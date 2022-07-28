https://ria.ru/20220728/abkhaziya-1805534494.html
В отелях Абхазии в июле раскупили почти все места
В отелях Абхазии в июле раскупили почти все места - РИА Новости, 28.07.2022
В отелях Абхазии в июле раскупили почти все места
Загрузка большинства отелей в Абхазии на середину июля достигает ста процентов, сообщил РИА Новости глава министерства туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:42
2022-07-28T16:42
2022-07-28T16:55
туризм
новости - туризм
абхазия
туризм
туристы
отдых
курорт
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_4f98f746e38ac3bee10cdc530c1fe64d.jpg
СУХУМ, 28 июл — РИА Новости. Загрузка большинства отелей в Абхазии на середину июля достигает ста процентов, сообщил РИА Новости глава министерства туризма республики Теймураз Хишба."В зависимости от месторасположения объекта загрузка составила от 70 до 100 процентов. Отдельные гостиницы, которые пользуются спросом и предоставляют услуги круглый год, заселены полностью", — сказал он.Он отметил, что всего с начала года в коллективных средствах размещения (по путевкам — ред.) отдохнуло около 150 тысяч человек. На сентябрь процент бронирований в среднем составляет 40-45 процентов, добавил министр. Ранее сообщалось, что с начала июня и до конца курортного сезона личный состав МВД страны переведен на усиленный режим работы. В местах массового скопления туристов задействованы дополнительно сформированные экипажи патрульных служб.Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет — в республике отдохнули более 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4c5ad32797376d532990fc188b00e68d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, абхазия, туризм, туристы, отдых, курорт, отели
16:42 28.07.2022 (обновлено: 16:55 28.07.2022)
В отелях Абхазии в июле раскупили почти все места
Глава Минтуризма: загрузка отелей в Абхазии составляет 70-100 процентов
СУХУМ, 28 июл — РИА Новости. Загрузка большинства отелей в Абхазии на середину июля достигает ста процентов, сообщил РИА Новости глава министерства туризма республики Теймураз Хишба.
"В зависимости от месторасположения объекта загрузка составила от 70 до 100 процентов. Отдельные гостиницы, которые пользуются спросом и предоставляют услуги круглый год, заселены полностью", — сказал он.
Он отметил, что всего с начала года в коллективных средствах размещения (по путевкам — ред.) отдохнуло около 150 тысяч человек. На сентябрь процент бронирований в среднем составляет 40-45 процентов, добавил министр.
Ранее сообщалось, что с начала июня и до конца курортного сезона личный состав МВД страны переведен на усиленный режим работы. В местах массового скопления туристов задействованы дополнительно сформированные экипажи патрульных служб.
Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет — в республике отдохнули более 1,5 миллиона человек.