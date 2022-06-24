Абрикосовое варенье: лучшие рецепты и особенности приготовления

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Абрикосовое варенье: рецепты, сколько нужно сахара и как сварить в домашних условиях
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Без косточек на зиму
Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу... РИА Новости, 24.06.2022
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Десерт
228
свежие абрикосы, 1000 г
сахар, 1000 г
вода, 0,25 л
Абрикосы помыть, просушить и вынуть из них косточки. При желании можно порезать, но не слишком мелко.
Шаг 1
Сахар высыпать в кастрюлю, залить водой и поставить смесь на средний огонь. Довести все до кипения и варить сироп 2 минуты.
Шаг 2
В кипящий сироп добавить подготовленные абрикосы, осторожно перемешать и варить на медленном огне 5 минут.
Шаг 3
Снять смесь с огня и оставить настаиваться в течение 6 часов.
Шаг 4
Кастрюлю снова вернуть на огонь, довести до кипения, проварить 7 минут и снова оставить остывать и настаиваться на 6 часов.
Шаг 5
Теплое варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. Дать десерту полностью остыть при комнатной температуре и затем убрать в прохладное место на хранение.
Шаг 6
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
С косточками
Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу... РИА Новости, 24.06.2022
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5
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Десерт
249
свежие абрикосы , 1000 г
сахар, 500 г
вода, 0,07 л
ванильный сахар , 5 г
корица , 2 г
Свежие абрикосы промыть и высушить, положить в кастрюлю. Косточки извлечь, разложить на противне, отправить в предварительно разогретую до 45–50°С и подсушить в течение 10–20 минут.
Шаг 1
В это время половинки абрикоса залить водой, засыпать сахаром (ванильным в том числе) и оставить на 2 часа настаиваться.
Шаг 2
Кастрюлю со смесью поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Снять с огня и оставить на 12 часов настаиваться. Повторить процедуру еще два раза.
Шаг 3
Подсушенные косточки расколоть, ядра замочить в теплой воде и при третьей варке варенья добавить и к общей массе вместе с корицей.
Шаг 4
Горячее варенье после третьего кипения разложить по банкам и плотно закрыть. Дождаться полного остывания и убрать на хранение в прохладное место.
Шаг 5
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
Густое
Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу... РИА Новости, 24.06.2022
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Десерт
236
свежие абрикосы, 2000 г
сахар , 2000 г
Абрикосы помыть и высушить. Поделить их на половинки, которые потом порезать еще на несколько частей (от 2 до 4, в зависимости от размера фрукта), косточки удалить.
Шаг 1
Поместить фрукты в кастрюлю и засыпать сахаром. Делать это можно слоями (слой абрикосов, слой сахара, снова слой фруктов и т.д.) или встряхнуть емкость, чтобы сахар попал между кусочками. Оставить на 5 часов, пока плоды не дадут сок.
Шаг 2
Поставить смесь на средний огонь и довести до кипения. После этого остудить варенье и снова вернуть на огонь. Как только снова закипит – вновь остудить. Всего эту процедуру нужно проделать 3 раза.
Шаг 3
После третьего закипания оставить вариться еще 5 минут и разлить горячую смесь по стерилизованным банкам. Как только они остынут, убрать в прохладное место.
Шаг 4
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
Из долек
Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу... РИА Новости, 24.06.2022
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PT10M
Десерт
200
свежие абрикосы , 1000 г
сахар, 1300 г
вода, 0,3 л
Абрикосы помыть, высушить, осторожно разделить на половинки и удалить косточки.
Шаг 1
В кастрюлю насыпать сахар и залить водой. На среднем огне довести до кипения и, постоянно помешивая, проварить 5–7 минут.
Шаг 2
Фрукты положить в глубокую посуду, в которой можно готовить, и залить горячим сиропом. Он должен полностью покрыть абрикосы, если этого не произошло – можно слегка встряхнуть емкость, чтобы перемешать содержимое.
Шаг 3
Фрукты в сиропе оставить на 12 часов при комнатной температуре настаиваться. После этого, сироп необходимо слить, снова вскипятить его и залить абрикосы. Оставить на такое же время. Снова слить и прокипятить сироп, залить им плоды и поставить на медленный огонь.
Шаг 4
После закипания варенья, варить его еще 1 час, постоянно помешивая и снимая пену.
Шаг 5
орячее варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. После полного остывания убрать в прохладное место.
Шаг 6
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
В духовке
Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу... РИА Новости, 24.06.2022
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Десерт
125
свежие абрикосы, 2000 г
сахар, 1000 г
вода , 0,3 л
Сначала необходимо подготовить сироп. Для этого в кастрюле смешать сахар с водой и поставить смесь на огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая. Продолжать варить, пока сахар полностью не растворится, а сироп не станет прозрачным. После этого оставить его остывать.
Шаг 1
Абрикосы помыть, перебрать, разделить на половинки и убрать косточки. Фрукты разложить на глубоком противне и залить слегка остуженным сиропом.
Шаг 2
