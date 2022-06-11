https://ria.ru/20220611/kosmos-1794744081.html

Рогозин заявил о вероятности существования внеземной жизни

Рогозин заявил о вероятности существования внеземной жизни - РИА Новости, 11.06.2022

Рогозин заявил о вероятности существования внеземной жизни

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что относит себя к сторонникам теории о том, что во Вселенной тысячи факторов могли содействовать возникновению РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:46

2022-06-11T11:46

2022-06-11T11:46

россия

наса

роскосмос

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что относит себя к сторонникам теории о том, что во Вселенной тысячи факторов могли содействовать возникновению жизни, может быть, разумной и в данный момент более технологически развитой, чем Земная цивилизация."Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рогозин добавил, что знаком со свидетельствами заслуженных летчиков-испытателей СССР, которые в 70-х годах во время первых полетов на новых самолетах становились свидетелями необъяснимых явлений и "после полета они брали карандаш бумагу и зарисовывали то, что они видели". Аналогичный опыт, по его словам, есть и у представителей НАСА.Гендиректор "Роскосмоса" не исключил, что земная цивилизация является объектом внешнего наблюдения, но человеческих технологий и понимания науки недостаточно для того, чтобы это в полной мере осознать и понять."Есть ли иная жизнь кроме нашей и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие. Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам", - сказал он.Кроме того, он рассказал, что в России ведутся исследования событий, которые могут казаться появлением пришельцев, однако в 99,9% случаев они оказываются атмосферными или иными физическими явлениями, не связанными с НЛО.

https://ria.ru/20220611/sputnik-1794709281.html

https://ria.ru/20220606/asteroid-1793613313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, наса, роскосмос, ссср, дмитрий рогозин