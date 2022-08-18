https://ria.ru/20220818/krossy-1810255573.html

Пришла "Смена": сможет ли российский бройлер вытеснить американских кур

Пришла "Смена": сможет ли российский бройлер вытеснить американских кур - РИА Новости, 18.08.2022

Пришла "Смена": сможет ли российский бройлер вытеснить американских кур

Курятина — самое популярное мясо у россиян. Большая часть производится в России, но племенной материал и яйца на 95 процентов — импорт. Генетики предложили... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:00

2022-08-18T08:00

2022-08-18T13:38

наука

экономика

россия

ссср

ленинградская область

российская академия наук

рэу имени г. в. плеханова

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810025678_0:117:1239:814_1920x0_80_0_0_88b525ac84504daff76d2acd58cc6584.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Николай Гурьянов. Курятина — самое популярное мясо у россиян. Большая часть производится в России, но племенной материал и яйца на 95 процентов — импорт. Генетики предложили решение: вывели собственных бройлеров. Смогут ли они полностью заменить зарубежных — в материале РИА Новости.Западные куры захватили РоссиюНа курятину приходится почти половина потребления мяса в стране — 34 килограмма в год на человека. Продукция поступает в основном с российских птицефабрик. Однако яйца и суточных цыплят закупают за границей.Производитель племенного стада получает гибрид (кросс) путем скрещивания так называемых линий — генетически однородных птиц с определенными качествами. Обычно берут породы корниш и плимутрок. Первая — мясная, с большими мышцами груди, бедер, голени. У второй лучшая репродуктивность. Это прародители. Они дают родителей с высокой яйценоскостью. И их цыплята — собственно бройлеры — достаточно мясистые. Прародителей и родителей отправляют на птицефабрики, которые уже изготавливают конечный продукт.В СССР было полтора десятка собственных линий кур — яичных, мясных и мясояичных. Но отрасль не пережила кризис 1990-х. В последние десятилетия российский рынок фактически поделили между собой два производителя племенного материала — британская Aviagen Group и американская Cobb Vantress. Англичане поставляют кроссы (межпородные гибриды) кур Ross 308, американцы — Cobb 500. По разным оценкам, они контролируют от 95 до 98 процентов рынка (некоторые эксперты говорят даже о 99).Это совершенно не устраивало правительство. К тому же доминирование только двух игроков негативно сказывалось на цене. Нарушение логистики в разгар пандемии обострило проблему. А сейчас вопрос собственной генетики стал экзистенциальным для российского птицеводства."Смена" вместо RossК активной разработке собственных аналогов приступили несколько лет назад. Принятая в 2020-м Подпрограмма по созданию конкурентоспособного кросса бройлеров предполагала, что доля российских племенных кур на рынке повысится до 15 процентов. Ставку сделали на сергиевопосадский Всероссийский научно-исследовательский институт птицеводства (ВНИТИП) РАН.Селекционно-генетический центр "Смена" при институте — единственный из подобных советских учреждений, переживший испытание рыночной экономикой. Удалось сохранить коллектив и полувековой селекционный опыт.В 2016-м на базе института создали Федеральный научный центр (ФНЦ), в который, помимо ВНИТИП, вошли Ветеринарный институт птицеводства (Ленинградская область) и Всероссийский институт птицеперерабатывающей промышленности (Солнечногорский район Московской области). К этой научной базе присоединились три селекционных центра. В результате разработали кросс "Смена-9".Недавно завершили производственные испытания. "Наиболее интересные проводились на предприятиях, где выращивается Ross 308, — на том же оборудовании, с тем же персоналом, на тех же кормах. По заключению этих фабрик, по продуктивности наш кросс не хуже импортных, а по некоторым показателям — лучше", — рассказывает РИА Новости директор СГЦ "Смена" Анатолий Комаров.Куры-скандалисткиСреди преимуществ этого кросса — адаптированность к российским условиям. Как поясняет Комаров, речь прежде всего о приспособленности птицы к местным кормам — в этом смысле она менее требовательна.Еще один плюс "Смены-9" — устойчивая репродукция при стабильной скорости роста. "Петухи отцовской родительской формы обеспечивают высокую оплодотворенность яиц за весь период содержания, так что подсадка молодого петуха не требуется", — сообщили во ВНИТИП.