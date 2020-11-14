Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201114/kiziltash-1584613241.html
Пожар в монастыре в Крыму полностью уничтожил монашеский жилой корпус
Пожар в монастыре в Крыму полностью уничтожил монашеский жилой корпус
Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре в Крыму полностью уничтожил двухэтажный корпус, где жили монахи, причины возгорания устанавливаются,... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:08
2020-11-14T13:08
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571987_0:481:768:913_1400x0_80_0_0_10db23de089977aca6996c41351129b8.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре в Крыму полностью уничтожил двухэтажный корпус, где жили монахи, причины возгорания устанавливаются, сообщил РИА Новости наместник обители архимандрит Марк (Александров)."Пожар был потушен силами пожарных соседней военной части и братии монастыря. Полностью сгорел братский двухэтажный корпус, где жили братия монастыря, находилась библиотека, ризница... Поврежден соседний корпус", - сказал архимандрит Марк.По его словам, общая сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается."Пока мы не можем сказать, что стало причиной пожара", - добавил наместник. Ранее сообщалось о том, что возгорание могло произойти из-за проблем с проводкой.По информации городского управления МЧС, сообщение о возгорании на территории монастыря в селении Краснокаменка под Феодосией поступило в пятницу в 18:20, а первое подразделение прибыло на место происшествия в 18:29. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.При этом, как уточнили РИА Новости ранее в ведомстве, сами храмовые строения пожар не затронул. Жертв и пострадавших нет.Кизилташский монастырьКак рассказал архимандрит Марк, Свято-Стефано-Сурожский монастырь является одним из самых древних монастырей Крыма. Предположительно он был основан во время посещения апостолом Андреем Первозванным Тавриды с проповедью христианства.Обитель находится в горах на высоте 400 метров над уровнем моря, в окружении красных гор, поросших можжевельником, места эти также называют "крымской Швейцарией".В своем нынешнем виде монастырь был устроен в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием в честь выдающегося защитника иконопочитания преподобного Стефана Сурожского, архиепископа Сугдеи. Этот город, именуемый в позднейших русских источниках Сурожем, сейчас называется Судак.Стефан СурожскийСвятитель Стефан Сурожский - византийский святой родом из Каппадокии, жил в VIII веке. За поддержку иконопочитания в эпоху иконоборчества был подвергнут преследованиям, незадолго до смерти принимал участие в VII Вселенском соборе.По словам архимандрита Марка, во времена святого Стефана Сурожская епархия стала "миссионерской для южных славянских племен, откуда христианство стало распространяться по всем славянским землям". Стефану принадлежит первый перевод книг Евангелие и Псалтирь "славянскими сурожскими письменами", как об этом сказано в летописи.В его житии упоминается набег на Крым русов под предводительством новгородского князя Бравлина, вскоре после смерти Стефана. Во время набега произошло одно из чудес по молитвам святому, и русский князь Бравлин принял православное крещение вместе со всей своей дружиной.Великий князь Владимир - Креститель Руси также очень почитал святого Стефана Сурожского и поклонялся его мощам, как первого русского святого, добавил наместник Кизилташского монастыря.
https://ria.ru/20201114/pozhar-1584575216.html
https://ria.ru/20201019/vyselenie-1580147658.html
https://ria.ru/20201113/pravoslavie-1584467448.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571987_0:409:768:985_1400x0_80_0_0_d05c82cb6cd5883ee2340b3c6498437b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Пожар в монастыре в Крыму полностью уничтожил монашеский жилой корпус

13:08 14.11.2020
 
© РИА НовостиПожар в Кизилташском монастыре в Крыму
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре в Крыму полностью уничтожил двухэтажный корпус, где жили монахи, причины возгорания устанавливаются, сообщил РИА Новости наместник обители архимандрит Марк (Александров).
"Пожар был потушен силами пожарных соседней военной части и братии монастыря. Полностью сгорел братский двухэтажный корпус, где жили братия монастыря, находилась библиотека, ризница... Поврежден соседний корпус", - сказал архимандрит Марк.
По его словам, общая сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается.
"Пока мы не можем сказать, что стало причиной пожара", - добавил наместник. Ранее сообщалось о том, что возгорание могло произойти из-за проблем с проводкой.
По информации городского управления МЧС, сообщение о возгорании на территории монастыря в селении Краснокаменка под Феодосией поступило в пятницу в 18:20, а первое подразделение прибыло на место происшествия в 18:29. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.
При этом, как уточнили РИА Новости ранее в ведомстве, сами храмовые строения пожар не затронул. Жертв и пострадавших нет.
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 00:37Религия и мировоззрение
В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря

Кизилташский монастырь

Как рассказал архимандрит Марк, Свято-Стефано-Сурожский монастырь является одним из самых древних монастырей Крыма. Предположительно он был основан во время посещения апостолом Андреем Первозванным Тавриды с проповедью христианства.
"В конце позапрошлого века были найдены часть престола и античной капители, датированные I веком нашей эры. Монастырь был местом подвигов святого Стефана Сурожского и многих подвижников. До революции это был самый крупный монастырь в Крыму и назывался Крымской лаврой", - рассказал собеседник агентства.
Обитель находится в горах на высоте 400 метров над уровнем моря, в окружении красных гор, поросших можжевельником, места эти также называют "крымской Швейцарией".
В своем нынешнем виде монастырь был устроен в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием в честь выдающегося защитника иконопочитания преподобного Стефана Сурожского, архиепископа Сугдеи. Этот город, именуемый в позднейших русских источниках Сурожем, сейчас называется Судак.
Анна с детьми возле дома - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
В Крыму вдову священника с семью детьми выселяют из единственного жилья

Стефан Сурожский

Святитель Стефан Сурожский - византийский святой родом из Каппадокии, жил в VIII веке. За поддержку иконопочитания в эпоху иконоборчества был подвергнут преследованиям, незадолго до смерти принимал участие в VII Вселенском соборе.
По словам архимандрита Марка, во времена святого Стефана Сурожская епархия стала "миссионерской для южных славянских племен, откуда христианство стало распространяться по всем славянским землям". Стефану принадлежит первый перевод книг Евангелие и Псалтирь "славянскими сурожскими письменами", как об этом сказано в летописи.
В его житии упоминается набег на Крым русов под предводительством новгородского князя Бравлина, вскоре после смерти Стефана. Во время набега произошло одно из чудес по молитвам святому, и русский князь Бравлин принял православное крещение вместе со всей своей дружиной.
Великий князь Владимир - Креститель Руси также очень почитал святого Стефана Сурожского и поклонялся его мощам, как первого русского святого, добавил наместник Кизилташского монастыря.
Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость в поселке Торгашино (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 13:25Религия и мировоззрение
В РПЦ не связывают дефицит священников в России с пандемией коронавируса
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
04:03Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
03:33Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Лента новостейМолния