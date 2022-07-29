https://ria.ru/20220729/turtsiya-1805899355.html

В АТОР предположили, сколько россиян отдохнут в Турции в этом году

В АТОР предположили, сколько россиян отдохнут в Турции в этом году - РИА Новости, 29.07.2022

В АТОР предположили, сколько россиян отдохнут в Турции в этом году

Показатели турпотока из России в Турцию в этом году могут превысить прошлогодние 4,7 миллиона человек, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:32

2022-07-29T16:32

2022-07-29T16:32

туризм

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турция

россия

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отдых

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Показатели турпотока из России в Турцию в этом году могут превысить прошлогодние 4,7 миллиона человек, сообщает АТОР.За первые шесть месяцев 2022 года в стране отдохнуло больше 16 миллионов туристов, следует из данных министерства культуры и туризма Турции. Это всего на 9,5 процентов меньше, чем за тот же период в 2019-м.Больше всего прибытий — из Германии, уточняют в АТОР. На втором месте — Россия, на третьем — Великобритания.При этом в июне число отдыхающих из РФ заметно выросло по сравнению с маем — на 66 процентов. В первый месяц лета в Турции провели отпуск 602 тысячи россиян. "При удачном стечении обстоятельств общий объем турпотока по итогам всего 2022 года может превысить 4,7 миллиона туристов из РФ", — предполагают в АТОР.В ассоциации прогнозируют, что с июля до конца октября в Турцию могут прибыть еще около 2,8 миллиона отдыхающих из России.

https://ria.ru/20220725/krym-1804764687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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