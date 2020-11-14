https://ria.ru/20201114/kiziltash-1584613241.html

Пожар в монастыре в Крыму полностью уничтожил монашеский жилой корпус

Пожар в монастыре в Крыму полностью уничтожил монашеский жилой корпус

Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре в Крыму полностью уничтожил двухэтажный корпус, где жили монахи, причины возгорания устанавливаются,... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:08

2020-11-14T13:08

2020-11-14T13:08

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571987_0:481:768:913_1400x0_80_0_0_10db23de089977aca6996c41351129b8.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре в Крыму полностью уничтожил двухэтажный корпус, где жили монахи, причины возгорания устанавливаются, сообщил РИА Новости наместник обители архимандрит Марк (Александров)."Пожар был потушен силами пожарных соседней военной части и братии монастыря. Полностью сгорел братский двухэтажный корпус, где жили братия монастыря, находилась библиотека, ризница... Поврежден соседний корпус", - сказал архимандрит Марк.По его словам, общая сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается."Пока мы не можем сказать, что стало причиной пожара", - добавил наместник. Ранее сообщалось о том, что возгорание могло произойти из-за проблем с проводкой.По информации городского управления МЧС, сообщение о возгорании на территории монастыря в селении Краснокаменка под Феодосией поступило в пятницу в 18:20, а первое подразделение прибыло на место происшествия в 18:29. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.При этом, как уточнили РИА Новости ранее в ведомстве, сами храмовые строения пожар не затронул. Жертв и пострадавших нет.Кизилташский монастырьКак рассказал архимандрит Марк, Свято-Стефано-Сурожский монастырь является одним из самых древних монастырей Крыма. Предположительно он был основан во время посещения апостолом Андреем Первозванным Тавриды с проповедью христианства.Обитель находится в горах на высоте 400 метров над уровнем моря, в окружении красных гор, поросших можжевельником, места эти также называют "крымской Швейцарией".В своем нынешнем виде монастырь был устроен в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием в честь выдающегося защитника иконопочитания преподобного Стефана Сурожского, архиепископа Сугдеи. Этот город, именуемый в позднейших русских источниках Сурожем, сейчас называется Судак.Стефан СурожскийСвятитель Стефан Сурожский - византийский святой родом из Каппадокии, жил в VIII веке. За поддержку иконопочитания в эпоху иконоборчества был подвергнут преследованиям, незадолго до смерти принимал участие в VII Вселенском соборе.По словам архимандрита Марка, во времена святого Стефана Сурожская епархия стала "миссионерской для южных славянских племен, откуда христианство стало распространяться по всем славянским землям". Стефану принадлежит первый перевод книг Евангелие и Псалтирь "славянскими сурожскими письменами", как об этом сказано в летописи.В его житии упоминается набег на Крым русов под предводительством новгородского князя Бравлина, вскоре после смерти Стефана. Во время набега произошло одно из чудес по молитвам святому, и русский князь Бравлин принял православное крещение вместе со всей своей дружиной.Великий князь Владимир - Креститель Руси также очень почитал святого Стефана Сурожского и поклонялся его мощам, как первого русского святого, добавил наместник Кизилташского монастыря.

https://ria.ru/20201114/pozhar-1584575216.html

https://ria.ru/20201019/vyselenie-1580147658.html

https://ria.ru/20201113/pravoslavie-1584467448.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь