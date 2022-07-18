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В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
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В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи
В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи - РИА Новости, 18.07.2022
В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи
Поклонники отдыха в Турции теперь имеют возможность увидеть ее по-новому — с моря, а для отдыхающих в Сочи открылось еще одно интересное направление. Лайнер... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:21
2022-07-18T13:21
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новости - туризм
круизы
сочи
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Поклонники отдыха в Турции теперь имеют возможность увидеть ее по-новому — с моря, а для отдыхающих в Сочи открылось еще одно интересное направление. Лайнер Astoria Grande 16 июля открыл сезон круизной навигации и отправился к берегам соседней страны из олимпийской столицы России. Традиционные all inclusive и анимация включены, морские пейзажи и возможность изучить несколько городов за неделю — бонус. Особенности отдыха на корабле — в материале РИА Новости.
турция
сочи
стамбул
трабзон (провинция)
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13:21 18.07.2022
 
В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи

Из Сочи в Турцию в круиз отправился первый лайнер с туристами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Поклонники отдыха в Турции теперь имеют возможность увидеть ее по-новому — с моря, а для отдыхающих в Сочи открылось еще одно интересное направление. Лайнер Astoria Grande 16 июля открыл сезон круизной навигации и отправился к берегам соседней страны из олимпийской столицы России. Традиционные all inclusive и анимация включены, морские пейзажи и возможность изучить несколько городов за неделю — бонус. Особенности отдыха на корабле — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Маршрут Astoria Grande пройдет через Стамбул, Синоп, Чешме, Трабзон и остров Бозджаада в Эгейском море.

Во время стоянок туристы смогут посетить их с экскурсиями.

Лайнер Astoria Grande в Морском порту Сочи
1 из 7

Маршрут Astoria Grande пройдет через Стамбул, Синоп, Чешме, Трабзон и остров Бозджаада в Эгейском море.

Во время стоянок туристы смогут посетить их с экскурсиями.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Путешествие должно быть безопасным и приятным: морскую болезнь сведут к минимуму. Корабль оборудован системой стабилизации, которая обеспечивает устойчивость в случае шторма.

Капитан лайнера Astoria Grande Игорь Кичкеркин в капитанской рупке
2 из 7

Путешествие должно быть безопасным и приятным: морскую болезнь сведут к минимуму. Корабль оборудован системой стабилизации, которая обеспечивает устойчивость в случае шторма.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Судно вмещает около 1400 пассажиров. Кроме того, есть каюты для людей с особыми потребностями.

Каюта лайнера Astoria Grande
3 из 7

Судно вмещает около 1400 пассажиров. Кроме того, есть каюты для людей с особыми потребностями.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На борту размещен концертный зал, тематические музыкальные бары, ночной клуб на открытой палубе, СПА-салон, фитнес-центр, рестораны.

Для любителей спокойного отдыха организованы тихие зоны, библиотека, панорамные площадки.

Концертный зал на лайнере Astoria Grande
4 из 7

На борту размещен концертный зал, тематические музыкальные бары, ночной клуб на открытой палубе, СПА-салон, фитнес-центр, рестораны.

Для любителей спокойного отдыха организованы тихие зоны, библиотека, панорамные площадки.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На верхней, солнечной палубе — бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки.

Палуба на лайнере Astoria Grande
5 из 7

На верхней, солнечной палубе — бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Стоимость восьмидневного круиза — от 79 тысяч рублей на туриста при размещении во внутренней каюте (без окна). За возможность любоваться видами придется доплатить еще около 30 тысяч рублей.

Стойка ресепшн лайнера Astoria Grande в Морском порту Сочи
6 из 7

Стоимость восьмидневного круиза — от 79 тысяч рублей на туриста при размещении во внутренней каюте (без окна). За возможность любоваться видами придется доплатить еще около 30 тысяч рублей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Astoria Grande будет выходить из порта Сочи каждую субботу и проводить в пути семь ночей.

Всего запланировано 15 рейсов. Сезон навигации продлится до октября.

Лайнер Astoria Grande в Морском порту Сочи
7 из 7

Astoria Grande будет выходить из порта Сочи каждую субботу и проводить в пути семь ночей.

Всего запланировано 15 рейсов. Сезон навигации продлится до октября.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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