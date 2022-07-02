https://ria.ru/20220702/nlo-1799660145.html

А вдруг они существуют? Где в России наблюдают НЛО

А вдруг они существуют? Где в России наблюдают НЛО - РИА Новости, 02.07.2022

А вдруг они существуют? Где в России наблюдают НЛО

Сегодня уфологи отмечают Международный день НЛО. Дату выбрали неслучайно: 2 июля 1947 года неподалеку от американского городка Розуэлл разбился летательный... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:00

2022-07-02T08:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня уфологи отмечают Международный день НЛО. Дату выбрали неслучайно: 2 июля 1947 года неподалеку от американского городка Розуэлл разбился летательный аппарат, который многие считают неземным космическим кораблем. А буквально неделю назад японские ученые из частного исследовательского института опубликовали новые "свидетельства" существования тарелок. В России инопланетянам посвящают музеи, экспедиции и туры. О путешествиях в аномальные зоны — в материале РИА Новости.Три загадочные буквы"Мы не знаем, кто они были, почему прилетели. Мы лишь знаем, что они изменили наше представление о Вселенной", — гласит надпись на памятнике у "места крушения тарелки" в Розуэлле. Есть в американском городке и Международный музей НЛО, а в начале июля там проводят масштабный "инопланетный" фестиваль.У "розуэлльского инцидента" есть официальное объяснение — упала аппаратура сверхсекретного зонда для слежения за советскими ядерными испытаниями. Существует и конспирологическая версия: майор Джесси Марсел, первым сообщивший журналистам о событии, заявлял, что "это были предметы неземного происхождения". А история с зондом — лишь прикрытие.Тема волнует экспертов разных стран. В конце июня частный японский исследовательский институт, специализирующийся на неопознанных летающих объектах, изучил более 450 свидетельств. Ученые пришли к выводу: в четырех случаях это "с высокой долей вероятности может быть НЛО". Два явления зафиксировали в 2021 году, остальные — в 2018-м и 2022-м соответственно.Исследование проводили с помощью специальной компьютерной программы, определяющей наличие фальсификаций.НЛО видели и в России. Например, в 2021-м в Санкт-Петербурге обнародовали видеозаписи, на которых показан пролет неопознанного светящегося объекта над городом. Однако директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров убежден, что это метеор.В конце июня странные цилиндры замечали в небе над Елабугой, их фото опубликовали в сообществе "Казань-Космопоиск" и активно обсуждают в соцсетях. Ну а на Кубани уже несколько лет исследуют круги на полях. Появлялись они и в Тольятти, и в других городах. Периодически такое наблюдают в Великобритании, во Франции. Правда, чаще всего уфологи уверены — это дело рук человека.Музей на стыке мнений"Есть люди, которые верят в НЛО, изучают аномальные явления", — говорит Елена Рождественская, директор музейно-выставочного комплекса "Жигулевская мозаика", где есть артефакты, связанные с НЛО. — А есть те, кто уверен, что абсолютно все можно объяснить наукой. Наш Музей уфологии и аномальных явлений работает на стыке этих двух мнений".Началось все с выставки, посвященной необычным происшествиям в нацпарке "Самарская Лука". "Мы удивились, как много людей наблюдали то, что не могут объяснить, — признается Рождественская. — Это различные аномалии, связанные с временными и пространственными изменениями, места силы. Собрали в музее всю информацию, систематизировали".Уфолог Николай Гусев, один из организаторов музея, рассказывает, что в Самарской области чаще всего наблюдают световые столбы над Жигулями, видят странные объекты над Волгой, над ГЭС. "Объяснение находится, — отмечает исследователь. — Например, снежинки и кристаллы отражают свет, если есть его источник. Но это слишком просто. Бывает, источника нет, а столб есть".