Духовку разогреть до 140°С и поставить в нее абрикосы. На данном этапе потребуется кулинарный термометр с длинным щупом, так как придется отслеживать температуру не в духовке, а в абрикосах.
Шаг 3
На такой температуре продержать смесь в духовке, пока она не прогреется до 80°С. После этого температуру внутри духового шкафа уменьшить, приоткрыть дверцу и желательно включить конвекцию (если такой опции нет – просто приоткрыть дверцу). В первый час придется следить, чтобы температура внутри варенья оставалась около 80°С с незначительными отклонениями.
Шаг 4
Оставить варенье на 5–6 часов. После этого горячую смесь разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 5
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
С грецкими орехами
Грецкий орех придаст десерту немного приятной терпкости, он не будет таким сладким, как в классическом варианте. Рецептом такого абрикосового варенья поделилась Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver.
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Десерт
Русская
295
свежие абрикосы , 1000 г
сахар , 600 г
грецкие орехи, 300 г
лимонная кислота, 2 г
Абрикосы промыть и разделить на половинки, косточки удалить.
Шаг 1
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Уложить фрукты в таз для варки варенья, засыпать сахаром. Оставить на пару часов, чтобы плоды дали сок.
Шаг 2
Орехи прокалить в духовке или на сковороде и измельчить ножом. Добавить орехи к абрикосам. Поставить таз на огонь, довести до кипения и варить на среднем огне 30 минут, снимая в процессе пену.
Шаг 3
За 5 минут до готовности добавить лимонную кислоту, перемешать.
Шаг 4
Дать варенью остыть и разложить по стерилизованным банкам.
Шаг 5
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
Пятиминутка
Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу... РИА Новости, 24.06.2022
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Десерт
свежие абрикосы, 1000 г
сахар, 500 г
Абрикосы перебрать, разделить пополам и удалить косточки. Половинки промыть в холодной воде и просушить.
Шаг 1
Высушенные части абрикоса выложить в кастрюлю или таз и засыпать сахаром. Оставить смесь на 4 часа, пока фрукты не дадут сок.
Шаг 2
После этого поставить посуду с абрикосами на медленный огонь, прогревать их пока весь сахар не растопится, при этом осторожно помешивая.
Шаг 3
Довести до кипения и проварить 5–7 минут. Выключить огонь и сразу разлить горячее варенье по стерилизованным банкам. Укутать их в одеяло и дождаться полного остывания. После этого банки можно убрать в холодильник.
Шаг 4
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
С желатином
Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу... РИА Новости, 24.06.2022
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Десерт
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свежие абрикосы, 1000 г
сахар, 400 г
желатин, 15 г
Абрикосы промыть, высушить, поделить пополам и удалить косточки. Выложить фрукты в кастрюлю.
Шаг 1
Сахар смешать с желатином и засыпать к абрикосам. Осторожно встряхнуть емкость, чтобы все перемешалось. Оставить смесь на 5 часов, чтобы фрукты дали сок.
Шаг 2
Поставить кастрюлю на огонь и довести содержимое до кипения.
Шаг 3
Убавить огонь и варить 5–6 минут, осторожно помешивая.
Шаг 4
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть и оставить остывать при комнатной температуре. Потом можно убрать варенье на хранение в прохладное место.
Шаг 5
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
С яблоками
Яблоки добавят абрикосовому варенью легкую кислинку, а также обеспечат мягкую и тягучую текстуру. Надежда Любимова рассказала, как правильно приготовить такой десерт.
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Десерт
248
свежие абрикосы, 1000 г
свежие яблоки, 1000 г
сахар , 1200 г
лимонная кислота, 3 г
вода, 0,75 г
Яблоки очистить от семян и кожицы, залить водой и бланшировать 5 минут в кипящей воде.
Шаг 1
Абрикосы разделить на половинки, удалить косточки и смешать с яблоками.
Шаг 2
Из сахара и воды сварить сироп: в емкости смешать воду и сахар, поставить на огонь чуть меньше среднего и варить, пока сахар полностью не растворится.
Шаг 3
Залить сиропом фрукты и оставить на 5 часов.
Шаг 4
Смесь поставить на огонь и варить 30 минут, снимая пену. За 5 минут до готовности добавить лимонную кислоту.
Шаг 5
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 6
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
С миндалем
Абрикосовое варенье с миндалем очень калорийно, поэтому потреблять его нужно с осторожностью. Тем не менее, миндаль отдает десерту все свои полезные микроэлементы, поэтому умеренное потребление лакомства положительно отразится на организме. Рецептом вкусного абрикосового варенья с миндалем поделилась Надежда Любимова.
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Десерт
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свежие абрикосы, 1000 г
сахар , 800 г
миндаль, 100 г
Абрикосы промыть, просушить, разрезать на половинки и удалить косточки.
Шаг 1
Засыпать абрикосы 1/3 сахара и дать постоять пару часов.
Шаг 2
Миндаль залить кипятком на 10 минут. Очистить его от кожуры.
Шаг 3
Добавить очищенный миндаль к абрикосам.
Шаг 4
Поставить смесь фруктов и орехов на огонь и варить на очень медленном огне 30 минут.
Шаг 5
Остудить и затем варить еще 30 минут снова на медленном огне.
Шаг 6
Разлить варенье по стерилизованным банкам.
Шаг 7
в мире, фрукты, абрикосы, простые рецепты
14:11 24.06.2022
 

