https://ria.ru/20220401/ukraina-1781208548.html

Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Польша готова стать гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 01.04.2022

Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если в числе гарантов будут также США, заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:25

2022-04-01T09:25

2022-04-01T09:25

в мире

владимир путин

давид арахамия

россия

италия

израиль

совет безопасности оон

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 1 апр – РИА Новости. Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если в числе гарантов будут также США, заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -0-

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россия

италия

израиль

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, давид арахамия, россия, италия, израиль, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии