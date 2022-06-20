https://ria.ru/20220620/melikov-1796594021.html

Сергей Меликов: весь Дагестан может быть сплошной зоной туризма

Сергей Меликов: весь Дагестан может быть сплошной зоной туризма - РИА Новости, 20.06.2022

Сергей Меликов: весь Дагестан может быть сплошной зоной туризма

Теоретически весь Дагестан может быть сплошной зоной туризма, но такую задачу власти республики на сегодняшний день не решат, поэтому для гостей будут развивать РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:00

2022-06-20T10:00

2022-06-20T10:01

экономика

александр новак

денис буцаев

зарина догузова

россия

иран

азербайджан

газпром

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Теоретически весь Дагестан может быть сплошной зоной туризма, но такую задачу власти республики на сегодняшний день не решат, поэтому для гостей будут развивать пять туристических кластеров, заявил глава региона Сергей Меликов. В интервью РИА Новости он рассказал, как Дагестан справляется с взрывным ростом турпотока, почему дагестанское вино сейчас должно выйти на новый уровень, и когда могут быть решены важнейшие проблемы республики – газ, свет и вода. Глава региона также рассказал о подвигах дагестанских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине и помощи их семьям. Беседовала Дарья Ураева.– Сергей Алимович, расскажите, как для Дагестана прошел Петербургский международный экономический форум? Какие соглашения подписали?– Этот год для Санкт-Петербурга особенный – он отмечает 350-летний юбилей первого российского императора Петра Великого. И надо сказать, что город с честью подготовился к юбилею своего основателя. Город на Неве достойно принял Петербургский международный экономический форум, который в этом году тоже был юбилейным. Для Дагестана он прошел удачно. Мы хорошо поработали как в официальной части, так и в неформальном общении с нашими коллегами из Калмыкии, Астрахани, Чечни, Северной Осетии, Новгородской, Тульской, Ростовской областей. Общие проблемы и задачи будем теперь решать вместе. Договариваться о дружбе и сотрудничестве всегда приятно. Особенно это было приятно делать на нашем стенде, где был создан своеобразный островок Дагестана. Мы впервые представили свой стенд на ПМЭФ, и это только начало продвижения Дагестана на таких серьезных площадках. Хочу поблагодарить губернатора Александра Дмитриевича Беглова за гостеприимство и организацию форума на самом высоком уровне.В целом, на форуме у нас была достаточно плотная программа, подписали не менее 15 соглашений, в том числе с Роскачеством и Российским экологическим оператором. Знаковые и значимые для нас соглашения заключили с такими важными институтами, как ВТБ и Сбер. Не менее актуальны для республики три соглашения, которые были подписаны на площадке ПАО "Газпром". Были и ряд соглашений с регионами, в том числе, как ни парадоксально, и с нашим ближайшим соседом – Республикой Калмыкия. Часть соглашений рамочные, но они нам нужны, потому что позволят в дальнейшем заключать различного рода договоры на предмет развития тех или иных отраслей. Но большая часть соглашений вполне конкретные. Например, соглашение с Российским экологическим оператором дает возможность уже в этом году получить финансирование для выполнения "дорожной карты" по запуску территориальной схемы обращения с ТКО. Это крайне важно для дагестанцев, потому что у нас не все благополучно в экологической сфере, в работе с твердыми коммунальными отходами. И это мягко сказано. Мы в прошлом году совместно с главой РЭО Денисом Буцаевым разработали территориальную схему. Теперь на эту схему накладываем производственные объекты, которые помогут эффективно перерабатывать отходы. Причем, на сегодняшний день мы находимся на этапе проектирования. Думаю, "дорожные карты" выполняются в соответствии с графиками. РЭО выполняет свои обязательства по финансированию. Это имеет большое значение не только для жителей республики, но и для потенциальных гостей Дагестана. Мы должны улучшать условия, в том числе для наших туристов, решая вопрос с отходами, которых достаточно много скопилось за предыдущие годы. Соглашения с "Газпромом" касаются и выполнения решений Президента Российской Федерации по газификации, и работы по повышению качества газомоторного топлива. Дагестан – один из регионов, где многие участники процесса транспортировки товаров, сельхозтоваропроизводители используют газомоторное топливо. К сожалению, его качество сегодня не удовлетворяет многих потребителей.