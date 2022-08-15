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Настроение — отдых: куда поехать на море в бархатный сезон

Настроение — отдых: куда поехать на море в бархатный сезон - РИА Новости, 15.08.2022

Настроение — отдых: куда поехать на море в бархатный сезон

Сочи с трудом справляется с нахлынувшим потоком отдыхающих. На другие курорты Краснодарского края и в Крым просто так не попасть — аэропорты все еще закрыты, а... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:00

2022-08-15T08:00

2022-08-15T08:06

туризм

сергей ромашкин

tez tour

интурист

турция

россия

грузия

казахстан

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Сочи с трудом справляется с нахлынувшим потоком отдыхающих. На другие курорты Краснодарского края и в Крым просто так не попасть — аэропорты все еще закрыты, а места в поездах раскупают очень быстро. Однако туроператоры советуют обратить внимание и на другие направления. О том, куда поехать в бархатный сезон и как сэкономить на билетах, — в материале РИА Новости.Три моряВ России, помимо Черного, есть и другие моря, напоминает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. В том числе Азовское, Каспийское и Балтийское."Август — пик пляжного сезона на этих побережьях", — подтверждает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Цены доступные. Неделя в Махачкале — от 47 тысяч рублей за двоих, в Балтийске — от 35 тысяч. И это с авиабилетами.Но есть нюансы. И в Дагестане, и в Калининградской области спрос на отдых в два раза превышает предложение, отмечает Сергей Ромашкин."Тренд на рост внутреннего туризма, к сожалению, совпал с торможением инвестиционной активности: из-за пандемии многие туристические проекты заморозили. А в марте еще и стройматериалы подорожали", — поясняет он.Тихий и спокойныйПровести отпуск без толп туристов все же можно, но придется чем-то жертвовать.Азовское море — отличный вариант для тех, кто предпочитает бюджетный отдых без излишеств."Здесь попроще инфраструктура и отели, — отмечает Сергей Ромашкин. — Зато можно спокойно поставить палатку на косе или чуть ли не день в день забронировать номер в гостевом доме".Цена — от 1500 рублей за ночь. И на пляже всегда хватит места, чтобы разложить плед.В Абхазии главный плюс — широкие пляжи. В Пицунде, Гагре, Сухуме. Гостиницы — от 1200 рублей за номер на двоих. Но бронировать лучше заранее: в июле загрузка достигала 100 процентов.Мальдивы по цене ТурцииВ топе наиболее востребованных зарубежных направлений у клиентов "Русского Экспресса" — Турция, Мальдивы, ОАЭ. У TEZ Tour неменьшим спросом пользуются Египет, Венесуэла, Таиланд.А вот страны, в которые можно добраться только с пересадками, Грецию, Хорватию, да и всю Европу — бронируют намного меньше, говорит директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская."Узнав стоимость, количество пересадок и время в пути, клиенты обычно отказываются туда лететь", — уточняет она.И если в ОАЭ в августе еще слишком жарко, то в Турции и на Мальдивах погода комфортная. Да и ценник практически одинаковый, особенно в верхнем сегменте отелей, указывает генеральный директор туристического агентства MAYEL Travel Майя Котляр. Пять звезд со "все включено" на семью из четырех человек и в Турции, и на Мальдивах обойдется в 800 тысяч рублей за две недели.Но если лететь чартером, выйдет на 40 процентов дешевле.У "Русского Экспресса", например, есть путевки в Турцию за 90 тысяч рублей с человека на семь дней, на Мальдивы — за 125. У TEZ Tour — за 71 и 123 соответственно.Там курорты загружены не меньше российских. По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первое полугодие в стране отдохнули больше 16 миллионов человек. В Анталье не протолкнуться, поэтому лучше выбирать города Эгейского побережья — Мармарис, Измир, Бодрум, подчеркивает Майя Котляр.Путешествие по водеИз Бодрума, кстати, можно отправиться в круиз по греческим островам. "Это отличный способ разнообразить отпуск и каждый день просыпаться в новом месте", — говорит Дарья Домостроева.Программа насыщенная: за четыре дня туристы посещают Кос, Санторини, Миконос и Родос. Обойдется это в 72 тысячи рублей за двоих с питанием "все включено", но без авиабилетов. Пакетный тур ощутимо дороже — 228 тысяч. Но это с перелетом, трансфером, проживанием в отеле после круиза и страховкой.Понадобится действующая шенгенская виза и сертификат о вакцинации, напоминает Дарья. Или тест на антиген.Отправиться в путешествие по морю можно и из России: 16 июля лайнер Astoria Grande открыл сезон навигации круизом к берегам Турции из Сочи. Маршрут проходит через Стамбул, Чешме, Синоп, Трабзон и остров Бозджаада, на каждой остановке — экскурсия. Стоимость — от 79 тысяч рублей с человека за неделю.На четырех колесахПосле снятия ограничений на пересечение сухопутных границ туристы, преимущественно самостоятельные, поехали в Грузию и Казахстан. По мнению Котляр, наименее загруженные морские курорты сейчас именно там.Если в тот же Актау есть прямые рейсы из Москвы (тысяч за восемь-девять), то с Грузией авиасообщения давно нет. До Батуми — минимум с одной пересадкой в Минске или Стамбуле за 20 тысяч в одну сторону.Теперь можно на машине — 2280 километров, два дня. Но будьте готовы провести на границе от семи до 12 часов: желающих попасть в Грузию много, а досмотр — дело небыстрое.Жилье в Батуми недорогое даже в пик сезона. Двухместный номер в гостевом доме — тысяча рублей, правда, удобства, скорее всего, будут на этаже."Мы катались по Грузии две недели, — делится впечатлениями турист Александр Иванов. — Пять дней провели в Батуми, море там чистое, еда вкусная, люди гостеприимные. Ехать ли на своей машине? Однозначно, да. Ни от кого не зависишь, не сидишь на одном месте, посещаешь сразу несколько городов".Но зацикливаться на море не стоит, уверен Сергей Ромашкин. В России много красивых озер (один Байкал чего стоит), рек (круиз по Волге — чем не приключение?), живописных пляжей.Эксперт советует присмотреться к ближайшим водоемам, выбрать вариант подешевле, добраться на своей машине. А еще — согласиться с тем, что Ладожское озеро — почти море. По крайней мере летом.

https://ria.ru/20220604/pitsunda-1792097767.html

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

https://ria.ru/20220729/otdykh-1805685909.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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