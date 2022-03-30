https://ria.ru/20220330/konflikt-1780980864.html

Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к столкновению с Россией

Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к столкновению с Россией - РИА Новости, 30.03.2022

Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к столкновению с Россией

Президент США Джо Байден не станет принимать решений, которые бы привели к прямому конфликту с РФ, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T23:23

2022-03-30T23:23

2022-03-30T23:23

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министерство обороны сша

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не станет принимать решений, которые бы привели к прямому конфликту с РФ, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Как президент Байден говорил много раз, он не ищет прямого конфликта США и России. Он не будет принимать решений, которые бы привели к таковому", - сказала Бедингфилд на брифинге.Так она ответила на вопрос о возможности передачи Украине истребителей. Бедингфилд подчеркнула, что объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен, Киеву передаются те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми.

https://ria.ru/20220330/korabli-1780977204.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, киев, министерство обороны сша, администрация президента сша