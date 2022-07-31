Лучшие фото РИА Новости, июль 2022 года
Финал конкурса красоты и талантов "Мисс Москва — 2022" на сцене концертного зала "Известия Hall".
Финал конкурса красоты и талантов "Мисс Москва — 2022" на сцене концертного зала "Известия Hall".
Девушка встречает молодого человека, вернувшегося из зоны спецоперации.
Девушка встречает молодого человека, вернувшегося из зоны спецоперации.
Министр обороны России Сергей Шойгу, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии подписания "продуктовой сделки" в Стамбуле.
Министр обороны России Сергей Шойгу, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии подписания "продуктовой сделки" в Стамбуле.
Танцовщица перед концертом на станции "Новослободская" в "Ночь балета в метро".
Танцовщица перед концертом на станции "Новослободская" в "Ночь балета в метро".
Суперлуние над сибирской тайгой в Красноярском крае.
Суперлуние над сибирской тайгой в Красноярском крае.
Курсант Московского университета МВД России делает предложение девушке во время выпускного.
Курсант Московского университета МВД России делает предложение девушке во время выпускного.
Дети обливаются водой во время армянского традиционного праздника Вардавар в монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму. Вардавар, или Преображение Господне, отмечают через 14 недель после Пасхи.
Дети обливаются водой во время армянского традиционного праздника Вардавар в монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму. Вардавар, или Преображение Господне, отмечают через 14 недель после Пасхи.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России на аэродроме в зоне проведения спецоперации.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России на аэродроме в зоне проведения спецоперации.
Девушка идет босиком по лужам после сильного дождя в Москве.
Девушка идет босиком по лужам после сильного дождя в Москве.
Инсталляция "Русское поле", созданная в переходе от Манежной площади к Площади Революции для фестиваля "Цветочный джем".
Инсталляция "Русское поле", созданная в переходе от Манежной площади к Площади Революции для фестиваля "Цветочный джем".
Туристы на экскурсии в новой крымской пещере Таврида.
Туристы на экскурсии в новой крымской пещере Таврида.
Посетительница фестиваля "Цветочный джем: Тропическое лето" в "Москва-Сити".
Посетительница фестиваля "Цветочный джем: Тропическое лето" в "Москва-Сити".
Уборка урожая пшеницы в ДНР.
Торжественный марш выпускников Московского университета МВД России имени Кикотя на Красной площади.
Торжественный марш выпускников Московского университета МВД России имени Кикотя на Красной площади.
Участники скачек в честь 20-летия конного завода "Донской" на Центральном московском ипподроме.
Участники скачек в честь 20-летия конного завода "Донской" на Центральном московском ипподроме.
Мужчина прыгает с пирса в Ялте.
Корабль на репетиции парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
Корабль на репетиции парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
Полина Парфененко на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на "Гран-при Московской области" в Ерино.
Полина Парфененко на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на "Гран-при Московской области" в Ерино.
Парад французских бульдогов в сквере Всероссийского музея декоративного искусства.
Парад французских бульдогов в сквере Всероссийского музея декоративного искусства.
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте.
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте.
Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Эдуарда Николаева и Евгения Яковлева на специальном скоростном участке кольцевого этапа ралли "Шелковый путь — 2022" в Астрахани.
Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Эдуарда Николаева и Евгения Яковлева на специальном скоростном участке кольцевого этапа ралли "Шелковый путь — 2022" в Астрахани.
Девушки переходят улицу во время ливня в Москве.
Занятия на авиатренажере Dream Aero в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровке. Новая разработка компании из Санкт-Петербурга спроектирована на базе тренажеров с высшей степенью соответствия реальности, предназначенных для обучения летчиков.
Занятия на авиатренажере Dream Aero в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровке. Новая разработка компании из Санкт-Петербурга спроектирована на базе тренажеров с высшей степенью соответствия реальности, предназначенных для обучения летчиков.
Производство новых сторублевых купюр на фабрике "Гознак" в Москве.
Производство новых сторублевых купюр на фабрике "Гознак" в Москве.
Прохожие на главной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо возле Кафедрального собора Дуомо.
Прохожие на главной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо возле Кафедрального собора Дуомо.