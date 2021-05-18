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Молодые россияне рассказали о самом желаемом месте работы
Молодые россияне рассказали о самом желаемом месте работы - РИА Новости, 18.05.2021
Молодые россияне рассказали о самом желаемом месте работы
Молодые люди в возрасте 18 — 22 лет чаще всего указывают госслужбу как желаемое место будущей работы, говорится в отчете исследовательского центра сервиса... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T07:47
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россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Молодые люди в возрасте 18 — 22 лет чаще всего указывают госслужбу как желаемое место будущей работы, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Этот вариант ответа выбрали 15% процентов опрошенных. Далее следуют врачи — эту специальность отметили 12%. IT-специалистами хотят работать девять процентов молодых россиян, педагогами — восемь, а юристами — шесть.Предпринимательство привлекает 16% участников исследования.Планируют работать по специальности 43% опрошенных выпускников вузов и ссузов, еще 36% не уверены, что у них это получится, а девять процентов и вовсе не хотят связывать карьеру с полученной профессией. Остальные 12% жалеют о своем выборе и не планируют развиваться в этой сфере.Сразу после окончания учебного заведения 51% россиян рассчитывают на доход не менее 40 тысяч рублей в месяц, 14% хотят получать сразу не менее 60 тысяч рублей. При этом 58% хотели бы иметь возможность работать дистанционно.Наименее популярными профессиями среди молодежи в этом году стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник.Опрос проводился 10-14 мая во всех регионах страны. В нем участвовали 2,2 тысяч выпускников.
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60
кем стать, навигатор абитуриента, россия, москва, общество

Молодые россияне рассказали о самом желаемом месте работы

07:47 18.05.2021 (обновлено: 11:13 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Молодые люди в возрасте 18 — 22 лет чаще всего указывают госслужбу как желаемое место будущей работы, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Этот вариант ответа выбрали 15% процентов опрошенных. Далее следуют врачи — эту специальность отметили 12%. IT-специалистами хотят работать девять процентов молодых россиян, педагогами — восемь, а юристами — шесть.
Предпринимательство привлекает 16% участников исследования.

"Основным критерием в выборе профессии для молодежи сегодня является высокий уровень дохода — об этом сказали 59% респондентов", — говорится отчете.

Планируют работать по специальности 43% опрошенных выпускников вузов и ссузов, еще 36% не уверены, что у них это получится, а девять процентов и вовсе не хотят связывать карьеру с полученной профессией. Остальные 12% жалеют о своем выборе и не планируют развиваться в этой сфере.
Сразу после окончания учебного заведения 51% россиян рассчитывают на доход не менее 40 тысяч рублей в месяц, 14% хотят получать сразу не менее 60 тысяч рублей. При этом 58% хотели бы иметь возможность работать дистанционно.
Наименее популярными профессиями среди молодежи в этом году стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник.
Опрос проводился 10-14 мая во всех регионах страны. В нем участвовали 2,2 тысяч выпускников.
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