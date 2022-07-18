В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи

Из Сочи в Турцию в круиз отправился первый лайнер с туристами
Маршрут Astoria Grande пройдет через Стамбул, Синоп, Чешме, Трабзон и остров Бозджаада в Эгейском море.
Во время стоянок туристы смогут посетить их с экскурсиями.
Маршрут Astoria Grande пройдет через Стамбул, Синоп, Чешме, Трабзон и остров Бозджаада в Эгейском море.
Во время стоянок туристы смогут посетить их с экскурсиями.
Путешествие должно быть безопасным и приятным: морскую болезнь сведут к минимуму. Корабль оборудован системой стабилизации, которая обеспечивает устойчивость в случае шторма.
Путешествие должно быть безопасным и приятным: морскую болезнь сведут к минимуму. Корабль оборудован системой стабилизации, которая обеспечивает устойчивость в случае шторма.
Судно вмещает около 1400 пассажиров. Кроме того, есть каюты для людей с особыми потребностями.
Судно вмещает около 1400 пассажиров. Кроме того, есть каюты для людей с особыми потребностями.
На борту размещен концертный зал, тематические музыкальные бары, ночной клуб на открытой палубе, СПА-салон, фитнес-центр, рестораны.
Для любителей спокойного отдыха организованы тихие зоны, библиотека, панорамные площадки.
На борту размещен концертный зал, тематические музыкальные бары, ночной клуб на открытой палубе, СПА-салон, фитнес-центр, рестораны.
Для любителей спокойного отдыха организованы тихие зоны, библиотека, панорамные площадки.
На верхней, солнечной палубе — бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки.
На верхней, солнечной палубе — бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки.
Стоимость восьмидневного круиза — от 79 тысяч рублей на туриста при размещении во внутренней каюте (без окна). За возможность любоваться видами придется доплатить еще около 30 тысяч рублей.
Стоимость восьмидневного круиза — от 79 тысяч рублей на туриста при размещении во внутренней каюте (без окна). За возможность любоваться видами придется доплатить еще около 30 тысяч рублей.
Astoria Grande будет выходить из порта Сочи каждую субботу и проводить в пути семь ночей.
Всего запланировано 15 рейсов. Сезон навигации продлится до октября.
Astoria Grande будет выходить из порта Сочи каждую субботу и проводить в пути семь ночей.
Всего запланировано 15 рейсов. Сезон навигации продлится до октября.