В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Украинской православной церкви произошел в ночь на пятницу в Пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Украинской православной церкви произошел в ночь на пятницу в Одессе , сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, в ночь на пятницу поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. На место выехали спасатели.

"На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02.45 (совпадает с мск) и ликвидировали его в 3.41 на площади 480 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Указывается, что в результате пожара сгорело хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Полиция Одесской области возбудила уголовное дело из-за пожара на территории монастыря. "Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых – поджог", - говорится в сообщении пресс-службы полиции. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.