https://ria.ru/20220119/pozhar-1768508144.html
В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог
В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог - РИА Новости, 19.01.2022
В Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог
Деревянный храм Украинской православной церкви сгорел в селе Стужица Закарпатской области, рассматривается версия поджога, сообщил митрополит Мукачевский и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:01
2022-01-19T11:01
2022-01-19T11:01
религия
украина
закарпатская область
петр порошенко
украинская православная церковь
facebook
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Деревянный храм Украинской православной церкви сгорел в селе Стужица Закарпатской области, рассматривается версия поджога, сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский Федор."В селе Стужица сгорел деревянный православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма протоиерей Виктор Петрик, рассматривается одна из версий поджога. Пожар начался с входной двери", - написал Федор на своей странице в Facebook во вторник.Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар на площади 100 квадратных метров в церкви удалось локализовать 18 января в 6.55 (7.55 мск), а в 8.10 (9.10 мск) окончательно ликвидировать. Огонь уничтожил кровлю храма, стены и все, что находилось внутри.В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Новая церковь получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. Дискриминация УПЦ со стороны государства и националистических украинских группировок после создания ПЦУ усилилась.
https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, закарпатская область, петр порошенко, украинская православная церковь, facebook, православная церковь украины (пцу)