По словам Елены Рождественской, туристы приходят в музей, интересуются, обсуждают, спорят. Некоторые говорят, что все это ерунда.Не то, к чему мы готовыКак утверждают уфологи и исследователи аномальных явлений, странных мест в России много. Самое известное — знаменитый перевал Дятлова. В Пермском крае находится "Молёбский треугольник", где часто замечают объекты в небе, в Волгоградской области — Медведицкая гряда, куда тоже, как считается, нередко залетают НЛО. Есть аномальные места и в Ростовской области, и в Татарстане, и в других регионах. Туда организуют туры — так что можно приехать и посмотреть, захватив с собой различные приборы. Вдруг попадется что-то интересное. "Событий много. Как-то среди ночи в лесу мы увидели яркий большой плазмоид — круглый луноподобный объект, — рассказывает уфолог, организатор туров в аномальные зоны Урала Алексей Королев. — Он светился минут десять, потом исчез. Не фонарь — я думаю, человечество не имеет устройств такого рода".По словам Королева, его знакомые на днях заметили, как в Молёбке над лесом летел большой шар синего цвета — примерно полтора-два метра в диаметре. "Вот что это было?" — задается он вопросом.Также уфолог вспоминает, что однажды около десяти минут наблюдал с коллегами среди березового молодняка огромное серебристое облачко. "Оно было еле-еле видимо. Честно, не знаю, что это такое. Аномальные зоны непросто классифицировать".Сфотографировать, поясняет эксперт, еще сложнее: чувствительность техники, особенно бытовой, зачастую слишком мала, чтобы такое запечатлеть.По его словам, никогда не знаешь, с чем столкнешься: "Зона всегда делает не то, к чему мы готовы".Магнитные и электрические аномалииНо готовиться к "встрече", как поясняют уфологи, все же нужно. Во-первых, не забывать оборудование. "У нас туризм не просто аномальный, а научно-аномальный, во все экспедиции мы берем с собой приборы: электромагнитометр, дозиметр, частотомер, дальномер, — перечисляет Алексей Королев. — Если бы я в районе Змеиной горки в Молёбке увидел синий шар, я бы, возможно, и расстояние определил, и скорость объекта".Делится он и другими наблюдениями. Например, на перевале Дятлова на одном небольшом пятачке как-то зафиксировал скачок радиации, хотя везде фон был ровным. В Молёбке и других странных местах бывают, по его словам, аномалии с магнитными, электрическими полями.Главное — безопасностьВажен вопрос безопасности. И даже не правила поведения при встрече с НЛО, хотя и такие памятки публикуют. Походы к аномальным зонам — это прежде всего путешествие в дикую природу."Там водятся лоси, кабаны, медведи. Ведь туристы и сплавщики оставляют мусор, — говорит Королев. — Кроме того, дожди и холода — не редкость и в середине лета. Особенно это касается перевала Дятлова".По его словам, если человек нормально чувствует себя в лесу с рюкзаком, в палатке, у костра, то препятствий нет. Но бывают походы за сто и более километров от ближайших населенных пунктов. "Тогда нужна регистрация в МЧС, желательно иметь медика в группе, взять с собой запас лекарств, средства связи, например спутниковый телефон", — объясняет уфолог.Под наблюдениемУдастся ли что-то увидеть — вопрос, но поход "в зону НЛО" наверняка запомнится. У науки пока нет ответа, есть ли жизнь где-то еще во Вселенной. Но такая вероятность не исключена.Как недавно сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в России ведут исследования событий, которые могут казаться появлением пришельцев, однако в 99,9 процента случаев это атмосферные или иные физические явления, не связанные с летающими тарелками.При этом он не исключил, что во Вселенной есть более развитая жизнь, чем на Земле. По его мнению, нас могут изучать так же, как мы рассматриваем под микроскопом микробы.

https://ria.ru/20220626/nlo-1798198098.html

https://ria.ru/20211020/mistika-1755089445.html

https://ria.ru/20181116/1532963989.html

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Лана Баева

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