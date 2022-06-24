Абрикосовое варенье: лучшие рецепты и особенности приготовления

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Существует множество рецептов варенья из абрикосов с добавками на любой вкус. Как правильно варить абрикосовое варенье на зиму с косточками и без, какую пользу принесет десерт, а также особенности выбора фруктов, – в материале РИА Новости.
Абрикосовое варенье
Чтобы получать от него пользу абрикоса круглый год, можно заготовить абрикосовое варенье.
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Полезные свойства
Одной из особенностей этого фрукта является то, что при термической обработке происходит минимальная потеря полезных веществ. Среди свойств продукта (при умеренном употреблении):
- —он способствует укреплению стенок сосудов, снижению риска образования тромбов и профилактике заболеваний сердца благодаря содержанию магния и натрия;
- —входящий в его состав йод повышает иммунитет и улучшает мозговую активность. Также микроэлемент поддерживает функционирование щитовидной железы и влияет на уровень холестерина;
- —абрикос богат кальцием, что поможет укрепить зубы, волосы и ногти. Также этот химический элемент отвечает за скорость сворачивание крови. По этим причинам варенье из абрикосов особенно полезно детям, беременным и пожилым;
- —высокое содержание железа в составе абрикоса улучшает кроветворение и помогает бороться с анемией;
- —витамины С и Е помогают укреплению иммунитета и способствуют снижению температуры при простуде;
- —при лечении заболеваний ЖКТ проявляется терапевтический эффект. Пектин, входящий в состав абрикоса, выводит токсические вещества из организма;
- —снижает нервную возбудимость и гипертонию. Соли и минеральные вещества во фрукте положительно влияют на метаболизм и работу центральной нервной системы.
Вред и противопоказания
Из-за высокого количества быстрых углеводов с осторожностью употреблять абрикосовое варенье стоит людям со склонностью к ожирению и сахарному диабету . Тем, кто уже имеет такие диагнозы, этот десерт полностью противопоказан. Также есть ряд других причин относиться к варенью с осторожностью:
- —высокое содержание сахара может негативно сказаться на здоровье ротовой полости и зубов;
- —при серьезных расстройствах желудка, диарее и несварении, абрикос может только усилить симптоматику;
- —варенье из абрикосов, как и сами фрукты, лучше не включать в рацион кормящей женщины. Полезные компоненты, попавшие в молоко, могут оказать на ребенка противоположное действие, вызывая аллергию и колики;
- —в редких случаях абрикосовое варенье может вызвать сильную аллергию. При проявлении высыпаний, зуда или отека необходимо сразу отказаться от десерта и обратиться к врачу, чтобы проверить наличие аллергии.
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Как сварить абрикосовое варенье в домашних условиях
Процесс приготовления варенья из абрикосов мало отличается от более привычного ягодного, поэтому, следуя рецептам и зная некоторые особенности этого фрукта, любой сможет приготовить такой десерт на зиму.
Особенности приготовления
На качество варенья влияет выбор фруктов, поэтом главные особенности приготовления заключаются именно в подготовительном этапе:
- —плоды нужно перебрать: не должно быть ни зеленых, ни подгнивших фруктов. Далее их промывают в прохладной воде и обязательно оставляют сушиться;
- —если планируется готовить варенье с косточками, то их необходимо заранее подготовить: промыть, высушить и почистить. Также важно проверить их на вкус – главное, чтобы сильно не горчили;
- —чтобы варенье получилось тягучим, нужно использовать слегка недозревшие и только-только созревшие абрикосы. Перезревшие подойдут только для пюре и джема;
- —снимать кожуру не нужно, если нет цели получить однородную массу. Именно благодаря ей дольки абрикоса меньше деформируются в процессе варки.
Сколько нужно сахара
Количество сахара зависит от рецепта, наличия других добавок и личных предпочтений. Для классического и самого простого варенья фрукты и сахар берут в пропорции 1:1.
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Рецепты варенья из абрикоса
Все рецепты абрикосового варенья не требуют высоких навыков в кулинарии, но занимают много времени, так как в процессе придется отстаивать десерт несколько раз.
Без косточек на зиму
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
1000 г
сахар
0,25 л
вода
Пищевая ценность порции
Калорийность
228 ккал
Приготовление
1
Абрикосы помыть, просушить и вынуть из них косточки. При желании можно порезать, но не слишком мелко.
2
Сахар высыпать в кастрюлю, залить водой и поставить смесь на средний огонь. Довести все до кипения и варить сироп 2 минуты.
3
В кипящий сироп добавить подготовленные абрикосы, осторожно перемешать и варить на медленном огне 5 минут.
4
Снять смесь с огня и оставить настаиваться в течение 6 часов.
5
Кастрюлю снова вернуть на огонь, довести до кипения, проварить 7 минут и снова оставить остывать и настаиваться на 6 часов.
6
Теплое варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. Дать десерту полностью остыть при комнатной температуре и затем убрать в прохладное место на хранение.
Девушка упаковывает банку с абрикосовым вареньем
С косточками
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
36 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
500 г
сахар
0,07 л
вода
5 г
ванильный сахар
2 г
корица
Пищевая ценность порции
Калорийность
249 ккал
Приготовление
1
Свежие абрикосы промыть и высушить, положить в кастрюлю. Косточки извлечь, разложить на противне, отправить в предварительно разогретую до 45–50°С и подсушить в течение 10–20 минут.
2
В это время половинки абрикоса залить водой, засыпать сахаром (ванильным в том числе) и оставить на 2 часа настаиваться.
3
Кастрюлю со смесью поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Снять с огня и оставить на 12 часов настаиваться. Повторить процедуру еще два раза.
4
Подсушенные косточки расколоть, ядра замочить в теплой воде и при третьей варке варенья добавить и к общей массе вместе с корицей.
5
Горячее варенье после третьего кипения разложить по банкам и плотно закрыть. Дождаться полного остывания и убрать на хранение в прохладное место.
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Густое
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
7 ч.
Ингредиенты
2000 г
свежие абрикосы
2000 г
сахар
Пищевая ценность порции
Калорийность
236 ккал
Приготовление
1
Абрикосы помыть и высушить. Поделить их на половинки, которые потом порезать еще на несколько частей (от 2 до 4, в зависимости от размера фрукта), косточки удалить.
2
Поместить фрукты в кастрюлю и засыпать сахаром. Делать это можно слоями (слой абрикосов, слой сахара, снова слой фруктов и т.д.) или встряхнуть емкость, чтобы сахар попал между кусочками. Оставить на 5 часов, пока плоды не дадут сок.
3
Поставить смесь на средний огонь и довести до кипения. После этого остудить варенье и снова вернуть на огонь. Как только снова закипит – вновь остудить. Всего эту процедуру нужно проделать 3 раза.
4
После третьего закипания оставить вариться еще 5 минут и разлить горячую смесь по стерилизованным банкам. Как только они остынут, убрать в прохладное место.
Ложка с абрикосовым вареньем
Из долек
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
13 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
1300 г
сахар
0,3 л
вода
Пищевая ценность порции
Калорийность
200 ккал
Приготовление
1
Абрикосы помыть, высушить, осторожно разделить на половинки и удалить косточки.
2
В кастрюлю насыпать сахар и залить водой. На среднем огне довести до кипения и, постоянно помешивая, проварить 5–7 минут.
3
Фрукты положить в глубокую посуду, в которой можно готовить, и залить горячим сиропом. Он должен полностью покрыть абрикосы, если этого не произошло – можно слегка встряхнуть емкость, чтобы перемешать содержимое.
4
Фрукты в сиропе оставить на 12 часов при комнатной температуре настаиваться. После этого, сироп необходимо слить, снова вскипятить его и залить абрикосы. Оставить на такое же время. Снова слить и прокипятить сироп, залить им плоды и поставить на медленный огонь.
5
После закипания варенья, варить его еще 1 час, постоянно помешивая и снимая пену.
6
орячее варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. После полного остывания убрать в прохладное место.
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В духовке
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
8 ч.
Ингредиенты
2000 г
свежие абрикосы
1000 г
сахар
0,3 л
вода
Пищевая ценность порции
Калорийность
125 ккал
Приготовление
1
Сначала необходимо подготовить сироп. Для этого в кастрюле смешать сахар с водой и поставить смесь на огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая. Продолжать варить, пока сахар полностью не растворится, а сироп не станет прозрачным. После этого оставить его остывать.
2
Абрикосы помыть, перебрать, разделить на половинки и убрать косточки. Фрукты разложить на глубоком противне и залить слегка остуженным сиропом.
3
Духовку разогреть до 140°С и поставить в нее абрикосы. На данном этапе потребуется кулинарный термометр с длинным щупом, так как придется отслеживать температуру не в духовке, а в абрикосах.
4
На такой температуре продержать смесь в духовке, пока она не прогреется до 80°С. После этого температуру внутри духового шкафа уменьшить, приоткрыть дверцу и желательно включить конвекцию (если такой опции нет – просто приоткрыть дверцу). В первый час придется следить, чтобы температура внутри варенья оставалась около 80°С с незначительными отклонениями.
5
Оставить варенье на 5–6 часов. После этого горячую смесь разлить по стерилизованным банкам.
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С грецкими орехами
Грецкий орех придаст десерту немного приятной терпкости, он не будет таким сладким, как в классическом варианте. Рецептом такого абрикосового варенья поделилась Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
600 г
сахар
300 г
грецкие орехи
2 г
лимонная кислота
Пищевая ценность порции
Калорийность
295 ккал
Приготовление
1
Абрикосы промыть и разделить на половинки, косточки удалить.
