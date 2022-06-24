Абрикосовое варенье: лучшие рецепты и особенности приготовления

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу принесет десерт, а также особенности выбора фруктов, – в материале РИА Новости.

Абрикосовое варенье

Чтобы получать от него пользу абрикоса круглый год, можно заготовить абрикосовое варенье.

Полезные свойства

Одной из особенностей этого фрукта является то, что при термической обработке происходит минимальная потеря полезных веществ. Среди свойств продукта (при умеренном употреблении):

— он способствует укреплению стенок сосудов, снижению риска образования тромбов и профилактике заболеваний сердца благодаря содержанию магния и натрия;

он способствует укреплению стенок сосудов, снижению риска образования тромбов и профилактике заболеваний сердца благодаря содержанию магния и натрия; — входящий в его состав йод повышает иммунитет и улучшает мозговую активность. Также микроэлемент поддерживает функционирование щитовидной железы и влияет на уровень холестерина;

входящий в его состав йод повышает иммунитет и улучшает мозговую активность. Также микроэлемент поддерживает функционирование щитовидной железы и влияет на уровень холестерина; — абрикос богат кальцием, что поможет укрепить зубы, волосы и ногти. Также этот химический элемент отвечает за скорость сворачивание крови. По этим причинам варенье из абрикосов особенно полезно детям, беременным и пожилым;

абрикос богат кальцием, что поможет укрепить зубы, волосы и ногти. Также этот химический элемент отвечает за скорость сворачивание крови. По этим причинам варенье из абрикосов особенно полезно детям, беременным и пожилым; — высокое содержание железа в составе абрикоса улучшает кроветворение и помогает бороться с анемией;

высокое содержание железа в составе абрикоса улучшает кроветворение и помогает бороться с анемией; — витамины С и Е помогают укреплению иммунитета и способствуют снижению температуры при простуде;

витамины С и Е помогают укреплению иммунитета и способствуют снижению температуры при простуде; — при лечении заболеваний ЖКТ проявляется терапевтический эффект. Пектин, входящий в состав абрикоса, выводит токсические вещества из организма;

при лечении заболеваний ЖКТ проявляется терапевтический эффект. Пектин, входящий в состав абрикоса, выводит токсические вещества из организма; — снижает нервную возбудимость и гипертонию. Соли и минеральные вещества во фрукте положительно влияют на метаболизм и работу центральной нервной системы.

Вред и противопоказания

Из-за высокого количества быстрых углеводов с осторожностью употреблять абрикосовое варенье стоит людям со склонностью к ожирению и сахарному диабету . Тем, кто уже имеет такие диагнозы, этот десерт полностью противопоказан. Также есть ряд других причин относиться к варенью с осторожностью:

— высокое содержание сахара может негативно сказаться на здоровье ротовой полости и зубов;

высокое содержание сахара может негативно сказаться на здоровье ротовой полости и зубов; — при серьезных расстройствах желудка, диарее и несварении, абрикос может только усилить симптоматику;

при серьезных расстройствах желудка, диарее и несварении, абрикос может только усилить симптоматику; — варенье из абрикосов, как и сами фрукты, лучше не включать в рацион кормящей женщины. Полезные компоненты, попавшие в молоко, могут оказать на ребенка противоположное действие, вызывая аллергию и колики ;

варенье из абрикосов, как и сами фрукты, лучше не включать в рацион кормящей женщины. Полезные компоненты, попавшие в молоко, могут оказать на ребенка противоположное действие, вызывая аллергию и ; — в редких случаях абрикосовое варенье может вызвать сильную аллергию. При проявлении высыпаний, зуда или отека необходимо сразу отказаться от десерта и обратиться к врачу, чтобы проверить наличие аллергии.

Как сварить абрикосовое варенье в домашних условиях

Процесс приготовления варенья из абрикосов мало отличается от более привычного ягодного , поэтому, следуя рецептам и зная некоторые особенности этого фрукта, любой сможет приготовить такой десерт на зиму.

