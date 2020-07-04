В Томской области сгорел деревянный храм XIX века

НОВОСИБИРСК, 4 июл — РИА Новости. Деревянная православная церковь XIX века в селе Зоркальцево Томской области в субботу практически полностью сгорела, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре в бревенчатом сельском храме поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 14:34 (10:34 мск). Информации о пострадавших не поступало.
"На месте работают более десяти единиц техники и более 30 человек. Пожар локализован в 15:39 (11:39 мск). Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Идет проливка здания", — говорится в сообщении.
В главке отметили, что существовала угроза распространения пожара на восемь соседних домов, однако пожарные и местные жители не допустили этого. Храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской расположен в 15 километрах от Томска. Был освящен 18 мая 1873 года. Судя по предоставленным ГУ МЧС фотографиям, здание практически полностью уничтожено огнем.
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