2
Уложить фрукты в таз для варки варенья, засыпать сахаром. Оставить на пару часов, чтобы плоды дали сок.
3
Орехи прокалить в духовке или на сковороде и измельчить ножом. Добавить орехи к абрикосам. Поставить таз на огонь, довести до кипения и варить на среднем огне 30 минут, снимая в процессе пену.
4
За 5 минут до готовности добавить лимонную кислоту, перемешать.
5
Дать варенью остыть и разложить по стерилизованным банкам.
Пятиминутка
Пятиминутка
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
500 г
сахар
Приготовление
1
Абрикосы перебрать, разделить пополам и удалить косточки. Половинки промыть в холодной воде и просушить.
2
Высушенные части абрикоса выложить в кастрюлю или таз и засыпать сахаром. Оставить смесь на 4 часа, пока фрукты не дадут сок.
3
После этого поставить посуду с абрикосами на медленный огонь, прогревать их пока весь сахар не растопится, при этом осторожно помешивая.
4
Довести до кипения и проварить 5–7 минут. Выключить огонь и сразу разлить горячее варенье по стерилизованным банкам. Укутать их в одеяло и дождаться полного остывания. После этого банки можно убрать в холодильник.
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С желатином
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
6 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
400 г
сахар
15 г
желатин
Пищевая ценность порции
Калорийность
145 ккал
Приготовление
1
Абрикосы промыть, высушить, поделить пополам и удалить косточки. Выложить фрукты в кастрюлю.
2
Сахар смешать с желатином и засыпать к абрикосам. Осторожно встряхнуть емкость, чтобы все перемешалось. Оставить смесь на 5 часов, чтобы фрукты дали сок.
3
Поставить кастрюлю на огонь и довести содержимое до кипения.
4
Убавить огонь и варить 5–6 минут, осторожно помешивая.
5
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть и оставить остывать при комнатной температуре. Потом можно убрать варенье на хранение в прохладное место.
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С яблоками
Яблоки добавят абрикосовому варенью легкую кислинку, а также обеспечат мягкую и тягучую текстуру. Надежда Любимова рассказала, как правильно приготовить такой десерт.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
6 ч.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
1000 г
свежие яблоки
1200 г
сахар
3 г
лимонная кислота
0,75 г
вода
Пищевая ценность порции
Калорийность
248 ккал
Приготовление
1
Яблоки очистить от семян и кожицы, залить водой и бланшировать 5 минут в кипящей воде.
2
Абрикосы разделить на половинки, удалить косточки и смешать с яблоками.
3
Из сахара и воды сварить сироп: в емкости смешать воду и сахар, поставить на огонь чуть меньше среднего и варить, пока сахар полностью не растворится.
4
Залить сиропом фрукты и оставить на 5 часов.
5
Смесь поставить на огонь и варить 30 минут, снимая пену. За 5 минут до готовности добавить лимонную кислоту.
6
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам.
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С миндалем
Абрикосовое варенье с миндалем очень калорийно, поэтому потреблять его нужно с осторожностью. Тем не менее, миндаль отдает десерту все свои полезные микроэлементы, поэтому умеренное потребление лакомства положительно отразится на организме. Рецептом вкусного абрикосового варенья с миндалем поделилась Надежда Любимова.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
4 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1000 г
свежие абрикосы
800 г
сахар
100 г
миндаль
Пищевая ценность порции
Калорийность
273 ккал
Приготовление
1
Абрикосы промыть, просушить, разрезать на половинки и удалить косточки.
2
Засыпать абрикосы 1/3 сахара и дать постоять пару часов.
3
Миндаль залить кипятком на 10 минут. Очистить его от кожуры.
4
Добавить очищенный миндаль к абрикосам.
5
Поставить смесь фруктов и орехов на огонь и варить на очень медленном огне 30 минут.
6
Остудить и затем варить еще 30 минут снова на медленном огне.
7
Разлить варенье по стерилизованным банкам.
Состав варенья из абрикоса
В составе классического абрикосового варенья множество витаминов, а также макро- и микроэлементов.
Спелые абрикосы
Калорийность и пищевая ценность
В 100 г классического абрикосового варенья: 268 ккал и 67 г углеводов.
Витамины
Наименование
Значение
Витамин B1
0,01 мг
Витамин B2
0,02 мг
Витамин C
2,4 мг
Витамин PP
0,2 мг
Витамин A
25 мкг
Бета-каротин
300 мг
Витамин E
0,8 мг
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Макроэлементы
Наименование
Значение
Зола
0,4 г
Пищевые волокна
1 г
Натрий
2 мг
Калий
152 мг
Фосфор
18 мг
Магний
9 мг
Кальций
12 мг
Железо
0,4 мг