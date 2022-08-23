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Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/donbass-1811630381.html
Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех человек
Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 23.08.2022
Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех человек
Один из тяжело раненных при обстреле Донецка во вторник скончался, число погибших выросло до четырех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:06
2022-08-23T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Один из тяжело раненных при обстреле Донецка во вторник скончался, число погибших выросло до четырех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Один из тяжело раненных граждан скончался от полученных ран. В результате обстрела украинских боевиков центра Донецка погибли четыре мирных жителя, 10 человек ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых. Также украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы города.Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
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Последствия обстрела жилого дома в Донецке
Последствия обстрела жилого дома в Донецке
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в мире, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
17:06 23.08.2022 (обновлено: 17:35 23.08.2022)
 
Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех человек

Штаб обороны ДНР сообщил о смерти одного из жителей Донецка, тяжело раненных при обстреле

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Один из тяжело раненных при обстреле Донецка во вторник скончался, число погибших выросло до четырех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Один из тяжело раненных граждан скончался от полученных ран. В результате обстрела украинских боевиков центра Донецка погибли четыре мирных жителя, 10 человек ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых. Также украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы города.
Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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