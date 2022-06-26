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Японские ученые обнародовали "свидетельства" существования НЛО - РИА Новости, 26.06.2022
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Наука
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Японские ученые обнародовали "свидетельства" существования НЛО
Японские ученые обнародовали "свидетельства" существования НЛО - РИА Новости, 26.06.2022
Японские ученые обнародовали "свидетельства" существования НЛО
Частный японский исследовательский институт, специализирующийся на неопознанных летающих объектах, обнародовал результаты изучения более 450 поступивших... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:13
2022-06-26T16:13
наука
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ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Частный японский исследовательский институт, специализирующийся на неопознанных летающих объектах, обнародовал результаты изучения более 450 поступивших свидетельств, заключив, что на четырех из них "с высокой долей вероятности может быть НЛО".Результаты представил руководитель учреждения Такэхару Миками.Среди четырех снимков и видеозаписей, которые сотрудники посчитали наиболее достоверными, два так называемых свидетельства были сделаны в 2021-м, а еще два — в 2018 и 2022 годах соответственно.В частности, на фотографиях присутствует изображение темного предмета, напоминающего по форме общепринятое представление о кораблях инопланетян. На видеоматериалах же объекты не темные, а, наоборот, светлого цвета. На первом видео подобие белого шара летит по восходящей, почти вертикальной траектории, оставляя за собой короткий хвост.Во втором ролике запечатлен белый, возможно, светящийся продолговатый объект, зависший в ночное время над горами.Эти четыре так называемых свидетельства были охарактеризованы как "наиболее вероятные" после того, как все собранные за год материалы проанализировали с помощью специальной компьютерной программы на наличие фальсификаций.
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космос - риа наука, в мире, япония
11:13 26.06.2022 (обновлено: 16:13 26.06.2022)
 
Японские ученые обнародовали "свидетельства" существования НЛО

Частный институт в Японии показал наиболее вероятные "свидетельства" существования НЛО

© Фото : 国際未確認飛行物体(UFO)研究所Снимок, сделанный в префектуре Нагано 3 сентября 2018 года
Снимок, сделанный в префектуре Нагано 3 сентября 2018 года - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Фото : 国際未確認飛行物体(UFO)研究所
Снимок, сделанный в префектуре Нагано 3 сентября 2018 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Частный японский исследовательский институт, специализирующийся на неопознанных летающих объектах, обнародовал результаты изучения более 450 поступивших свидетельств, заключив, что на четырех из них "с высокой долей вероятности может быть НЛО".
Результаты представил руководитель учреждения Такэхару Миками.
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Среди четырех снимков и видеозаписей, которые сотрудники посчитали наиболее достоверными, два так называемых свидетельства были сделаны в 2021-м, а еще два — в 2018 и 2022 годах соответственно.
В частности, на фотографиях присутствует изображение темного предмета, напоминающего по форме общепринятое представление о кораблях инопланетян. На видеоматериалах же объекты не темные, а, наоборот, светлого цвета. На первом видео подобие белого шара летит по восходящей, почти вертикальной траектории, оставляя за собой короткий хвост.
Во втором ролике запечатлен белый, возможно, светящийся продолговатый объект, зависший в ночное время над горами.
Эти четыре так называемых свидетельства были охарактеризованы как "наиболее вероятные" после того, как все собранные за год материалы проанализировали с помощью специальной компьютерной программы на наличие фальсификаций.
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