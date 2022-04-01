Польша готова стать гарантом безопасности Украины
Качиньский: Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если гарантом будут и США
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 1 апр – РИА Новости. Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если в числе гарантов будут также США, заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.
"Если бы это были серьезные гарантии, то есть с участием Соединенных Штатов, а также других крупных европейских государств, то я не вижу здесь никаких противопоказаний", - сказал Качиньский, отвечая на вопрос, готова ли Польша войти в число гарантов безопасности на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -0-