Еще один важный момент. На форуме мы продемонстрировали продукцию наших виноделов. Тема особенно интересная в контексте импортозамещения. Мы понимаем, что вин Франции, Италии, Испании и других стран, чья продукция за последние годы стала особенно востребованной, на российском рынке в ближайшее время не увидим. Между тем, качество наших вин, умения наших виноделов, уровень производства являются более чем конкурентоспособными. Дагестан – один из лидеров по производству винограда. Выход республиканского виноделия на импортозамещение будет стимулировать дальнейшее развитие отрасли. Это, в свою очередь, вовлечение большего количества людей в производственный процесс, то есть создание новых рабочих мест, повышение налоговой базы, что создаст дополнительные возможности для развития социальных программ, роста благосостояния наших жителей.– Как вы считаете, может ли дагестанское вино занять место ушедших брендов на российском рынке?– Место выбывших – однозначно, сегодня это актуально для наших производителей. Но должен сказать, что наши вина конкурентоспособны не только в сравнении с зарубежной продукцией, но и с российской: крымскими и краснодарскими винами. Это такая здоровая конкуренция, мы не пытаемся друг друга вытеснить или заменить - наоборот. В скором времени откроется выставка в Пскове, где будут представлены все российские виноделы. Нас впервые пригласили на подобную выставку. Уверен, что мы достойно представим свое производство и на этом мероприятии, которое, безусловно, проводится и для того, чтобы мы могли из нашей продукции сделать действительно брендовую историю. Времена могут измениться, и, наверное, мы должны использовать создавшуюся возможность, чтобы выйти на еще более высокий уровень.– Кстати, дагестанское вино на экспорт поставляется?– Дагестанское вино экспортируется в различные страны. Однако сегодня мы испытываем такие же сложности, как и другие производители вина. Кроме того, наша внешнеэкономическая деятельность ориентирована, в основном, на те страны, которые в силу менталитета не видят перспектив в развитии виноделия. Например, Иран, арабские страны, Азербайджан. Говорить о массовом экспорте было бы преувеличением, но, тем не менее, мы работаем с некоторыми организациями, которые охотно берут нашу продукцию.– Насколько Дагестан в целом зависим от экспорта? Есть ли какие-то проблемы с поставками экспортных компонентов в условиях санкционного давления?– Мы, как и все, зависим от поставщиков высокотехнологичной продукции. Эта продукция, в основном, приходила к нам из-за рубежа и зачастую из тех стран, которые вошли в список недружественных. Например, холодильное оборудование для пунктов хранения сельхозпродукции, или автомобили для вывоза мусора шли из стран, которые сегодня с нами не сотрудничают. Конечно, использовались не только зарубежные марки, но осложнений это не отменяет. Правда, Дагестан по сравнению с другими регионами более независим, например, благодаря собственному производству овощей, фруктов, мяса, молока. У нас другая, не менее важная, проблема: на протяжении многих лет, к сожалению, в Дагестане на фоне серьезного роста заготовки сельхозпродукции не развивалась ее переработка. Поэтому мы, используя, в том числе, площадки форума, активно ищем партнеров для строительства перерабатывающих предприятий. Второй момент. В условиях санкций мы можем создавать предприятия, используя производимое в России оборудование. Те же необходимые нам мусоросортировочные заводы можно оснастить продукцией российских или белорусских производителей.