https://ria.ru/20210518/molodezh-1732736538.html

Молодые россияне рассказали о самом желаемом месте работы

Молодые россияне рассказали о самом желаемом месте работы - РИА Новости, 18.05.2021

Молодые россияне рассказали о самом желаемом месте работы

Молодые люди в возрасте 18 — 22 лет чаще всего указывают госслужбу как желаемое место будущей работы, говорится в отчете исследовательского центра сервиса... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T07:47

2021-05-18T07:47

2021-05-18T11:13

кем стать

навигатор абитуриента

россия

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729348177_0:34:2973:1706_1920x0_80_0_0_ad0d6eac495ee059fbfc43fbf2a13cc7.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Молодые люди в возрасте 18 — 22 лет чаще всего указывают госслужбу как желаемое место будущей работы, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Этот вариант ответа выбрали 15% процентов опрошенных. Далее следуют врачи — эту специальность отметили 12%. IT-специалистами хотят работать девять процентов молодых россиян, педагогами — восемь, а юристами — шесть.Предпринимательство привлекает 16% участников исследования.Планируют работать по специальности 43% опрошенных выпускников вузов и ссузов, еще 36% не уверены, что у них это получится, а девять процентов и вовсе не хотят связывать карьеру с полученной профессией. Остальные 12% жалеют о своем выборе и не планируют развиваться в этой сфере.Сразу после окончания учебного заведения 51% россиян рассчитывают на доход не менее 40 тысяч рублей в месяц, 14% хотят получать сразу не менее 60 тысяч рублей. При этом 58% хотели бы иметь возможность работать дистанционно.Наименее популярными профессиями среди молодежи в этом году стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник.Опрос проводился 10-14 мая во всех регионах страны. В нем участвовали 2,2 тысяч выпускников.

https://na.ria.ru/20210330/rabota-1603401379.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, москва, общество