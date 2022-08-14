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Крупные пожары в религиозных заведениях в мире в 2018-2022 годах

Крупные пожары в религиозных заведениях в мире в 2018-2022 годах - РИА Новости, 14.08.2022

Крупные пожары в религиозных заведениях в мире в 2018-2022 годах

произошел пожар в церкви в районе Имбама в Каире (Египет). Погиб 41 человек, десятки пострадали. К пожару привела неисправность электропроводки кондиционера на... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:10

2022-08-14T19:10

2022-08-14T19:10

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202214 августа произошел пожар в церкви в районе Имбама в Каире (Египет). Погиб 41 человек, десятки пострадали. К пожару привела неисправность электропроводки кондиционера на втором этаже церковного здания, в котором находятся ряд учебных помещений. Выброс большого количества дыма стал основной причиной смертей.5 июля в здании мечети в селе Гоготль Шамильского района Дагестана произошел пожар. Его площадь составила 400 квадратных метров. В результате пожара сгорели одноэтажное здание мечети, трехэтажное здание медресе и частично пострадали два жилых дома, в которых никто не проживал. Жертв и пострадавших нет.18 января деревянный храм в честь святителя Николая Украинской православной церкви сгорел в селе Стужица Закарпатской области Украины. Огонь уничтожил кровлю храма, стены и все, что находилось внутри.14 января в Дагестане сгорела мечеть в населенном пункте Новая Цолода, расположенная на территории Хасавюртовского района, административно - Ахвахский район Дагестана. Ее площадь 375 квадратных метров. Пострадавших нет, в мечети никого не было, и эвакуация не проводилась.202127 июня две католические церкви сгорели в канадской провинции Британская Колумбия.11 мая загорелось здание костела в Будславе в Мядельском районе Белоруссии. На момент возгорания в костеле прихожан не было. Огнем была полностью уничтожена крыша центрального нефа, она обрушилась.202015 ноября в Стамбуле (Турция) загорелась историческая деревянная мечеть Ваникей, построенная в XVII веке на Босфоре в азиатской части города. В результате пожара от мечети остались одни каменные стены, все деревянные части ее конструкции были уничтожены огнем.13 ноября произошел пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре, являющимся одним из самых древних монастырей Крыма. Огонь полностью уничтожил двухэтажный корпус, где жили монахи, находилась библиотека, ризница. Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Сами храмовые строения огонь не затронул. Жертв и пострадавших нет.В ночь на 1 ноября на юго-западе канадской Онтарио произошел пожар в двух расположенных поблизости друг от друга церквях - объединенной церкви муниципалитета Южный Карадок и англиканской церкви Святого Андрея. Несмотря на усилия пожарных, здание церкви Святого Андрея не удалось спасти.28 октября возник пожар в исторической деревянной православной церкви святого архангела Михаила, которая находится на вершине холма Петршин в Праге (Чехия). Построенный во II половине XVII века храм был привезен в Прагу в 1929 году из Подкарпатской Руси, входившей тогда в состав Чехословакии (ныне два государства - Чехия и Словакия), в качестве дара жителей Закарпатья православным верующим страны. В результате пожара значительная часть церкви была уничтожена. Пострадавших нет.11 июля загорелась деревянная православная церковь XIX века в селе Зоркальцево Томской области. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Здание практически полностью было уничтожено огнем.23 мая загорелась деревянная церковь в деревне Взглядьево городского округа Сергиева-Посада Московской области. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В результате возгорания пострадавших и погибших нет.В ночь на 24 апреля в Одессе (Украина) произошел пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Украинской православной церкви. В результате сгорело хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Погибших и пострадавших нет.12 февраля в дагестанском Хасавюрте произошел пожар в трехэтажном здании мечети и столовой на площади 350 квадратных метров. Здание полностью уничтожено огнем. Жертв и пострадавших нет.201915 апреля вечером начался крупный пожар в соборе Парижской Богоматери (собор Нотр-Дам де Пари, Франция), в результате которого обрушился знаменитый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Жертв при пожаре удалось избежать.В ночь на 10 марта в селе Кочетовка Пензенской области сгорел дотла храм, но уцелели мощи блаженного Иоанна Кочетовского, пензенского святого. Сначала загорелась колокольня, потом огонь перекинулся на крышу храма Архистратига Михаила и оттуда на стены. Пострадавших нет.15 февраля произошло возгорание здания церкви в городе Балашове Саратовской области. Огонь был локализован на площади одна тысяча квадратных метров, а затем потушен. В момент пожара в здании людей не было, горела кровля в части здания, используемой под хознужды, а та часть здания, где проходят молебны, не пострадала. При тушении пожара пострадали двое пожарных, они были госпитализированы.201823 августа женщина с ребенком погибли во время пожара в мечети в Араванском районе на юге Киргизии. Причиной пожара стал взрыв газового баллона в столовой, прилегающей к зданию мечети.10 августа в результате пожара в Кондопоге в Карелии полностью сгорело здание церкви Успения Божией Матери, построенной в 1774 году. Погибших и пострадавших нет.В ночь на 18 мая загорелось здание мечети в центре столицы Киргизии Бишкеке. Огонь уничтожил около 1,3 тысяч квадратных метров кровли здания. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости.

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