Я хочу особенно отметить тот факт, что сегодня в Дагестане выработаны меры, которые позволяют нам переживать санкции не так болезненно. Просто нужно принимать решения, руководствуясь предложениями и опытом коллег. Отсюда и наше взаимодействие с другими регионами, отсюда и изучение их возможностей. Дагестан в целом является "южными воротами" Российской Федерации с прямым выходом через Азербайджан на страны Ближнего и Среднего Востока, а через морские пути – на Казахстан, Иран, Туркменистан. Дагестан сотрудничает более чем с 70 иностранными государствами в торгово-экономической, межрегиональной, межпарламентской, научной, культурной и других областях. Приведу цифры. В прошлом году внешнеторговый оборот республики составил 214,6 миллиона долларов, что выше объемов 2020 года на 29,1%, в том числе экспорт составил 68,08 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 19%. Импорт составил 146,5 миллиона долларов – рост на 35% по сравнению с 2020 годом. Основной объем экспорта приходится на ближневосточный регион и страны СНГ, незначительный объем продукции стекольной промышленности идет на экспорт в страны ЕС, а именно Литву и Польшу. Поэтому, принимая во внимание географическую направленность экспорта, как таковой проблемы с экспортом у нас нет.– Завод "Дагдизель" попал в санкционный список США, вы даже поздравили его коллектив с этим. А в реальности санкции как-то отразились на работе предприятия?– "Дагдизель" – одно из старейших и крупнейших дагестанских предприятий, которое играло и продолжает играть огромную роль в укреплении обороноспособности и военной мощи России. Сегодня завод занимается производством морского подводного оружия, дизелестроением, работает с государственным оборонным заказом. Все государственные контракты и договоры исполняются в штатном режиме, в связи с введением антироссийских санкций предпосылок к срыву исполнения не вижу. Отмечу, что выпускаемые изделия комплектуются только электро- и радиоэлементами импортного производства, но их закупка производится через вторых поставщиков. Прямых договоров с иностранными государствами у завода нет. На программу 2022 года все комплектующие закуплены, заключены договоры на закупку этих элементов для выполнения контрактов 2023-2024 годов."Дагдизель" наладил тесное взаимодействие с головными предприятиями АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и АО "Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор", чтобы оперативно решать проблемы в случае их возникновения.– Вы, кстати, лично не боитесь попасть под санкции?– Нет. Я считаю, что любить свою страну и заботиться о защите ее интересов должен каждый уважающий себя гражданин. И если за такую позицию меня включат в санкционный список недружественные страны, ничего страшного в этом не вижу. Свое настоящее и будущее я связываю только с одной страной – Россией.– В Дагестане производится четверть всей российской шерсти, она идет и на экспорт, в том числе в Китай и в Белоруссию. На фоне ухода из России крупных зарубежных брендов одежды резко возрос интерес к российским дизайнерам, которые нуждаются в отечественных тканях. Не планируете ли в этом контексте расширение производства шерсти?– Планируем. Но чтобы нарастить производство, нужно сначала создать благоприятные условия для переработки тех объемов, которые уже производятся. К сожалению, в Дагестане нет ни одного предприятия полного цикла, которое бы занималось переработкой баранины, что предполагает заготовку и шерсти, и костной ткани, и мяса, прочих продуктов для использования в пищевой и других видах промышленности. Сейчас работаем над тем, чтобы такие предприятия в Дагестане появились. Сегодня шерсть перерабатывается, в основном, в частном порядке, который не предусматривает промышленных объемов, необходимых, чтобы покрыть нужды, о которых вы говорите. Поэтому мы эту историю тоже сегодня развиваем, чтобы не просто перерабатывать, а делать это достаточно качественно. Пока чаще всего мы эту шерсть просто передаем на другие предприятия, в других регионах, в том числе и на экспорт. Естественно, если она будет перерабатываться у нас, ее стоимость возрастет, а это, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходной части нашего бюджета и позволит развивать другие программы, в том числе социальные.– Баранину вы тоже поставляете на экспорт. А до прилавков Москвы мясо доезжает?