Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, июль 2022 года - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/foto-1805894777.html
Лучшие фото РИА Новости, июль 2022 года
Лучшие фото РИА Новости, июль 2022 года - РИА Новости, 31.07.2022
Лучшие фото РИА Новости, июль 2022 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:00
2022-07-31T18:48
фото
мисс москва
республика крым
сергей шойгу
милан
гознак
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805887392_454:428:3072:1900_1920x0_80_0_0_96971354fafc9e53a1eacacafa5b0641.jpg
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
республика крым
милан
москва
ялта
симферополь
санкт-петербург
калининград
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805887392_1049:531:3072:2048_1920x0_80_0_0_46c82d80070395f348864e17e08b19b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, мисс москва, республика крым, сергей шойгу, милан, гознак, деньги, москва, погода, собаки, ялта, симферополь, санкт-петербург, московский зоопарк, днр, москва-сити, цветы, антониу гутерриш, реджеп тайип эрдоган, московский метрополитен, суперлуние, гроза, калининград, су-34, курбан-байрам, мариуполь, фото - туризм, впечатления - туризм
08:00 31.07.2022 (обновлено: 18:48 31.07.2022)
 

Лучшие фото РИА Новости, июль 2022 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Финал конкурса красоты и талантов "Мисс Москва — 2022" на сцене концертного зала "Известия Hall".

Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 в московском концертном зале Известия Hall
1 из 34

Финал конкурса красоты и талантов "Мисс Москва — 2022" на сцене концертного зала "Известия Hall".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка встречает молодого человека, вернувшегося из зоны спецоперации.

Девушка встречает молодого человека, который вернулся из зоны спецоперации, в Крыму
2 из 34

Девушка встречает молодого человека, вернувшегося из зоны спецоперации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МИД Турции / Перейти в фотобанк

Министр обороны России Сергей Шойгу, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии подписания "продуктовой сделки" в Стамбуле.

Подписание соглашения по экспорту зерна с Украины
3 из 34

Министр обороны России Сергей Шойгу, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии подписания "продуктовой сделки" в Стамбуле.

© Пресс-служба МИД Турции
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танцовщица перед концертом на станции "Новослободская" в "Ночь балета в метро".

Артистка балета перед началом ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
4 из 34

Танцовщица перед концертом на станции "Новослободская" в "Ночь балета в метро".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Суперлуние над сибирской тайгой в Красноярском крае.

Суперлуние, наблюдаемое над сибирской тайгой в Красноярском крае
5 из 34

Суперлуние над сибирской тайгой в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Курсант Московского университета МВД России делает предложение девушке во время выпускного.

Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя делает предложение своей девушке во время торжественной церемонии
6 из 34

Курсант Московского университета МВД России делает предложение девушке во время выпускного.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛисица в вольере Мариупольского зоопарка.
Лисица в вольере Мариупольского зоопарка
7 из 34
Лисица в вольере Мариупольского зоопарка.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Дети обливаются водой во время армянского традиционного праздника Вардавар в монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму. Вардавар, или Преображение Господне, отмечают через 14 недель после Пасхи.

Дети обливаются водой на армянском национальном празднике Вардавар на территории монастыря Сурб-Хач в Старом Крыму
8 из 34

Дети обливаются водой во время армянского традиционного праздника Вардавар в монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму. Вардавар, или Преображение Господне, отмечают через 14 недель после Пасхи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГроза в Москве.
Гроза в Москве
9 из 34
Гроза в Москве.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующий готовит еду после намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе.
Верующий готовит еду после намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе
10 из 34
Верующий готовит еду после намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДыни на Преображенском рынке в Москве.
Дыни на Преображенском рынке в Москве
11 из 34
Дыни на Преображенском рынке в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка на острове Желтухина.
Девушка на острове Желтухина
12 из 34
Девушка на острове Желтухина.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России на аэродроме в зоне проведения спецоперации.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
13 из 34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России на аэродроме в зоне проведения спецоперации.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Девушка идет босиком по лужам после сильного дождя в Москве.

Женщина босиком переходит улицу по лужам в Москве
14 из 34

Девушка идет босиком по лужам после сильного дождя в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в дворцовом комплексе Голестан в Тегеране.
Девушка в дворцовом комплексе Голестан в Тегеране
15 из 34
Девушка в дворцовом комплексе Голестан в Тегеране.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Инсталляция "Русское поле", созданная в переходе от Манежной площади к Площади Революции для фестиваля "Цветочный джем".

Посетители инсталляции Русское поле во время фестиваля Цветочный джем на переходе от Манежной площади к Площади Революции в Москве
16 из 34

Инсталляция "Русское поле", созданная в переходе от Манежной площади к Площади Революции для фестиваля "Цветочный джем".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Туристы на экскурсии в новой крымской пещере Таврида.

