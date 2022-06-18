ПМЭФ-2022. День четвертый: итоги и планы на будущее

"Все эти соглашения направлены прежде всего на развитие общей инфраструктуры нашего города: это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге", — добавил Беглов.