Все остальные ключевые параметры близки к зарубежным аналогам. "У птицы хороший вес, нет падежа, — говорит доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев. — Мясо не только на груди, но и на лапках, бедрах. Даже на крыльях его много. Растут хорошо. Вес тушки после разделки — 1600-2450 граммов, в основном 1800-1900. Цена тоже приятно удивляет — вдвое ниже, чем на импортных бройлеров".Отличия от западных кроссов минимальны. Фермеры отмечают повышенную разницу в весе самцов и самок. У "Смены-9" больше жира, но это некритично. Кроме того, заводчики говорят, что у нашего бройлера более скандальный характер: птица не любит, когда ее берут на руки, и, если не принять меры предосторожности, может поцарапать острыми когтями и клювом.Свое вкуснееМнения о вкусе мяса разнятся. Одним нравится больше, чем Ross или Cobb, другим — меньше. Впрочем, по уверениям специалистов, потребитель не заметит разницы.Комаров, ссылаясь на профессиональных дегустаторов, утверждает, что "Смена-9" все-таки немного вкуснее зарубежных аналогов и превосходит их по нежности, сочности, наваристости бульона, ароматическим свойствам.На вкус, помимо генетики, влияют кормовая база и степень созревания мяса."Если очень быстро нарастает, то не успевает набрать необходимые качества, — уточняет Комаров. — У нашей птицы соблюдается баланс роста и созревания, мясо получает все, что нужно для лучшего вкуса".Не хуже конкурентовЧтобы по-настоящему сравнить российский кросс с иностранными, нужно намного больше данных, считают эксперты."Пока мультипликации коммерческих стад "Смены-9" недостаточно для сопоставления коммерческих показателей с кроссами Cobb 500 и Ross 308, — говорит президент международной консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. — Требуется более масштабный анализ ежедневного привеса, конверсии корма, производства яйца и множества других параметров. Сегодня объективно оценить возможности отечественного кросса с точки зрения науки, статистики и практики нельзя".Тем не менее эксперт отмечает, что первые показатели экспериментальных и ограниченных промышленных партий относительно сопоставимы с конкурентами из-за рубежа."Когда гибрид попадает в новую среду, в первом поколении он дает неплохие результаты. Однако неясно, удастся ли удержаться на том же уровне", — добавляет он.По его словам, условия на птицефабриках могут быть разными — как правило, они не такие тепличные, как там, где вывели первых родителей и прародителей.Половина кур будут российскимиГлавное преимущество "Смены-9" в том, что она российская. "Независимо от того, какие меры против нас примут наши "друзья", мы будем надежно обеспечены племенной продукцией", — отмечает генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.Как проинформировали в Министерстве сельского хозяйства России, заданная госпрограммой доля российских племенных кур — не менее 15 процентов — в условиях санкций может быть значительно увеличена."Смена-9" уже прошла испытания в условиях птицефабрик. Следующая задача — сформировать необходимое поголовье племенной птицы родительских форм для комплектования птицефабрик. Для этого на базе института строят центр разведения бройлеров. На проект выделили пять миллиардов рублей. На сайте ВНИТИП указано, что новые мощности позволят к 2025-му заместить импорт на 50 процентов.Вслед за сергиевопосадским птицеводческие комплексы цыплят-прародителей возводят по всей стране. Так, "Смена" заключила договоры на строительство репродукторов первого (где выращиваются прародительские стада) и второго (родительские) порядков с предприятиями из нескольких регионов России. Один из них создают в Нарофоминском районе на базе птицефабрики "Элинар-Бройлер"."Но это самое начало, — подчеркивает Давлеев. — Объект находится в стадии проектирования. То есть мы получим представление о воспроизводимости этих новых образцов не раньше чем через полтора-два года".В случае успеха возможен и экспорт российского кросса. Интерес к сергиевопосадским бройлерам уже проявили в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане.

https://ria.ru/20220702/brakonerstvo-1799668564.html

https://ria.ru/20220606/myaso-1793496878.html

https://ria.ru/20220707/germaniya-1800930751.html

https://ria.ru/20220318/myaso-1778854820.html

https://ria.ru/20220616/proizvodstvo-1795730081.html

россия

ссср

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ссср, ленинградская область, российская академия наук, рэу имени г. в. плеханова, коронавирус covid-19, генетика, биология, мясо