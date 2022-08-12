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Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2022 годах

Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 12.08.2022

Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2022 годах

в Омске частично обрушился пятиэтажный многоквартирный дом. ЧП произошло в доме №53 по улице XX Партсъезда. По данным экстренных служб, площадь обрушения... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:41

2022-08-12T16:41

2022-08-12T16:41

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202212 августа в Омске частично обрушился пятиэтажный многоквартирный дом. ЧП произошло в доме №53 по улице XX Партсъезда. По данным экстренных служб, площадь обрушения составила 200 квадратных метров, эвакуировали 40 человек. Причиной происшествия стало ветхое состояние здания, пострадавших нет. 16 июля в Саратове обрушилась стена многоквартирного аварийного жилого дома. После обрушения в ней образовалась сквозная дыра примерно полтора метра в высоту и около полуметра в ширину. В результате обрушения пострадавших нет. 4 февраля в центре Саратова обрушилась кирпичная кладка жилого дома. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел в двухэтажном доме 1917 года постройки на улице Гоголя, где находились четыре квартиры, две из которых – жилые. На момент обрушения в доме проживало восемь человек, все они были эвакуированы из здания, пострадавших нет. 202113 декабря в Саратове во время демонтажа обрушилась стена расселенного дома на углу улиц Рахова и Большая Казачья. В результате ЧП под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 8 июня в Челябинске в одном из жилых домов произошло частичное обрушение стены. Пострадавших в результате происшествия нет. В двухэтажном доме проводился капитальный ремонт, но после отслоения штукатурки на фасаде цокольного этажа 26 мая работы были приостановлены. 2 мая в городе Киселевске Кемеровской области обрушилась внешняя стена многоэтажного жилого дома. В ходе осмотра было установлено, что размер обрушения – шириной около четырех метров и высотой около 2,5 метра. В результате происшествия никто не пострадал. В доме проживали 27 человек. 20 апреля в Миассе Челябинской области в жилом доме обрушилась часть стены. Площадь обрушения составила восемь квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы. Дом был признан аварийным в 2015 году. По данным на 2015 год, в доме были прописаны 140 человек, но по факту проживали 40 человек. 14 апреля в Самаре рухнула стена многоквартирного трехэтажного жилого дома, расположенного по улице Садовой. Пострадавших в результате происшествия нет, жильцов эвакуировали.6 апреля в Канске Красноярского края обрушилась часть жилого двухэтажного кирпичного дома. Было эвакуировано 42 человека, из них 18 детей. Пострадавших нет. По словам жильцов, за несколько дней до ЧП они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома. 25 марта в городе Урене Нижегородской области часть кровли жилого дома обрушилась на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. На момент обрушения в квартирах никого не было, эвакуация не требовалась. 18 марта в Самаре обрушилась несущая стена жилого дома 1909 года постройки. Жилой дом, где обрушилась стена, в 2020 году был признан аварийным, в январе 2021 года в доме расширилась трещина, жильцам были предложены квартиры в маневренном фонде, но не все согласились. В доме было зарегистрировано 13 человек, в момент обрушения в доме находилось шесть жильцов. В результате обрушения никто не пострадал. 14 января в Самаре произошло обрушение стены в жилом многоэтажном доме. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Обрушение внутренней кирпичной кладки наружной стены на площади трех квадратных метров произошло в результате проведения строительных работ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, жилье, происшествия