– И на экспорт отправляем, и в столице нашу баранину купить можно. Частники имеют возможность перевозить и продавать баранину на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве есть магазины, куда поставляется дагестанская баранина, которая очень востребована у покупателей. Тут я вновь вернусь к теме необходимости создания перерабатывающих предприятий. Если бы они у нас были, в том числе, обеспечивающие охлаждение мяса, мы могли бы значительно нарастить транспортировку охлажденной халяльной баранины, которая очень востребована в мусульманских регионах нашей страны и таких странах, как Иран, Азербайджан, арабские страны. Это стало бы основательной поддержкой производителей.– А как вы оцениваете сегодняшний уровень цен на продукты, технику в Дагестане? Жители региона жалуются, что они необоснованно выросли даже на продукты местного производства.– Сегодняшний уровень цен на продукты и технику в республике соответствует среднероссийскому. Если говорить о технике, то, как и по России в целом, в начале марта мы наблюдали рост цен на 50-70%, что было связано со скачками валюты и нарушением логистических поставок. Сегодня мы видим их снижение. Примерно в этот же период в связи с ростом закупочной стоимости продукции, завозимой из других регионов, наблюдалось повышение цен на продукты длительного хранения - муку, гречку, крупы, растительное масло и сахар. Однако роста цен на дагестанское мясо не было, даже сезонного. Можно также отметить некоторое снижение цен на овощи "борщевого набора" местного производства, ощутимо снизились цены на овощи тепличного грунта (помидоры и огурцы). Небольшой рост цен на молочную продукцию связан с ростом затрат на упаковочные материалы, причем рост отмечается не у всех производителей.– Острый вопрос для Дагестана – бесперебойное энергоснабжение. Еще зимой на пресс-конференции президента России обсуждался "энергетический кризис" в республике, вызванный тем, что инфраструктура не справляется с нагрузкой. Весной в регион приезжал курирующий Северный Кавказ вице-премьер Александр Новак. Как обстоит ситуация сейчас, как идет модернизация сетей?– У Дагестана три важнейшие проблемы, я об этом неоднократно говорил, в том числе докладывал президенту Российской Федерации: это газ, свет и вода. По поводу улучшения газоснабжения я ранее сказал, что на форуме мы подписали три соглашения с ПАО "Газпром". И по всероссийской программе газификации, и по модернизации газового комплекса республики решение уже принято.Что касается энергоснабжения, то построенные в 60-70-х годах сети находятся в ветхом состоянии. Износ порой таков, что по соображениям безопасности их нельзя эксплуатировать. Во многих районах они выходят из строя даже при достаточно щадящих нагрузках и благоприятных условиях. Ветер чуть выше среднего поднимается – и сразу же происходит обрыв, и целые районы, десятки сел, особенно в зимнее время, остаются без электричества. Особенно страшно это для негазифицированных населенных пунктов, ведь зимы в горных районах Дагестана суровые. Конечно, это не лучшим образом сказывается на качестве жизни дагестанцев.Но с прошлого года мы с ПАО "Россети" начали этой проблемой активно заниматься. Причем не просто совещались, а приняли меры по улучшению качества подачи электроэнергии. Плотно занялись подготовкой к осенне-зимнему отопительному периоду, в том числе и в плане заблаговременного устранения потенциально аварийных участков. В прошлом году при поддержке правительства Российской Федерации, курирующего Северный Кавказ вице-премьера Александра Новака были предприняты меры финансовой поддержки модернизации электрохозяйства Дагестана. По этой программе из федерального бюджета планируется выделить более 7,5 миллиарда рублей. В этом году ожидаем поступления почти двух миллиардов рублей, которые будем использовать параллельно с подготовкой к осенне-зимнему периоду.Но глобально решать задачу по улучшению качества обеспечения электричеством населения республики можно только одним способом – консолидировав все имущество энергетического комплекса в руках одного оператора. Об этом я докладывал главе государства. Владимир Владимирович поддержал наше предложение. Сейчас мы проводим подготовительные мероприятия, в их числе - инвентаризация, аудит, оценка, постановка на учет бесхозного имущества, чтобы в будущем все это передать. "Россети" не могут вкладывать средства в устранение тех или иных проблем имущества, которое им не принадлежит. К сожалению, эту работу невозможно выполнить в короткий промежуток времени, настолько она запущена.