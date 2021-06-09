https://ria.ru/20210609/professiya-1736233693.html
Названа самая востребованная новая профессия в 2021 году
Названа самая востребованная новая профессия в 2021 году - РИА Новости, 09.06.2021
Названа самая востребованная новая профессия в 2021 году
Рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:12
2021-06-09T07:12
2021-06-09T14:31
кем стать
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.Спрос на них во время пандемии вырос в пять раз, а на терапевтов и педиатров — почти в десять раз.Общемировой тренд — увеличение спроса на специалистов в области экологии, чей доход начинается от 60 тысяч рублей. Среди востребованных профессий будущего — специалисты навигации и строительства в условиях Арктики (вахта — до 160 тысяч рублей) и робототехники — они получают до 90 тысяч рублей.Кроме того, востребованы и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (их зарплата начинается от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитектора (от 90 тысяч рублей).
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кем стать, навигатор абитуриента, россия, москва, общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.
Спрос на них во время пандемии вырос в пять раз, а на терапевтов и педиатров — почти в десять раз.
"Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей", — говорится в отчете.
Общемировой тренд — увеличение спроса на специалистов в области экологии, чей доход начинается от 60 тысяч рублей. Среди востребованных профессий будущего — специалисты навигации и строительства в условиях Арктики
(вахта — до 160 тысяч рублей) и робототехники — они получают до 90 тысяч рублей.
Кроме того, востребованы и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (их зарплата начинается от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитектора (от 90 тысяч рублей).