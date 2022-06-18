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ПМЭФ-2022. День четвертый: итоги и планы на будущее - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/pmef-1796421899.html
ПМЭФ-2022. День четвертый: итоги и планы на будущее
ПМЭФ-2022. День четвертый: итоги и планы на будущее - РИА Новости, 18.06.2022
ПМЭФ-2022. День четвертый: итоги и планы на будущее
РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:30
2022-06-18T14:30
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петербургский международный экономический форум — 2022
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экономика
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фото, фото, пмэф, экономика, санкт-петербург
14:30 18.06.2022
 

ПМЭФ-2022. День четвертый: итоги и планы на будущее

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Юбилейный, 25-й экономический форум в Петербурге сегодня завершает свою работу.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме
1 из 15

Юбилейный, 25-й экономический форум в Петербурге сегодня завершает свою работу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В этом году на ПМЭФ удалось заключить соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме
2 из 15

В этом году на ПМЭФ удалось заключить соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В частности, представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму свыше 200 миллиардов рублей.

Медиазал компании Башкирская содовая компания (БСК) на XXV Петербургском международном экономическом форуме
3 из 15

В частности, представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму свыше 200 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", — отметил Антон Кобяков.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 у стенда компании Газпром нефть
4 из 15

"Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", — отметил Антон Кобяков.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Сам Санкт-Петербург подписал соглашений почти на 500 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Беглов, назвав Северную столицу идеальным местом для вкладывания инвестиций.

Девушка у стенда Российского военно-исторического общества на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
5 из 15

Сам Санкт-Петербург подписал соглашений почти на 500 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Беглов, назвав Северную столицу идеальным местом для вкладывания инвестиций.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Все эти соглашения направлены прежде всего на развитие общей инфраструктуры нашего города: это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге", — добавил Беглов.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума
6 из 15

"Все эти соглашения направлены прежде всего на развитие общей инфраструктуры нашего города: это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге", — добавил Беглов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Крым в рамках экономического форума подписал соглашений и меморандумов на сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Участники ПМЭФ
7 из 15

Крым в рамках экономического форума подписал соглашений и меморандумов на сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Это позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума
8 из 15

Это позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Всего на мероприятие в этом году приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
9 из 15

Всего на мероприятие в этом году приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Официальных представителей прислали 79 государств.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума
10 из 15

Официальных представителей прислали 79 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из-за ажиотажа и большого числа участников оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в будущем расширить площадь экспофорума как минимум в два раза.

ПМЭФ-2022. Работа форума
11 из 15

Из-за ажиотажа и большого числа участников оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в будущем расширить площадь экспофорума как минимум в два раза.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022.

Стенд Санкт-Петербурга на XXV Петербургском международном экономическом форуме
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Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.

Робот-буфетчица Дуняша на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
13 из 15

Рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума у стенда компании МойОфис
14 из 15

Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.

Люди у стенда Уралхим на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
15 из 15

Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Петербургский международный экономический форум — 2022ФотоПМЭФЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
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