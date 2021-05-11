Пожар в одном из главных храмов Белоруссии локализован
13:00 11.05.2021 (обновлено: 13:11 11.05.2021)
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Белорусские спасатели локализовали пожар в известном в стране католическом храме в Будславе (Минская область), сообщило во вторник МЧС республики.
"Пожар локализован в 11.24 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее МЧС сообщило, что ранним утром во вторник поступила информация о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе, на момент возгорания в костеле прихожан не было. Подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. Для ликвидации пожара использовались 12 автоцистерн, четыре автолестницы, два автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. Задействованы спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и Минска, спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области.
Как сообщил официальный сайт Римско-католической церкви в Белоруссии, с помощью волонтеров из костела вынесены литургические принадлежности, иконы, книги, в том числе известная икона Матери Божьей Будславской - одна из наиболее почитаемых в Белоруссии. Позже сайт дополнил, что около 10.00 крыша центрального нефа была полностью уничтожена пожаром и обрушилась.
Будславский костел является духовным центром белорусских католиков, а также памятником архитектуры. Будславский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии проводит Будславский фестиваль и организованные пилигримки к иконе Матери Божьей Будславской с 1992 года. В Будслав собираются паломники со всех регионов страны, соседних России, Польши, Литвы, дальнего зарубежья. В конце 2018 года Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фестиваль)" в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.