Должен сказать, что в прошедшую зиму благодаря подготовке к осенне-зимнему периоду аварий происходило гораздо меньше. Если они возникали, то срок их устранения был значительно сокращен, не затягивался, люди не сидели долго без света. Проблема сохраняется, люди от этого страдают, но намеченные шаги позволят нам постепенно эту задачу решить.– Как считаете, когда можно будет сказать, что проблема износа энергосетей решена?– Здесь, конечно, все зависит от финансирования. Если предложенные нами программы для устранения всех проблем будут выполняться в оговоренные с правительством сроки, думаю, в течение двух лет мы, в основном, проблемы решим.Пока же от них страдают не только рядовые жители республики, но и экономика Дагестана в целом. Сегодня требуется все больше и больше энергии, потому что появляются новые предприятия, развивается частное предпринимательство, туризм, строятся новые объекты. Мы нередко не можем привести в Дагестан серьезных инвесторов для строительства, например, гостиничного комплекса, потому что понимаем, что для этого банально не хватит электричества. То есть нам нужно обеспечить увеличение объемов подачи электроэнергии.В этом вопросе мы пошли на нестандартные для Дагестана решения. На прошлогоднем форуме мы представили две площадки, два больших земельных массива, на которых начали реализовывать инвестпроект двух компаний по созданию комплексов возобновляемой энергетики - солнечные проекты. Солнца в Дагестане много, было бы неразумно эту природную возможность не использовать.– Вы упомянули также проблемы в сфере водоснабжения. Как власти республики работают в этом направлении?– Что касается водоснабжения и водоотведения, это тоже серьезнейшая проблема для республики. Не побоюсь сказать, что сегодня в Дагестане нет ни одного качественного комплекса очистных сооружений. В регионе, где проживают больше трех миллионов человек, – а в разгар туристического сезона эта цифра значительно увеличивается, – мы, к сожалению, имеем проблему подачи некачественной воды. В прошлом году приступили к улучшению системы водоснабжения. Начали опять же с разработки схемы водоснабжения, потому что вроде источников воды много, но нужно понимать, какие существуют запасы воды, как их правильно использовать. Иначе мы можем остаться без этих источников. То есть, подключена, в том числе, и наука. Это первое. Второе – необходимо строительство новых эффективных водоводов, поскольку существующие имеют достаточно серьезный износ, что ведет к снижению качества воды. С этой целью мы в прошлом году вышли с инициативой и на сегодняшний день получили бюджетный инфраструктурный кредит. Сейчас полным ходом идут проектно-изыскательские работы. Надеюсь, в ближайшее время начнем строительство водовода, который свяжет самые крупные агломерации: Кизилюрт, Махачкалу, Каспийск, Избербаш.– В ближайшее время - это когда?– Думаю, уже в этом году проект реализуем. Есть определенные сложности, потому что проект дорогостоящий, требующий детальной технической проработки. Поэтому здесь мы идем по пути повышения качества реализации проекта. Стараемся выверить все, в том числе тщательно отбираем строительные материалы и щепетильно относимся к выбору участников каждого этапа процесса - и в момент проектирования, и в будущем, на этапе строительства. Нам никто не даст второй шанс на реализацию такого важнейшего для Дагестана проекта.Для бесперебойного водоснабжения населенных пунктов республики до 2024 года предусмотрено строительство 122 объектов с общим объемом финансирования 13,3 миллиарда рублей. Это и в рамках федерального проекта "Чистая вода", и Республиканской инвестиционной программы, и ряда государственных программ: "Развитие СКФО", "Комплексное развитие сельских территорий", "Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района". Это поможет обеспечить население водой, отвечающей всем требованиям.– Начался туристический сезон, и эксперты отмечают взрывной рост спроса на туры в Дагестан. С чем связываете такой интерес? Российские туристы, наконец, увидели, что в Дагестане красиво и дешево?