Посетители на экскурсии в пещере Таврида, расположенной в районе поселка Зуя в 20 км от Симферополя в Крыму
17 из 34

Туристы на экскурсии в новой крымской пещере Таврида.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧеловек в костюме лошади на улице в Калининграде.
Человек в костюме лошади на улице в Калининграде
18 из 34
Человек в костюме лошади на улице в Калининграде.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетительница фестиваля "Цветочный джем: Тропическое лето" в "Москва-Сити".

Посетительница на фестивале Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
19 из 34

Посетительница фестиваля "Цветочный джем: Тропическое лето" в "Москва-Сити".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Уборка урожая пшеницы в ДНР.

Уборка урожая пшеницы возле пгт Никольское в ДНР
20 из 34

Уборка урожая пшеницы в ДНР.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Торжественный марш выпускников Московского университета МВД России имени Кикотя на Красной площади.

Курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя на торжественной церемонии, посвященной выпуску слушателей университета, на Красной площади в Москве
21 из 34

Торжественный марш выпускников Московского университета МВД России имени Кикотя на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники скачек в честь 20-летия конного завода "Донской" на Центральном московском ипподроме.

Участники скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
22 из 34

Участники скачек в честь 20-летия конного завода "Донской" на Центральном московском ипподроме.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мужчина прыгает с пирса в Ялте.

Мужчина прыгает с пирса в море на Массандровском пляже в Ялте
23 из 34

Мужчина прыгает с пирса в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНерпа в Московском зоопарке.
Нерпа в Московском зоопарке
24 из 34
Нерпа в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродавец арбузов на оптово-розничном рынке "Привоз" в Симферополе.
Продавец арбузов на оптово-розничном рынке Привоз в Симферополе
25 из 34
Продавец арбузов на оптово-розничном рынке "Привоз" в Симферополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Корабль на репетиции парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Корабль ВМФ РФ на репетиции парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
26 из 34

Корабль на репетиции парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Полина Парфененко на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на "Гран-при Московской области" в Ерино.

Полина Парфененко на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на всероссийских соревнованиях Гран-при Московской области в Ерино
27 из 34

Полина Парфененко на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на "Гран-при Московской области" в Ерино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Парад французских бульдогов в сквере Всероссийского музея декоративного искусства.

Парад французских бульдогов на территории сквера Всероссийского музея декоративного искусства в Москве
28 из 34

Парад французских бульдогов в сквере Всероссийского музея декоративного искусства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте.

Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
29 из 34

Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Эдуарда Николаева и Евгения Яковлева на специальном скоростном участке кольцевого этапа ралли "Шелковый путь — 2022" в Астрахани.

Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Эдуарда Николаева и Евгения Яковлева на специальном скоростном участке кольцевого этапа ралли Шелковый путь – 2022 в Астрахани
30 из 34

Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Эдуарда Николаева и Евгения Яковлева на специальном скоростном участке кольцевого этапа ралли "Шелковый путь — 2022" в Астрахани.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Девушки переходят улицу во время ливня в Москве.

Девушки переходят улицу по лужам в Москве
31 из 34

Девушки переходят улицу во время ливня в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Занятия на авиатренажере Dream Aero в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровке. Новая разработка компании из Санкт-Петербурга спроектирована на базе тренажеров с высшей степенью соответствия реальности, предназначенных для обучения летчиков.

Молодой человек и пилот во время занятия на авиатренажере Dream Aero, расположенном на территории торгово-развлекательного центра РИО Дмитровка
32 из 34

Занятия на авиатренажере Dream Aero в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровке. Новая разработка компании из Санкт-Петербурга спроектирована на базе тренажеров с высшей степенью соответствия реальности, предназначенных для обучения летчиков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Производство новых сторублевых купюр на фабрике "Гознак" в Москве.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве
33 из 34

Производство новых сторублевых купюр на фабрике "Гознак" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Прохожие на главной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо возле Кафедрального собора Дуомо.

Прохожие на Пьяцца дель Дуомо (соборная площадь) возле Кафедрального собора Дуомо в Милане
34 из 34

Прохожие на главной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо возле Кафедрального собора Дуомо.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
 
ФотоМисс МоскваРеспублика КрымСергей ШойгуМиланГознакДеньгиМоскваПогодаСобакиЯлтаСимферопольСанкт-ПетербургМосковский зоопаркДНРМосква-СитиЦветыАнтониу ГутерришРеджеп Тайип ЭрдоганМосковский метрополитенСуперлуниеГрозаКалининградСу-34Курбан-байрамМариупольФото - ТуризмВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала