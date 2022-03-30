https://ria.ru/20220330/garantii-1780977536.html

США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины

США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины - РИА Новости, 30.03.2022

США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины

США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине, заявила в среду журналистам директор по... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:25

2022-03-30T22:25

2022-03-30T23:16

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине, заявила в среду журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее, мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины", - сказала Бедингфилд в ходе брифинга.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее руководство ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию, заявило о готовности пойти на такой шаг.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/velikobritaniya-1780951123.html

https://ria.ru/20220330/germaniya-1780976636.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир мединский, владимир путин, давид арахамия, россия, италия, израиль, совет безопасности оон