Особенности приготовления

На качество варенья влияет выбор фруктов, поэтом главные особенности приготовления заключаются именно в подготовительном этапе:

— плоды нужно перебрать: не должно быть ни зеленых, ни подгнивших фруктов. Далее их промывают в прохладной воде и обязательно оставляют сушиться;

плоды нужно перебрать: не должно быть ни зеленых, ни подгнивших фруктов. Далее их промывают в прохладной воде и обязательно оставляют сушиться; — если планируется готовить варенье с косточками, то их необходимо заранее подготовить: промыть, высушить и почистить. Также важно проверить их на вкус – главное, чтобы сильно не горчили;

если планируется готовить варенье с косточками, то их необходимо заранее подготовить: промыть, высушить и почистить. Также важно проверить их на вкус – главное, чтобы сильно не горчили; — чтобы варенье получилось тягучим, нужно использовать слегка недозревшие и только-только созревшие абрикосы. Перезревшие подойдут только для пюре и джема;

чтобы варенье получилось тягучим, нужно использовать слегка недозревшие и только-только созревшие абрикосы. Перезревшие подойдут только для пюре и джема; — снимать кожуру не нужно, если нет цели получить однородную массу. Именно благодаря ей дольки абрикоса меньше деформируются в процессе варки.

Сколько нужно сахара

Количество сахара зависит от рецепта, наличия других добавок и личных предпочтений. Для классического и самого простого варенья фрукты и сахар берут в пропорции 1:1.

Рецепты варенья из абрикоса

Все рецепты абрикосового варенья не требуют высоких навыков в кулинарии, но занимают много времени, так как в процессе придется отстаивать десерт несколько раз.

Без косточек на зиму Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 15 ч. Ингредиенты 1000 г свежие абрикосы 1000 г сахар 0,25 л вода Пищевая ценность порции Калорийность 228 ккал Приготовление 1 Абрикосы помыть, просушить и вынуть из них косточки. При желании можно порезать, но не слишком мелко. 2 Сахар высыпать в кастрюлю, залить водой и поставить смесь на средний огонь. Довести все до кипения и варить сироп 2 минуты. 3 В кипящий сироп добавить подготовленные абрикосы, осторожно перемешать и варить на медленном огне 5 минут. 4 Снять смесь с огня и оставить настаиваться в течение 6 часов. 5 Кастрюлю снова вернуть на огонь, довести до кипения, проварить 7 минут и снова оставить остывать и настаиваться на 6 часов. 6 Теплое варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. Дать десерту полностью остыть при комнатной температуре и затем убрать в прохладное место на хранение.

С косточками Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 36 ч. Ингредиенты 1000 г свежие абрикосы 500 г сахар 0,07 л вода 5 г ванильный сахар 2 г корица Пищевая ценность порции Калорийность 249 ккал Приготовление 1 Свежие абрикосы промыть и высушить, положить в кастрюлю. Косточки извлечь, разложить на противне, отправить в предварительно разогретую до 45–50°С и подсушить в течение 10–20 минут. 2 В это время половинки абрикоса залить водой, засыпать сахаром (ванильным в том числе) и оставить на 2 часа настаиваться. 3 Кастрюлю со смесью поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Снять с огня и оставить на 12 часов настаиваться. Повторить процедуру еще два раза. 4 Подсушенные косточки расколоть, ядра замочить в теплой воде и при третьей варке варенья добавить и к общей массе вместе с корицей. 5 Горячее варенье после третьего кипения разложить по банкам и плотно закрыть. Дождаться полного остывания и убрать на хранение в прохладное место.