Абрикосовое варенье: лучшие рецепты и особенности приготовления

© Pixabay / RitaEАбрикосовое варенье
Абрикосовое варенье - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Pixabay / RitaE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу принесет десерт, а также особенности выбора фруктов, – в материале РИА Новости.

Абрикосовое варенье

Чтобы получать от него пользу абрикоса круглый год, можно заготовить абрикосовое варенье.
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Полезные свойства

Одной из особенностей этого фрукта является то, что при термической обработке происходит минимальная потеря полезных веществ. Среди свойств продукта (при умеренном употреблении):
  • он способствует укреплению стенок сосудов, снижению риска образования тромбов и профилактике заболеваний сердца благодаря содержанию магния и натрия;
  • входящий в его состав йод повышает иммунитет и улучшает мозговую активность. Также микроэлемент поддерживает функционирование щитовидной железы и влияет на уровень холестерина;
  • абрикос богат кальцием, что поможет укрепить зубы, волосы и ногти. Также этот химический элемент отвечает за скорость сворачивание крови. По этим причинам варенье из абрикосов особенно полезно детям, беременным и пожилым;
  • высокое содержание железа в составе абрикоса улучшает кроветворение и помогает бороться с анемией;
  • витамины С и Е помогают укреплению иммунитета и способствуют снижению температуры при простуде;
  • при лечении заболеваний ЖКТ проявляется терапевтический эффект. Пектин, входящий в состав абрикоса, выводит токсические вещества из организма;
  • снижает нервную возбудимость и гипертонию. Соли и минеральные вещества во фрукте положительно влияют на метаболизм и работу центральной нервной системы.
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Вред и противопоказания

Из-за высокого количества быстрых углеводов с осторожностью употреблять абрикосовое варенье стоит людям со склонностью к ожирению и сахарному диабету . Тем, кто уже имеет такие диагнозы, этот десерт полностью противопоказан. Также есть ряд других причин относиться к варенью с осторожностью:
  • высокое содержание сахара может негативно сказаться на здоровье ротовой полости и зубов;
  • при серьезных расстройствах желудка, диарее и несварении, абрикос может только усилить симптоматику;
  • варенье из абрикосов, как и сами фрукты, лучше не включать в рацион кормящей женщины. Полезные компоненты, попавшие в молоко, могут оказать на ребенка противоположное действие, вызывая аллергию и колики;
  • в редких случаях абрикосовое варенье может вызвать сильную аллергию. При проявлении высыпаний, зуда или отека необходимо сразу отказаться от десерта и обратиться к врачу, чтобы проверить наличие аллергии.
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Как сварить абрикосовое варенье в домашних условиях

Процесс приготовления варенья из абрикосов мало отличается от более привычного ягодного, поэтому, следуя рецептам и зная некоторые особенности этого фрукта, любой сможет приготовить такой десерт на зиму.

