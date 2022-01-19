Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220119/pozhar-1768508144.html
В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог
В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог - РИА Новости, 19.01.2022
В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог
Деревянный храм Украинской православной церкви сгорел в селе Стужица Закарпатской области, рассматривается версия поджога, сообщил митрополит Мукачевский и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:01
2022-01-19T11:01
религия
украина
закарпатская область
петр порошенко
украинская православная церковь
facebook
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Деревянный храм Украинской православной церкви сгорел в селе Стужица Закарпатской области, рассматривается версия поджога, сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский Федор."В селе Стужица сгорел деревянный православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма протоиерей Виктор Петрик, рассматривается одна из версий поджога. Пожар начался с входной двери", - написал Федор на своей странице в Facebook во вторник.Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар на площади 100 квадратных метров в церкви удалось локализовать 18 января в 6.55 (7.55 мск), а в 8.10 (9.10 мск) окончательно ликвидировать. Огонь уничтожил кровлю храма, стены и все, что находилось внутри.В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Новая церковь получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. Дискриминация УПЦ со стороны государства и националистических украинских группировок после создания ПЦУ усилилась.
https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, закарпатская область, петр порошенко, украинская православная церковь, facebook, православная церковь украины (пцу)
11:01 19.01.2022
 

В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : ДСНС України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Деревянный храм Украинской православной церкви сгорел в селе Стужица Закарпатской области, рассматривается версия поджога, сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский Федор.
"В селе Стужица сгорел деревянный православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма протоиерей Виктор Петрик, рассматривается одна из версий поджога. Пожар начался с входной двери", - написал Федор на своей странице в Facebook во вторник.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар на площади 100 квадратных метров в церкви удалось локализовать 18 января в 6.55 (7.55 мск), а в 8.10 (9.10 мск) окончательно ликвидировать. Огонь уничтожил кровлю храма, стены и все, что находилось внутри.
В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Новая церковь получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. Дискриминация УПЦ со стороны государства и националистических украинских группировок после создания ПЦУ усилилась.
Священнослужители и верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 08:00Религия
"Гораздо ближе, чем кажется". На Украине нашли "виновника" всех бед
 
РелигияУкраинаЗакарпатская областьПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьFacebookПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
Лента новостейМолния
Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"