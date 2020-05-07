В России число бережливых поликлиник превысило 3,3 тысячи

"В 2019 году во внедрении и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" приняли участие 3 346 медицинских организаций, в том числе 1 716 медицинских организаций, оказывающих помощь детскому населению", - говорится в сообщении.

В данных медорганизациях удалось в среднем в четыре раза снизить время ожидания в очереди у регистратуры и в три раза – время ожидания приема у кабинета врача, при этом время работы врача непосредственно с пациентом выросло более чем в два раза, уточнили в пресс-службе.