Особенности приготовления

На качество варенья влияет выбор фруктов, поэтом главные особенности приготовления заключаются именно в подготовительном этапе:
  • плоды нужно перебрать: не должно быть ни зеленых, ни подгнивших фруктов. Далее их промывают в прохладной воде и обязательно оставляют сушиться;
  • если планируется готовить варенье с косточками, то их необходимо заранее подготовить: промыть, высушить и почистить. Также важно проверить их на вкус – главное, чтобы сильно не горчили;
  • чтобы варенье получилось тягучим, нужно использовать слегка недозревшие и только-только созревшие абрикосы. Перезревшие подойдут только для пюре и джема;
  • снимать кожуру не нужно, если нет цели получить однородную массу. Именно благодаря ей дольки абрикоса меньше деформируются в процессе варки.

Сколько нужно сахара

Количество сахара зависит от рецепта, наличия других добавок и личных предпочтений. Для классического и самого простого варенья фрукты и сахар берут в пропорции 1:1.
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Рецепты варенья из абрикоса

Все рецепты абрикосового варенья не требуют высоких навыков в кулинарии, но занимают много времени, так как в процессе придется отстаивать десерт несколько раз.
Без косточек на зиму
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
1000 г
сахар
0,25 л
вода
Пищевая ценность порции
Калорийность
228 ккал
Приготовление
1
Абрикосы помыть, просушить и вынуть из них косточки. При желании можно порезать, но не слишком мелко.
2
Сахар высыпать в кастрюлю, залить водой и поставить смесь на средний огонь. Довести все до кипения и варить сироп 2 минуты.
3
В кипящий сироп добавить подготовленные абрикосы, осторожно перемешать и варить на медленном огне 5 минут.
4
Снять смесь с огня и оставить настаиваться в течение 6 часов.
5
Кастрюлю снова вернуть на огонь, довести до кипения, проварить 7 минут и снова оставить остывать и настаиваться на 6 часов.
6
Теплое варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. Дать десерту полностью остыть при комнатной температуре и затем убрать в прохладное место на хранение.
© Фото : Pexels/ROMAN ODINTSOVДевушка упаковывает банку с абрикосовым вареньем
Девушка упаковывает банку с абрикосовым вареньем - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Pexels/ROMAN ODINTSOV
Девушка упаковывает банку с абрикосовым вареньем
С косточками
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
36 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
500 г
сахар
0,07 л
вода
5 г
ванильный сахар
2 г
корица
Пищевая ценность порции
Калорийность
249 ккал
Приготовление
1
Свежие абрикосы промыть и высушить, положить в кастрюлю. Косточки извлечь, разложить на противне, отправить в предварительно разогретую до 45–50°С и подсушить в течение 10–20 минут.
2
В это время половинки абрикоса залить водой, засыпать сахаром (ванильным в том числе) и оставить на 2 часа настаиваться.
3
Кастрюлю со смесью поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Снять с огня и оставить на 12 часов настаиваться. Повторить процедуру еще два раза.
4
Подсушенные косточки расколоть, ядра замочить в теплой воде и при третьей варке варенья добавить и к общей массе вместе с корицей.
5
Горячее варенье после третьего кипения разложить по банкам и плотно закрыть. Дождаться полного остывания и убрать на хранение в прохладное место.
Пирожное - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 04:15
Диетолог рассказала, как правильно есть десерт
Густое
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
7 ч.
Ингредиенты
2000 г
свежие абрикосы
2000 г
сахар
Пищевая ценность порции
Калорийность
236 ккал
Приготовление
1
Абрикосы помыть и высушить. Поделить их на половинки, которые потом порезать еще на несколько частей (от 2 до 4, в зависимости от размера фрукта), косточки удалить.
2
Поместить фрукты в кастрюлю и засыпать сахаром. Делать это можно слоями (слой абрикосов, слой сахара, снова слой фруктов и т.д.) или встряхнуть емкость, чтобы сахар попал между кусочками. Оставить на 5 часов, пока плоды не дадут сок.
3
