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Пожар в одном из главных храмов Белоруссии локализован

Пожар в одном из главных храмов Белоруссии локализован

Белорусские спасатели локализовали пожар в известном в стране католическом храме в Будславе (Минская область), сообщило во вторник МЧС республики. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:00

2021-05-11T13:00

2021-05-11T13:11

религия и мировоззрение

россия

римско-католическая церковь

юнеско

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

минск

белоруссия

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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Белорусские спасатели локализовали пожар в известном в стране католическом храме в Будславе (Минская область), сообщило во вторник МЧС республики."Пожар локализован в 11.24 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее МЧС сообщило, что ранним утром во вторник поступила информация о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе, на момент возгорания в костеле прихожан не было. Подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. Для ликвидации пожара использовались 12 автоцистерн, четыре автолестницы, два автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. Задействованы спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и Минска, спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области.Как сообщил официальный сайт Римско-католической церкви в Белоруссии, с помощью волонтеров из костела вынесены литургические принадлежности, иконы, книги, в том числе известная икона Матери Божьей Будславской - одна из наиболее почитаемых в Белоруссии. Позже сайт дополнил, что около 10.00 крыша центрального нефа была полностью уничтожена пожаром и обрушилась.Будславский костел является духовным центром белорусских католиков, а также памятником архитектуры. Будславский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии проводит Будславский фестиваль и организованные пилигримки к иконе Матери Божьей Будславской с 1992 года. В Будслав собираются паломники со всех регионов страны, соседних России, Польши, Литвы, дальнего зарубежья. В конце 2018 года Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фестиваль)" в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, римско-католическая церковь, юнеско, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, белоруссия