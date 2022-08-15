08:00 15.08.2022 (обновлено: 08:06 15.08.2022)
Настроение — отдых: куда поехать на море в бархатный сезон
© Depositphotos / luckybusinessДевушка на тропическом курорте
© Depositphotos / luckybusiness
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Сочи с трудом справляется с нахлынувшим потоком отдыхающих. На другие курорты Краснодарского края и в Крым просто так не попасть — аэропорты все еще закрыты, а места в поездах раскупают очень быстро. Однако туроператоры советуют обратить внимание и на другие направления. О том, куда поехать в бархатный сезон и как сэкономить на билетах, — в материале РИА Новости.
Три моря
В России, помимо Черного, есть и другие моря, напоминает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. В том числе Азовское, Каспийское и Балтийское.
Пляж в поселке Янтарный Калининградской области
"Август — пик пляжного сезона на этих побережьях", — подтверждает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Цены доступные. Неделя в Махачкале — от 47 тысяч рублей за двоих, в Балтийске — от 35 тысяч. И это с авиабилетами.
Но есть нюансы. И в Дагестане, и в Калининградской области спрос на отдых в два раза превышает предложение, отмечает Сергей Ромашкин.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
"Тренд на рост внутреннего туризма, к сожалению, совпал с торможением инвестиционной активности: из-за пандемии многие туристические проекты заморозили. А в марте еще и стройматериалы подорожали", — поясняет он.
"Люди активно путешествуют по стране уже три года, с начала пандемии, — добавляет Ромашкин. — И освоили все места. У меня даже как-то спросили: "Нет ли у вас другой карты России?"
Тихий и спокойный
Провести отпуск без толп туристов все же можно, но придется чем-то жертвовать.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКурортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море
Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море
Азовское море — отличный вариант для тех, кто предпочитает бюджетный отдых без излишеств.
"Здесь попроще инфраструктура и отели, — отмечает Сергей Ромашкин. — Зато можно спокойно поставить палатку на косе или чуть ли не день в день забронировать номер в гостевом доме".
Цена — от 1500 рублей за ночь. И на пляже всегда хватит места, чтобы разложить плед.
Курорт Пицунда
В Абхазии главный плюс — широкие пляжи. В Пицунде, Гагре, Сухуме. Гостиницы — от 1200 рублей за номер на двоих. Но бронировать лучше заранее: в июле загрузка достигала 100 процентов.
Мальдивы по цене Турции
В топе наиболее востребованных зарубежных направлений у клиентов "Русского Экспресса" — Турция, Мальдивы, ОАЭ. У TEZ Tour неменьшим спросом пользуются Египет, Венесуэла, Таиланд.
Женщина плывет под водой в маске
А вот страны, в которые можно добраться только с пересадками, Грецию, Хорватию, да и всю Европу — бронируют намного меньше, говорит директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.
"Узнав стоимость, количество пересадок и время в пути, клиенты обычно отказываются туда лететь", — уточняет она.
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
И если в ОАЭ в августе еще слишком жарко, то в Турции и на Мальдивах погода комфортная. Да и ценник практически одинаковый, особенно в верхнем сегменте отелей, указывает генеральный директор туристического агентства MAYEL Travel Майя Котляр. Пять звезд со "все включено" на семью из четырех человек и в Турции, и на Мальдивах обойдется в 800 тысяч рублей за две недели.
"Относительно допандемийных времен туры подорожали на 80 процентов: повлияли кризис, инфляция, рост цен на топливо, ограничение авиасообщения", — добавляет она.
Но если лететь чартером, выйдет на 40 процентов дешевле.
© Depositphotos / Carlo ToffoloИзмирский залив
© Depositphotos / Carlo Toffolo
Измирский залив
У "Русского Экспресса", например, есть путевки в Турцию за 90 тысяч рублей с человека на семь дней, на Мальдивы — за 125. У TEZ Tour — за 71 и 123 соответственно.
Там курорты загружены не меньше российских. По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первое полугодие в стране отдохнули больше 16 миллионов человек.
9 августа, 08:00ТуризмТурецкий Сен-Тропе. Секреты отдыха в Бодруме
В Анталье не протолкнуться, поэтому лучше выбирать города Эгейского побережья — Мармарис, Измир, Бодрум, подчеркивает Майя Котляр.
Путешествие по воде
Из Бодрума, кстати, можно отправиться в круиз по греческим островам. "Это отличный способ разнообразить отпуск и каждый день просыпаться в новом месте", — говорит Дарья Домостроева.
© Depositphotos / Paha_LКаюта с двуспальной кроватью с видом на море
© Depositphotos / Paha_L
Каюта с двуспальной кроватью с видом на море
Программа насыщенная: за четыре дня туристы посещают Кос, Санторини, Миконос и Родос. Обойдется это в 72 тысячи рублей за двоих с питанием "все включено", но без авиабилетов. Пакетный тур ощутимо дороже — 228 тысяч. Но это с перелетом, трансфером, проживанием в отеле после круиза и страховкой.
Понадобится действующая шенгенская виза и сертификат о вакцинации, напоминает Дарья. Или тест на антиген.
Лайнер Astoria Grande в Морском порту Сочи
Отправиться в путешествие по морю можно и из России: 16 июля лайнер Astoria Grande открыл сезон навигации круизом к берегам Турции из Сочи. Маршрут проходит через Стамбул, Чешме, Синоп, Трабзон и остров Бозджаада, на каждой остановке — экскурсия. Стоимость — от 79 тысяч рублей с человека за неделю.
На четырех колесах
После снятия ограничений на пересечение сухопутных границ туристы, преимущественно самостоятельные, поехали в Грузию и Казахстан. По мнению Котляр, наименее загруженные морские курорты сейчас именно там.
Пастбища вдоль Военно-Грузинской дороги
Если в тот же Актау есть прямые рейсы из Москвы (тысяч за восемь-девять), то с Грузией авиасообщения давно нет. До Батуми — минимум с одной пересадкой в Минске или Стамбуле за 20 тысяч в одну сторону.
Теперь можно на машине — 2280 километров, два дня. Но будьте готовы провести на границе от семи до 12 часов: желающих попасть в Грузию много, а досмотр — дело небыстрое.
© Sputnik / Денис АслановНабережная Батуми
© Sputnik / Денис Асланов
Набережная Батуми
Жилье в Батуми недорогое даже в пик сезона. Двухместный номер в гостевом доме — тысяча рублей, правда, удобства, скорее всего, будут на этаже.
"Мы катались по Грузии две недели, — делится впечатлениями турист Александр Иванов. — Пять дней провели в Батуми, море там чистое, еда вкусная, люди гостеприимные. Ехать ли на своей машине? Однозначно, да. Ни от кого не зависишь, не сидишь на одном месте, посещаешь сразу несколько городов".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЧайка на побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе Республики Бурятия
Чайка на побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе Республики Бурятия
Но зацикливаться на море не стоит, уверен Сергей Ромашкин. В России много красивых озер (один Байкал чего стоит), рек (круиз по Волге — чем не приключение?), живописных пляжей.
Эксперт советует присмотреться к ближайшим водоемам, выбрать вариант подешевле, добраться на своей машине. А еще — согласиться с тем, что Ладожское озеро — почти море. По крайней мере летом.