Поставить смесь на средний огонь и довести до кипения. После этого остудить варенье и снова вернуть на огонь. Как только снова закипит – вновь остудить. Всего эту процедуру нужно проделать 3 раза.
4
После третьего закипания оставить вариться еще 5 минут и разлить горячую смесь по стерилизованным банкам. Как только они остынут, убрать в прохладное место.
© Фото : Unsplash/Mateusz FeliksikЛожка с абрикосовым вареньем
Ложка с абрикосовым вареньем - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Unsplash/Mateusz Feliksik
Ложка с абрикосовым вареньем
Из долек
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
13 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
1300 г
сахар
0,3 л
вода
Пищевая ценность порции
Калорийность
200 ккал
Приготовление
1
Абрикосы помыть, высушить, осторожно разделить на половинки и удалить косточки.
2
В кастрюлю насыпать сахар и залить водой. На среднем огне довести до кипения и, постоянно помешивая, проварить 5–7 минут.
3
Фрукты положить в глубокую посуду, в которой можно готовить, и залить горячим сиропом. Он должен полностью покрыть абрикосы, если этого не произошло – можно слегка встряхнуть емкость, чтобы перемешать содержимое.
4
Фрукты в сиропе оставить на 12 часов при комнатной температуре настаиваться. После этого, сироп необходимо слить, снова вскипятить его и залить абрикосы. Оставить на такое же время. Снова слить и прокипятить сироп, залить им плоды и поставить на медленный огонь.
5
После закипания варенья, варить его еще 1 час, постоянно помешивая и снимая пену.
6
орячее варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. После полного остывания убрать в прохладное место.
Банановый хлеб - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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В духовке
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
8 ч.
Ингредиенты
2000 г
свежие абрикосы
1000 г
сахар
0,3 л
вода
Пищевая ценность порции
Калорийность
125 ккал
Приготовление
1
Сначала необходимо подготовить сироп. Для этого в кастрюле смешать сахар с водой и поставить смесь на огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая. Продолжать варить, пока сахар полностью не растворится, а сироп не станет прозрачным. После этого оставить его остывать.
2
Абрикосы помыть, перебрать, разделить на половинки и убрать косточки. Фрукты разложить на глубоком противне и залить слегка остуженным сиропом.
3
Духовку разогреть до 140°С и поставить в нее абрикосы. На данном этапе потребуется кулинарный термометр с длинным щупом, так как придется отслеживать температуру не в духовке, а в абрикосах.
4
На такой температуре продержать смесь в духовке, пока она не прогреется до 80°С. После этого температуру внутри духового шкафа уменьшить, приоткрыть дверцу и желательно включить конвекцию (если такой опции нет – просто приоткрыть дверцу). В первый час придется следить, чтобы температура внутри варенья оставалась около 80°С с незначительными отклонениями.
5
Оставить варенье на 5–6 часов. После этого горячую смесь разлить по стерилизованным банкам.
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С грецкими орехами
Грецкий орех придаст десерту немного приятной терпкости, он не будет таким сладким, как в классическом варианте. Рецептом такого абрикосового варенья поделилась Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
600 г
сахар
300 г
грецкие орехи
2 г
лимонная кислота
Пищевая ценность порции
Калорийность
295 ккал
Приготовление
1
Абрикосы промыть и разделить на половинки, косточки удалить.
© Фото : Unsplash/Olia NaydaРазрезанный абрикос
Разрезанный абрикос
© Фото : Unsplash/Olia Nayda
2
Уложить фрукты в таз для варки варенья, засыпать сахаром. Оставить на пару часов, чтобы плоды дали сок.
3
Орехи прокалить в духовке или на сковороде и измельчить ножом. Добавить орехи к абрикосам. Поставить таз на огонь, довести до кипения и варить на среднем огне 30 минут, снимая в процессе пену.
4
За 5 минут до готовности добавить лимонную кислоту, перемешать.
5
Дать варенью остыть и разложить по стерилизованным банкам.

