https://ria.ru/20220619/medrabotniki-1796038806.html

День медицинского работника в России

День медицинского работника в России - РИА Новости, 19.06.2022

День медицинского работника в России

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T00:05

2022-06-19T00:05

2022-06-19T00:05

справки

россия

михаил мурашко

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

медицина

день медицинского работника в россии

день медицинского работника

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Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2022 году День медицинского работника отмечается 19 июня.Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом. Согласно опросу портала SuperJob (2022), 30% россиян испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. Более половины россиян (55%), участвовавших в опросе ВЦИОМ, назвали врачей и медицинских сотрудников героями по итогам 2020 года. У половины россиян (51%) за время пандемии отношение к врачам не изменилось, а у четверти опрошенных оно улучшилось (25%). Согласно отчету сервиса Зарплата.ру (2021), профессия врача является второй по популярности среди молодых россиян. А рейтинг новых самых востребованных профессий в 2021 году возглавила специальность врача телемедицины. За последние годы в отечественной медицине многое изменилось: получили развитие наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Минздрав активно работает над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда. В 2016 году был создан портал для непрерывного медицинского образования. В настоящее время им пользуются свыше 1,7 миллиона обучающихся специалистов, размещено более 88 тысяч программ повышения квалификации. В начале 2019 года стартовал национальный проект "Здравоохранение". С 2022 года в его рамках реализуется федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ", цель которого – организация оказания медпомощи рядом с домом, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для этого к 2025 году будет построено или реконструировано около 2,5 тысяч медицинских объектов, отремонтировано около 6,5 тысяч зданий медорганизаций, для первичного звена закупят более 13,3 тысяч автомобилей и 66,5 тысяч единиц нового оборудования. По данным Росстата, на конец 2020 года численность врачей всех специальностей в России составляла 737,4 тысячи человек, численность среднего медперсонала – около 1,5 миллиона человек. Число фельдшерско-акушерских пунктов на конец 2020 года составило 33,6 тысяч.Лидерами по численности врачей к началу 2021 года среди регионов были Москва – 66 тысяч человек, Санкт-Петербург – 34,4 тысячи и Московская область – 27,6 тысяч. Важной задачей остается повышение уровня заработной платы и введение эффективных мер стимулирования труда. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на январь 2021 года, с 2012 года зарплата врачей увеличилась почти на 163% и составила в среднем 90 тысяч рублей в месяц (против 34 тысяч в 2012 году). Доходы среднего медперсонала за тот же период выросли на 139% (с 19 до 46 тысяч в месяц), больше всего подросли зарплаты младшего медперсонала – на 285% с 2012 года (с 11 до 40 тысяч рублей в месяц). На оплату труда медработников сегодня тратится до 65% средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, то есть около двух триллионов рублей.Минтруд и Минздрав подготовили параметры отраслевой системы оплаты труда медработников госучреждений, направленной на установление понятного и прозрачного механизма формирования зарплаты, снижения разницы в оплате труда между регионами. Пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда запланирован в 2022 году в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению на селе. В России реализуются программы "Земский доктор" (с 2012 года) и "Земский фельдшер" (с 2018 года). Программа подразумевает единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность. Одновременно уделяется внимание созданию комфортной среды в амбулаторных медицинских организациях. С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". Более 3,3 тысячи медорганизаций работают по принципу бережливых технологий, более 1,7 тысячи из них детские. В результате удалось в среднем в четыре раза снизить время ожидания в очереди у регистратуры и в три раза – у кабинета врача, а время работы врача с пациентом выросло более чем в два раза. Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья стало увеличение средней продолжительности жизни россиян, которая в 2019 году, по данным Минздрава, достигла исторического максимума – 73,4 года. Однако на фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни снизилась на два года. По итогам 2020 года этот показатель снизился до 71,1. Вернуться к уровню 2019 года планируется через три года.По итогам 2020 года удалось также достичь исторического минимума по младенческой смертности, он составил 4,5 промилле (4,5 новорожденных на 1000 жителей). В 2021 году этот показатель составил 4,6.Пандемия бросила вызов всей российской медицине. Переподготовку и обучение для борьбы с коронавирусом прошли полтора миллиона врачей и медсестер. В стране наладили масштабное производство средств индивидуальной защиты. Бригады врачей помогали коллегам в России и за рубежом. В начале 2021 года свыше 600 тысяч российских медиков лечили пациентов с коронавирусом. За два года пандемии помощь оказали около 35 тысяч волонтеров-медиков. В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России. Совместный проект Первого канала и Министерства здравоохранения РФ реализуется с 2001 года. За 10 лет лауреатами премии стали более 300 врачей из всех регионов страны, которые совершили прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделали научные открытия и внесли огромный вклад в развитие мировой медицинской науки. Премия вручается в номинациях "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии" и др.В 2022 году церемония вручения премии "Призвание" состоялась 16 июня. Лауреатами стали более трехсот врачей со всей страны – те, кто совершил настоящий прорыв в создании новых методов лечения и диагностики заболеваний. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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