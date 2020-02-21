В Минздраве предложили расширить программу "Земский фельдшер"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский Минздрав предлагает расширить программу "Земский фельдшер", чтобы выплаты распространялись на весь средний медперсонал, а не только на фельдшеров, сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Ирина Купеева.
"Мы внесли на этой неделе в министерство финансов и министерство экономики предложение о расширении категории среднего медицинского персонала... Только фельдшера пока участвуют в этой программе. Мы внесли предложение, чтобы уже во время поправок в федеральный бюджет были внесены изменения и в строку федерального бюджета, и в постановление, и все медицинские работники могли бы принимать участие в этой программе",- сказала Купеева на круглом столе в Общественной палате о мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении.
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в стране с 2012 и 2018 года соответственно. Программа подразумевает единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность.
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