таком подходе может гарантировать, так это красивое отпевание украинского государства.Вот чего на Украине, танцующей от радостных "переможных" отчетов Арестовича, не хотят до сих понять. Запад не раз заявлял и заявляет: никто там воевать и гибнуть за эту страну не намерен. А соответственно, никто серьезных гарантий безопасности давать не будет.В свое время в интернете широко распространялись цитаты, в которых миллиардеру Джорджу Соросу приписывались следующие мысли: "Задача украинцев — воевать. Как можно дольше. Как можно разнузданнее. Как можно кровавее… Европа выиграет даже в том случае, если от всей Украины останется одно огромное пепелище, заваленное смердящими трупами. Потому что Россия возьмется его восстанавливать, а людей — спасать". Утверждается, что Сорос якобы заявил это в интервью журналу Cicero, опубликованном в декабре 2014 года.Масса "антифейковых" сайтов (в том числе из структур самого Сороса) гневно опровергают эти цитаты. Но обращает на себя внимание тот факт, что при этом они сами ссылаются не на интервью, а на его краткий анонс с сайта журнала. А ссылка на саму статью в этом анонсе ведет в никуда, на несуществующую страницу. То есть западные "борцы с фейками" сами не знают, что утверждал их спонсор в скандальном интервью, но уверенно заявляют о том, что приписываемых ему фраз там не было. Интересно, откуда бы они могли это узнать.Говорил что-то подобное Сорос или не говорил, не известно точно, но факт остается фактом: именно этот сценарий, описанный еще в 2014 году миллиардером или его российскими интерпретаторами, с точностью реализуется Западом на Украине сейчас. Перед ней откровенно поставлена задача: превратиться в то самое "пепелище, заваленное смердящими трупами". Чем больше крови, чем больше трупов — тем ценнее для лидеров вроде Джонсона. О каких "гарантиях безопасности" с его стороны может идти речь при таком сценарии!Как видим, основные спонсоры нынешнего украинского режима поставляют ему тысячи тонн летального оружия и упорно отказываются гарантировать безопасность страны. Получается, что вновь, как и во все века, единственным гарантом стабильности, безопасности, развития Украины готово стать лишь одно государство — Россия. История не обманет: лишь вместе с Россией, лишь в составе России Украина (как бы эта земля ни называлась в разные временные периоды) прирастала населением, территорией, промышленностью. И наоборот, всегда разваливалась и приходила в состояние Руины (именно так это записано в украинских учебниках истории), как только оказывалась за пределами нашего общего государства. И ничего другого ни Джонсон, ни Байден, ни тем более фантазер Арестович придумать не смогут.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220402/makron-1781368524.html

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220326/genotsid-1780137875.html

сша

великобритания

польша

украина

россия

франция

германия

турция

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

авторы, сша, нато, великобритания, польша, украина, ситуация в днр и лнр, алексей арестович , михаил подоляк, евросоюз, оон, борис джонсон, доминик рааб, владимир зеленский, россия, франция, германия, турция, китай, джордж сорос