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Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к столкновению с Россией - РИА Новости, 30.03.2022
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Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к столкновению с Россией
Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к столкновению с Россией - РИА Новости, 30.03.2022
Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к столкновению с Россией
Президент США Джо Байден не станет принимать решений, которые бы привели к прямому конфликту с РФ, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T23:23
2022-03-30T23:23
в мире
сша
россия
киев
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не станет принимать решений, которые бы привели к прямому конфликту с РФ, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Как президент Байден говорил много раз, он не ищет прямого конфликта США и России. Он не будет принимать решений, которые бы привели к таковому", - сказала Бедингфилд на брифинге.Так она ответила на вопрос о возможности передачи Украине истребителей. Бедингфилд подчеркнула, что объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен, Киеву передаются те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми.
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в мире, сша, россия, киев, министерство обороны сша, администрация президента сша
23:23 30.03.2022
 
Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к столкновению с Россией

Белый дом: США избегают шагов, которые привели бы к прямому конфликту с Россией

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не станет принимать решений, которые бы привели к прямому конфликту с РФ, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Как президент Байден говорил много раз, он не ищет прямого конфликта США и России. Он не будет принимать решений, которые бы привели к таковому", - сказала Бедингфилд на брифинге.
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США вывели свои корабли из Черного моря
Так она ответила на вопрос о возможности передачи Украине истребителей. Бедингфилд подчеркнула, что объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен, Киеву передаются те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми.
 
В миреСШАРоссияКиевМинистерство обороны СШААдминистрация президента США
 
 
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