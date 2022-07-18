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В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи

В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи - РИА Новости, 18.07.2022

В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи

Поклонники отдыха в Турции теперь имеют возможность увидеть ее по-новому — с моря, а для отдыхающих в Сочи открылось еще одно интересное направление. Лайнер... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:21

2022-07-18T13:21

2022-07-18T13:21

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Поклонники отдыха в Турции теперь имеют возможность увидеть ее по-новому — с моря, а для отдыхающих в Сочи открылось еще одно интересное направление. Лайнер Astoria Grande 16 июля открыл сезон круизной навигации и отправился к берегам соседней страны из олимпийской столицы России. Традиционные all inclusive и анимация включены, морские пейзажи и возможность изучить несколько городов за неделю — бонус. Особенности отдыха на корабле — в материале РИА Новости.

турция

сочи

стамбул

трабзон (провинция)

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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