– Наверное, здесь лучше у туристов спрашивать. Но объективности ради стоит сказать, что две совершенно неожиданные причины способствуют значительному увеличению турпотока в Дагестан. Во-первых, пандемия, которая ограничила возможности выезда наших граждан за рубеж, а во-вторых - нынешние процессы, которые происходят в мире. Недружественные государства ужесточили или полностью исключили возможность выезда за рубеж наших туристов. Турпоток сегодня весьма высок, даже выше прошлогоднего. Мы рассчитываем, что Дагестан посетят до полутора миллионов туристов.Скажу прямо: к сожалению, к такому объему Дагестан сегодня не готов. Нет достаточного количества гостиничных мест, не создана инфраструктура для туристических кластеров, что связано, в первую очередь, с проблемами коммунальных сетей, о которых я выше говорил. Это тормозит развитие индустрии туризма. Нехватку инфраструктуры сегодня перекрывают традиции дагестанского гостеприимства и красоты природы, но мы прекрасно понимаем, что на этом "коньке" долго кататься нельзя. Недавно Дагестан посетила глава Ростуризма Зарина Догузова, мы с ней обсудили направления развития туризма, в том числе меры государственной поддержки отрасли. Сказать, что в Дагестане сегодня ничего не делается, нельзя. Например, мы буквально недавно побывали в Карабудахкентском районе, где в настоящий момент строятся три крупных современных гостиничных комплекса, очень привлекательных, на мой взгляд, для туристов и соответствующих мировым стандартам.– Какого уровня, сколько звезд?– Думаю, смело можно поставить четыре звезды. Недавно в Каспийске мы открыли сетевую гостиницу "Азимут" – твердые четыре звезды. Есть другие проекты, которые можно бы было сегодня реализовать, поскольку для этого имеются земельные участки, но упираемся в проблемы света, воды и газа.В итоге пошли по несколько иному пути. Теоретически весь Дагестан может быть сплошной зоной туризма, но мы с такой задачей не справимся, поэтому определили пять туристических кластеров, которые сегодня развиваем. Первый из них - Дербент, один из древнейших городов мира, самобытный, со своей историей, памятниками архитектурного и культурно-исторического наследия. Сегодня там реализуется государственная программа развития города до 2025 года. Большую помощь оказывают инициаторы проекта, главным образом, наш сенатор Сулейман Керимов. В июле там открывается один из объектов – уникальный для Дагестана, а, может быть, и для всей России фонтан.Второй кластер – Каспийский, это приморская территория. Третий кластер располагается на предгорной территории – это Сулакский каньон. Четвертый кластер - горный, находится в Гунибском и Хунзахском районах, где природа столь живописна, что подобного мы нигде с вами больше не увидим. Пятый кластер связан с развитием рыболовно-охотничьего туризма в северной зоне Дагестана. По этим направлениям мы двигаемся, но для реализации перечисленных проектов нужно время.– В аэропорту Махачкалы в прошлом году открылся новый международный терминал. При этом российские туристы прилетают в старый внутренний терминал, где до сих пор багаж перекладывают вручную. О необходимости его реконструкции говорится много, есть ли уже какие-то конкретные намерения и планы?– Проектирование строительства временного терминала и терминала внутренних авиалиний было начато в 2021 году. Завершить работы планируем в в этом году. Что касается непосредственно строительных работ, планируем их провести в 2023-2025 годах. Общий объём частных инвестиций составит около трех миллиардов рублей. Очень важно, что в дальнейшем это позволит обслуживать до пяти миллионов пассажиров в год – в два раза больше, чем сейчас.– Недавно вы сообщили о планах строительства Всероссийского детского центра на побережье Каспия. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте. За счет каких средств планируется его реализовать?