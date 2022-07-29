https://ria.ru/20220729/turtsiya-1805899355.html
В АТОР предположили, сколько россиян отдохнут в Турции в этом году
В АТОР предположили, сколько россиян отдохнут в Турции в этом году - РИА Новости, 29.07.2022
В АТОР предположили, сколько россиян отдохнут в Турции в этом году
Показатели турпотока из России в Турцию в этом году могут превысить прошлогодние 4,7 миллиона человек, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:32
2022-07-29T16:32
2022-07-29T16:32
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Показатели турпотока из России в Турцию в этом году могут превысить прошлогодние 4,7 миллиона человек, сообщает АТОР.За первые шесть месяцев 2022 года в стране отдохнуло больше 16 миллионов туристов, следует из данных министерства культуры и туризма Турции. Это всего на 9,5 процентов меньше, чем за тот же период в 2019-м.Больше всего прибытий — из Германии, уточняют в АТОР. На втором месте — Россия, на третьем — Великобритания.При этом в июне число отдыхающих из РФ заметно выросло по сравнению с маем — на 66 процентов. В первый месяц лета в Турции провели отпуск 602 тысячи россиян. "При удачном стечении обстоятельств общий объем турпотока по итогам всего 2022 года может превысить 4,7 миллиона туристов из РФ", — предполагают в АТОР.В ассоциации прогнозируют, что с июля до конца октября в Турцию могут прибыть еще около 2,8 миллиона отдыхающих из России.
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РИА Новости
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новости - туризм, турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), турпоток, туризм, отдых, туристы, отдых на море
В АТОР предположили, сколько россиян отдохнут в Турции в этом году
АТОР: в Турции в этом году могут отдохнуть более 4,7 миллиона россиян
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Показатели турпотока из России в Турцию в этом году могут превысить прошлогодние 4,7 миллиона человек, сообщает АТОР.
За первые шесть месяцев 2022 года в стране отдохнуло больше 16 миллионов туристов, следует из данных министерства культуры и туризма Турции. Это всего на 9,5 процентов меньше, чем за тот же период в 2019-м.
Больше всего прибытий — из Германии, уточняют в АТОР. На втором месте — Россия, на третьем — Великобритания.
"По сравнению январем – июнем 2019 года Турция в этом году потеряла 1 253 485 российских прибытий, но получила дополнительно 489 204 поездки из Германии и Великобритании", — отмечают в ассоциации.
При этом в июне число отдыхающих из РФ заметно выросло по сравнению с маем — на 66 процентов. В первый месяц лета в Турции провели отпуск 602 тысячи россиян.
"При удачном стечении обстоятельств общий объем турпотока по итогам всего 2022 года может превысить 4,7 миллиона туристов из РФ", — предполагают в АТОР.
В ассоциации прогнозируют, что с июля до конца октября в Турцию могут прибыть еще около 2,8 миллиона отдыхающих из России.