В Минздраве предложили расширить программу "Земский фельдшер"

"Мы внесли на этой неделе в министерство финансов и министерство экономики предложение о расширении категории среднего медицинского персонала... Только фельдшера пока участвуют в этой программе. Мы внесли предложение, чтобы уже во время поправок в федеральный бюджет были внесены изменения и в строку федерального бюджета, и в постановление, и все медицинские работники могли бы принимать участие в этой программе",- сказала Купеева на круглом столе в Общественной палате о мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении.