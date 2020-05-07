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2020-05-07T13:45
https://ria.ru/20200507/1571098178.html
В России число бережливых поликлиник превысило 3,3 тысячи
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РИА Новости

В России число бережливых поликлиник превысило 3,3 тысячи

13:46 07.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 3,3 тысячи российских медицинских организаций работали в 2019 году по принципу бережливых технологий, около 1,7 тысячи из них детские, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"В 2019 году во внедрении и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" приняли участие 3 346 медицинских организаций, в том числе 1 716 медицинских организаций, оказывающих помощь детскому населению", - говорится в сообщении.
В данных медорганизациях удалось в среднем в четыре раза снизить время ожидания в очереди у регистратуры и в три раза – время ожидания приема у кабинета врача, при этом время работы врача непосредственно с пациентом выросло более чем в два раза, уточнили в пресс-службе.
С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов - министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" - принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране. В пояснительных документах к проекту говорится, что ключевой принцип бережливой работы поликлиники - непрерывность производственного потока, без задержек и очередей. Этого можно достичь за счет равномерной загрузки персонала, рационального размещения людей и информации, оптимальной планировки площадей.
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