Пятиминутка

Пятиминутка
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
500 г
сахар
Приготовление
1
Абрикосы перебрать, разделить пополам и удалить косточки. Половинки промыть в холодной воде и просушить.
2
Высушенные части абрикоса выложить в кастрюлю или таз и засыпать сахаром. Оставить смесь на 4 часа, пока фрукты не дадут сок.
3
После этого поставить посуду с абрикосами на медленный огонь, прогревать их пока весь сахар не растопится, при этом осторожно помешивая.
4
Довести до кипения и проварить 5–7 минут. Выключить огонь и сразу разлить горячее варенье по стерилизованным банкам. Укутать их в одеяло и дождаться полного остывания. После этого банки можно убрать в холодильник.
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С желатином
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
6 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
400 г
сахар
15 г
желатин
Пищевая ценность порции
Калорийность
145 ккал
Приготовление
1
Абрикосы промыть, высушить, поделить пополам и удалить косточки. Выложить фрукты в кастрюлю.
2
Сахар смешать с желатином и засыпать к абрикосам. Осторожно встряхнуть емкость, чтобы все перемешалось. Оставить смесь на 5 часов, чтобы фрукты дали сок.
3
Поставить кастрюлю на огонь и довести содержимое до кипения.
4
Убавить огонь и варить 5–6 минут, осторожно помешивая.
5
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть и оставить остывать при комнатной температуре. Потом можно убрать варенье на хранение в прохладное место.
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С яблоками
Яблоки добавят абрикосовому варенью легкую кислинку, а также обеспечат мягкую и тягучую текстуру. Надежда Любимова рассказала, как правильно приготовить такой десерт.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
6 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
1000 г
свежие яблоки
1200 г
сахар
3 г
лимонная кислота
0,75 г
вода
Пищевая ценность порции
Калорийность
248 ккал
Приготовление
1
Яблоки очистить от семян и кожицы, залить водой и бланшировать 5 минут в кипящей воде.
2
Абрикосы разделить на половинки, удалить косточки и смешать с яблоками.
3
Из сахара и воды сварить сироп: в емкости смешать воду и сахар, поставить на огонь чуть меньше среднего и варить, пока сахар полностью не растворится.
4
Залить сиропом фрукты и оставить на 5 часов.
5
Смесь поставить на огонь и варить 30 минут, снимая пену. За 5 минут до готовности добавить лимонную кислоту.
6
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам.
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С миндалем
Абрикосовое варенье с миндалем очень калорийно, поэтому потреблять его нужно с осторожностью. Тем не менее, миндаль отдает десерту все свои полезные микроэлементы, поэтому умеренное потребление лакомства положительно отразится на организме. Рецептом вкусного абрикосового варенья с миндалем поделилась Надежда Любимова.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
4 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
800 г
сахар
100 г
миндаль
Пищевая ценность порции
Калорийность
273 ккал
Приготовление
1
Абрикосы промыть, просушить, разрезать на половинки и удалить косточки.
2
Засыпать абрикосы 1/3 сахара и дать постоять пару часов.
3
Миндаль залить кипятком на 10 минут. Очистить его от кожуры.
4
Добавить очищенный миндаль к абрикосам.
5
Поставить смесь фруктов и орехов на огонь и варить на очень медленном огне 30 минут.
6
Остудить и затем варить еще 30 минут снова на медленном огне.
7
Разлить варенье по стерилизованным банкам.

Состав варенья из абрикоса

В составе классического абрикосового варенья множество витаминов, а также макро- и микроэлементов.
© Фото : Unsplash/Respati TriatmodjoСпелые абрикосы
Спелые абрикосы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Unsplash/Respati Triatmodjo
Спелые абрикосы

Калорийность и пищевая ценность

В 100 г классического абрикосового варенья: 268 ккал и 67 г углеводов.
Витамины

Наименование

Значение

Витамин B1

0,01 мг

Витамин B2

0,02 мг

Витамин C

2,4 мг

Витамин PP

0,2 мг

Витамин A

25 мкг

Бета-каротин

300 мг

Витамин E

0,8 мг

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Макроэлементы

Наименование

Значение

Зола

0,4 г

Пищевые волокна

1 г

Натрий

2 мг

Калий

152 мг

Фосфор

18 мг

Магний

9 мг

Кальций

12 мг

Железо

0,4 мг

 
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