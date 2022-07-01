https://ria.ru/20220701/aviakatastrofa-1799247954.html

Авиакатастрофа над Боденским озером

Авиакатастрофа над Боденским озером - РИА Новости, 01.07.2022

Авиакатастрофа над Боденским озером

В ночь на 2 июля 2002 года в Германии в районе Боденского озера на высоте 11 тысяч метров столкнулись российский пассажирский авиалайнер Ту-154 компании... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T01:12

2022-07-01T01:12

2022-07-01T01:12

справки

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В ночь на 2 июля 2002 года в Германии в районе Боденского озера на высоте 11 тысяч метров столкнулись российский пассажирский авиалайнер Ту-154 компании "Башкирские авиалинии", выполнявший чартерный рейс из Москвы в Барселону (Испания), и грузовой самолет Boeing-757 компании международных авиаперевозок DHL, летевший из Бергамо (Италия) в Брюссель (Бельгия). На борту Ту-154 находились 12 членов экипажа и 57 пассажиров – 52 ребенка и пять взрослых. Большинство детей направлялись на отдых в Испанию. Поездка была организована Комитетом Башкирии по делам ЮНЕСКО. По трагической случайности в самолете находилась семья из Владикавказа – Светлана Калоева с десятилетним Костей и четырехлетней Дианой, которая летела к мужу, Виталию Калоеву, в Испанию, где тот работал по контракту. На борту Boeing пассажиров не было, им управляли два пилота. От столкновения Ту-154 развалился в воздухе на несколько частей, упавших в окрестностях немецкого города Юберлинген.В результате авиакатастрофы погиб 71 человек – 52 ребенка и 19 взрослых. Столкновение произошло 1 июля в 23.35 по местному времени (2 июля 01.35 мск). Трагедия случилась через несколько минут после того, как немецкие диспетчеры передали сопровождение российского самолета швейцарским коллегам из центра воздушного контроля "Скайгайд" (SkyGuide), действующего в одном из крупнейших европейских аэропортов Цюрих-Клотен (Швейцария). В ту ночь в швейцарском авиадиспетчерском центре "Скайгайд" на рабочем месте находился один дежурный диспетчер (Питер Нильсен) вместо положенных двух. При этом звуковая система оповещения об опасном сближении самолетов была выключена из-за профилактических работ и не работала основная телефонная линия. В результате немецкие коллеги, заметившие опасное сближение двух самолетов, не смогли дозвониться до швейцарского диспетчера.Однако сразу после катастрофы швейцарская компания "Скайгайд" возложила всю вину на российских пилотов, которые, по ее мнению, плохо понимали указания диспетчера, которые он давал на английском языке. Швейцарские следственные органы провели уголовное расследование в отношении компании "Скайгайд" и ее руководства, диспетчер Нильсен был отстранен от работы. В мае 2004 года Федеральное ведомство по расследованию авиационных происшествий Германии опубликовало заключение по итогам расследования катастрофы. Эксперты признали, что в столкновении пассажирского авиалайнера Ту-154 авиакомпании "Башкирские авиалинии" с грузовым Boeing виновны швейцарские диспетчеры из "Скайгайд". Диспетчерский центр в Цюрихе вовремя не заметил опасности схождения на одном эшелоне двух самолетов. В результате российскому самолету поздно была дана команда на снижение. Как следствие, экипаж российского Ту-154 выполнял ее, несмотря на то, что бортовая система обеспечения безопасности полетов ТИКАС требовала срочно набрать высоту. При этом расследование установило, что второй пилот Ту-154 дважды выражал сомнение по поводу необходимости продолжать выполнять команды диспетчеров на снижение.Только после публикации отчета компания "Скайгайд" признала свои ошибки и, спустя два года после катастрофы, ее директор Ален Россье принес извинения семьям погибших, а президент Швейцарии Йозеф Дайсс направил президенту России Владимиру Путину официальное письмо с извинениями. В декабре 2006 года директор "Скайгайд" Ален Россье подал в отставку. Авиадиспетчер Питер Нильсен был убит 24 февраля 2004 года в своем доме в пригороде Цюриха Клотене гражданином России Виталием Калоевым, потерявшим в авиакатастрофе над Боденским озером всю свою семью – жену, дочь и сына. В этот день Калоев пришел к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, но Нильсен его оттолкнул, и фотографии упали на землю, что привело к потере контроля над собой убитого горем человека. Суд Цюриха в октябре 2005 года признал Калоева виновным в умышленном убийстве и приговорил его к восьми годам заключения. В июне 2007 года приговор Кавлоеву смягчили, снизив срок заключения до пяти лет и трех месяцев. Федеральный верховный суд Швейцарии в ноябре 2007 года принял решение о досрочном его освобождении. В том же месяце Калоев вернулся на родину, в Северную Осетию. Восемь сотрудников "Скайгайд" были обвинены в убийстве по небрежности большого числа людей. Они предстали перед Окружным судом швейцарского города Бюлах.Обвиняемые отказались признать вину, переложив ее на убитого диспетчера Питера Нильсена. В сентябре 2007 года четверо менеджеров "Скайгайд" были признаны виновными в непредумышленном убийстве. Троих из них суд приговорил к условному заключению, одного – к штрафу. Четверо других обвиняемых были оправданы. В память о погибших в авиакатастрофе над Боденским озером ежегодно проходят траурные мероприятия. Мемориальный комплекс, посвященный жертвам катастрофы, в июле 2003 года был открыт на Южном кладбище города Уфы, где похоронена большая часть погибших детей. На территории уфимского международного аэропорта установлен мемориал памяти экипажа разбившегося самолета. На одном из холмов возле южно-немецкого городка Юберлинген, над которым произошла авиакатастрофа, в 2004 году был открыт памятник Die zerrissene Perlenkette ("Разорванная жемчужная нить"). Он представляет собой разорвавшееся ожерелье из 71 жемчужины. Шесть жемчужин падают вниз с заросшего лесом холма. В Цюрихе, напротив здания компании "Скайгайд", в 2006 году была установлена стела из стекла и камня, представляющая собой спираль, на которой установлены 72 свечи в память о 71 жертве авиакатастрофы и убитом авиадиспетчере. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки