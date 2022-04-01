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Польша готова стать гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 01.04.2022
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Польша готова стать гарантом безопасности Украины
Польша готова стать гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 01.04.2022
Польша готова стать гарантом безопасности Украины
Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если в числе гарантов будут также США, заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:25
2022-04-01T09:25
в мире
владимир путин
давид арахамия
россия
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израиль
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 1 апр – РИА Новости. Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если в числе гарантов будут также США, заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -0-
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в мире, владимир путин, давид арахамия, россия, италия, израиль, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:25 01.04.2022
 
Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Качиньский: Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если гарантом будут и США

© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
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ВАРШАВА, 1 апр – РИА Новости. Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если в числе гарантов будут также США, заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.
Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
"Если бы это были серьезные гарантии, то есть с участием Соединенных Штатов, а также других крупных европейских государств, то я не вижу здесь никаких противопоказаний", - сказал Качиньский, отвечая на вопрос, готова ли Польша войти в число гарантов безопасности на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -0-
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 22:25
США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины
 
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