Густое Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 7 ч. Ингредиенты 2000 г свежие абрикосы 2000 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 236 ккал Приготовление 1 Абрикосы помыть и высушить. Поделить их на половинки, которые потом порезать еще на несколько частей (от 2 до 4, в зависимости от размера фрукта), косточки удалить. 2 Поместить фрукты в кастрюлю и засыпать сахаром. Делать это можно слоями (слой абрикосов, слой сахара, снова слой фруктов и т.д.) или встряхнуть емкость, чтобы сахар попал между кусочками. Оставить на 5 часов, пока плоды не дадут сок. 3 Поставить смесь на средний огонь и довести до кипения. После этого остудить варенье и снова вернуть на огонь. Как только снова закипит – вновь остудить. Всего эту процедуру нужно проделать 3 раза. 4 После третьего закипания оставить вариться еще 5 минут и разлить горячую смесь по стерилизованным банкам. Как только они остынут, убрать в прохладное место.

Из долек Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 13 ч. Ингредиенты 1000 г свежие абрикосы 1300 г сахар 0,3 л вода Пищевая ценность порции Калорийность 200 ккал Приготовление 1 Абрикосы помыть, высушить, осторожно разделить на половинки и удалить косточки. 2 В кастрюлю насыпать сахар и залить водой. На среднем огне довести до кипения и, постоянно помешивая, проварить 5–7 минут. 3 Фрукты положить в глубокую посуду, в которой можно готовить, и залить горячим сиропом. Он должен полностью покрыть абрикосы, если этого не произошло – можно слегка встряхнуть емкость, чтобы перемешать содержимое. 4 Фрукты в сиропе оставить на 12 часов при комнатной температуре настаиваться. После этого, сироп необходимо слить, снова вскипятить его и залить абрикосы. Оставить на такое же время. Снова слить и прокипятить сироп, залить им плоды и поставить на медленный огонь. 5 После закипания варенья, варить его еще 1 час, постоянно помешивая и снимая пену. 6 орячее варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. После полного остывания убрать в прохладное место.

В духовке Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 8 ч. Ингредиенты 2000 г свежие абрикосы 1000 г сахар 0,3 л вода Пищевая ценность порции Калорийность 125 ккал Приготовление 1 Сначала необходимо подготовить сироп. Для этого в кастрюле смешать сахар с водой и поставить смесь на огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая. Продолжать варить, пока сахар полностью не растворится, а сироп не станет прозрачным. После этого оставить его остывать. 2 Абрикосы помыть, перебрать, разделить на половинки и убрать косточки. Фрукты разложить на глубоком противне и залить слегка остуженным сиропом. 3 Духовку разогреть до 140°С и поставить в нее абрикосы. На данном этапе потребуется кулинарный термометр с длинным щупом, так как придется отслеживать температуру не в духовке, а в абрикосах. 4 На такой температуре продержать смесь в духовке, пока она не прогреется до 80°С. После этого температуру внутри духового шкафа уменьшить, приоткрыть дверцу и желательно включить конвекцию (если такой опции нет – просто приоткрыть дверцу). В первый час придется следить, чтобы температура внутри варенья оставалась около 80°С с незначительными отклонениями. 5 Оставить варенье на 5–6 часов. После этого горячую смесь разлить по стерилизованным банкам.

С грецкими орехами Грецкий орех придаст десерту немного приятной терпкости, он не будет таким сладким, как в классическом варианте. Рецептом такого абрикосового варенья поделилась Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 1000 г свежие абрикосы 600 г сахар 300 г грецкие орехи 2 г лимонная кислота Пищевая ценность порции Калорийность 295 ккал Приготовление 1 Абрикосы промыть и разделить на половинки, косточки удалить. © Фото : Unsplash/Olia Nayda Разрезанный абрикос © Фото : Unsplash/Olia Nayda 2 Уложить фрукты в таз для варки варенья, засыпать сахаром. Оставить на пару часов, чтобы плоды дали сок. 3 Орехи прокалить в духовке или на сковороде и измельчить ножом. Добавить орехи к абрикосам. Поставить таз на огонь, довести до кипения и варить на среднем огне 30 минут, снимая в процессе пену. 4 За 5 минут до готовности добавить лимонную кислоту, перемешать. 5 Дать варенью остыть и разложить по стерилизованным банкам.

