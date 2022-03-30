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США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины
США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины - РИА Новости, 30.03.2022
США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины
США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине, заявила в среду журналистам директор по... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:25
2022-03-30T23:16
в мире
владимир мединский
владимир путин
давид арахамия
россия
италия
израиль
совет безопасности оон
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине, заявила в среду журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее, мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины", - сказала Бедингфилд в ходе брифинга.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее руководство ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию, заявило о готовности пойти на такой шаг.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/velikobritaniya-1780951123.html
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в мире, владимир мединский, владимир путин, давид арахамия, россия, италия, израиль, совет безопасности оон
22:25 30.03.2022 (обновлено: 23:16 30.03.2022)
 
США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины

Белый дом: США пока не готовы говорить конкретно о гарантиях безопасности для Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине, заявила в среду журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее, мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины", - сказала Бедингфилд в ходе брифинга.
Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее руководство ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию, заявило о готовности пойти на такой шаг.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:58
Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 22:08
Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин готов дать гарантии безопасности Украине
 
В миреВладимир МединскийВладимир ПутинДавид АрахамияРоссияИталияИзраильСовет Безопасности ООН
 
 
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