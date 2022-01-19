https://ria.ru/20220119/pozhar-1768508144.html

В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог

В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог - РИА Новости, 19.01.2022

В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог

Деревянный храм Украинской православной церкви сгорел в селе Стужица Закарпатской области, рассматривается версия поджога, сообщил митрополит Мукачевский и... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:01

2022-01-19T11:01

2022-01-19T11:01

религия

украина

закарпатская область

петр порошенко

украинская православная церковь

facebook

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg

КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Деревянный храм Украинской православной церкви сгорел в селе Стужица Закарпатской области, рассматривается версия поджога, сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский Федор."В селе Стужица сгорел деревянный православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма протоиерей Виктор Петрик, рассматривается одна из версий поджога. Пожар начался с входной двери", - написал Федор на своей странице в Facebook во вторник.Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар на площади 100 квадратных метров в церкви удалось локализовать 18 января в 6.55 (7.55 мск), а в 8.10 (9.10 мск) окончательно ликвидировать. Огонь уничтожил кровлю храма, стены и все, что находилось внутри.В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Новая церковь получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. Дискриминация УПЦ со стороны государства и националистических украинских группировок после создания ПЦУ усилилась.

https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html

украина

закарпатская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, закарпатская область, петр порошенко, украинская православная церковь, facebook, православная церковь украины (пцу)