Пятиминутка

Пятиминутка Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 5 ч. Ингредиенты 1000 г свежие абрикосы 500 г сахар Приготовление 1 Абрикосы перебрать, разделить пополам и удалить косточки. Половинки промыть в холодной воде и просушить. 2 Высушенные части абрикоса выложить в кастрюлю или таз и засыпать сахаром. Оставить смесь на 4 часа, пока фрукты не дадут сок. 3 После этого поставить посуду с абрикосами на медленный огонь, прогревать их пока весь сахар не растопится, при этом осторожно помешивая. 4 Довести до кипения и проварить 5–7 минут. Выключить огонь и сразу разлить горячее варенье по стерилизованным банкам. Укутать их в одеяло и дождаться полного остывания. После этого банки можно убрать в холодильник.

С желатином Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 6 ч. Ингредиенты 1000 г свежие абрикосы 400 г сахар 15 г желатин Пищевая ценность порции Калорийность 145 ккал Приготовление 1 Абрикосы промыть, высушить, поделить пополам и удалить косточки. Выложить фрукты в кастрюлю. 2 Сахар смешать с желатином и засыпать к абрикосам. Осторожно встряхнуть емкость, чтобы все перемешалось. Оставить смесь на 5 часов, чтобы фрукты дали сок. 3 Поставить кастрюлю на огонь и довести содержимое до кипения. 4 Убавить огонь и варить 5–6 минут, осторожно помешивая. 5 Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть и оставить остывать при комнатной температуре. Потом можно убрать варенье на хранение в прохладное место.

С яблоками Яблоки добавят абрикосовому варенью легкую кислинку, а также обеспечат мягкую и тягучую текстуру. Надежда Любимова рассказала, как правильно приготовить такой десерт. Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 6 ч. Ингредиенты 1000 г свежие абрикосы 1000 г свежие яблоки 1200 г сахар 3 г лимонная кислота 0,75 г вода Пищевая ценность порции Калорийность 248 ккал Приготовление 1 Яблоки очистить от семян и кожицы, залить водой и бланшировать 5 минут в кипящей воде. 2 Абрикосы разделить на половинки, удалить косточки и смешать с яблоками. 3 Из сахара и воды сварить сироп: в емкости смешать воду и сахар, поставить на огонь чуть меньше среднего и варить, пока сахар полностью не растворится. 4 Залить сиропом фрукты и оставить на 5 часов. 5 Смесь поставить на огонь и варить 30 минут, снимая пену. За 5 минут до готовности добавить лимонную кислоту. 6 Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам.

С миндалем Абрикосовое варенье с миндалем очень калорийно, поэтому потреблять его нужно с осторожностью. Тем не менее, миндаль отдает десерту все свои полезные микроэлементы, поэтому умеренное потребление лакомства положительно отразится на организме. Рецептом вкусного абрикосового варенья с миндалем поделилась Надежда Любимова. Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 4 ч. 30 мин. Ингредиенты 1000 г свежие абрикосы 800 г сахар 100 г миндаль Пищевая ценность порции Калорийность 273 ккал Приготовление 1 Абрикосы промыть, просушить, разрезать на половинки и удалить косточки. 2 Засыпать абрикосы 1/3 сахара и дать постоять пару часов. 3 Миндаль залить кипятком на 10 минут. Очистить его от кожуры. 4 Добавить очищенный миндаль к абрикосам. 5 Поставить смесь фруктов и орехов на огонь и варить на очень медленном огне 30 минут. 6 Остудить и затем варить еще 30 минут снова на медленном огне. 7 Разлить варенье по стерилизованным банкам.

Состав варенья из абрикоса

В составе классического абрикосового варенья множество витаминов, а также макро- и микроэлементов.

Калорийность и пищевая ценность

В 100 г классического абрикосового варенья: 268 ккал и 67 г углеводов.

Витамины Наименование Значение Витамин B1 0,01 мг Витамин B2 0,02 мг Витамин C 2,4 мг Витамин PP 0,2 мг Витамин A 25 мкг Бета-каротин 300 мг Витамин E 0,8 мг