– Да, об этом я докладывал Владимиру Владимировичу. У нас сегодня не так много российских детских центров. И, на мой взгляд, не использовать потенциал Каспия и наших горных районов для детского отдыха нельзя. На форуме мы презентовали нашу идею – это пока не проект, а предложение по созданию Всероссийского детского центра на территории Дагестана. Недавно к нам приезжала Уполномоченный президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и тоже заинтересовалась нашим предложением. К сожалению, экономическая ситуация сегодня такова, что в первую очередь нужно рассчитывать на частные инвестиции или на государственно-частное партнерство. Мы привезли презентацию на форум в расчете на то, что она кого-то заинтересует. Это очень нужный и одновременно очень дорогой и серьезный объект. Он должен соответствовать всем требованиям современности, включая детские интересы, то есть речь идет о различного рода высокотехнологичных компонентах, IT-технологиях, условиях для занятий спортом, творчеством. Подходя к этой истории, мы проследили, что сегодня у детей востребовано, и попытались это учесть.– Дагестанские военнослужащие принимают участие в специальной военной операции на Украине. Многие из них погибли, выполняя свой долг. Расскажите, пожалуйста, о подвигах дагестанских военнослужащих. Какая помощь оказывается их семьям?– Да, к огромному сожалению, среди них есть погибшие, героически исполнившие воинский и гражданский долг. Наши земляки участвуют в специальной операции в составе практически всех группировок, соединений, воинских частей, подразделений, начиная от тех, которые прибыли в зону специальной военной операции с Дальнего Востока, и заканчивая находящимися в составе Западного военного округа.Многие из них уже награждены государственными наградами. Старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первому было присвоено звание Героя Российской Федерации. Историю его подвига Россия узнала от нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Подвиг старшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты очень сильно мотивировал ребят, которые сегодня продолжают выполнять эту задачу. Многие наши земляки заключили контракты или пополнили ряды добровольческих формирований именно после того, как Нурмагомеду было присвоено высшее в стране звание.Проводим гуманитарные акции для самих военнослужащих. Полк морской пехоты Каспийской военной флотилии, дислоцирующаяся в Буйнакске мотострелковая бригада, бригады войск Национальной гвардии укомплектованы дагестанцами. Направляем им гуманитарные грузы. Но дагестанцы – особенный народ, и ребята, которые получают гуманитарную помощь, в большинстве случаев передают ее гражданскому населению на территории освобожденных районов. Свидетельством тому – кадры видеосъемки, которые мы получаем из зоны боевых действий. То есть, с одной стороны, дагестанцы – сильные и отважные воины, а с другой - добрые и человечные, чуткие к чужому горю люди.– Знаю, что вы лично на постоянной основе проводите встречи с семьями погибших, пострадавших. Это, вероятно, помогает более четко определить меры поддержки?– Однозначно. На моих встречах с семьями погибших обязательно присутствуют ключевые руководители, от которых зависит оказание различных видов помощи: министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, министр по чрезвычайным ситуациям, потому что многие села находятся в высокогорных участках и там без участия МЧС помощь оказать иногда просто нереально. Присутствуют главы муниципальных образований – каждому из них дано поручение по определенному направлению сопровождения семей.У нас разработан целый комплекс мероприятий по поддержке семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Он включает персональное закрепление различного уровня руководителей за каждой семьей, материальную помощь, которая выплачивается родственникам помимо федеральной, оказание помощи детям, в том числе при поступлении в высшие учебные заведения или устройстве в детские сады, школы. То есть, ни один член семьи погибшего не остается без внимания.

https://ria.ru/20211110/fizkultura-1758396568.html

https://ria.ru/20220618/kaspiysk-1796410651.html

https://ria.ru/20211225/mishustin-1765491079.html

https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html

https://ria.ru/20220606/dagestan-1793404520.html

https://ria.ru/20210505/ekranoplan-1730641608.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, александр новак, денис буцаев, зарина догузова, россия, иран, азербайджан, газпром, дагдизель, российский экологический оператор, нарын-кала, каспийское море, интервью