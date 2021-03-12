https://ria.ru/20210312/prodolzhitelnost-1600877015.html

РБК: ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на два года

РБК: ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на два года

На фоне пандемии коронавирусной инфекции ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на два года, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:33

2021-03-12T09:33

2021-03-12T09:33

татьяна голикова

рбк (медиагруппа)

вероника скворцова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. На фоне пандемии коронавирусной инфекции ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на два года, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.По предварительным оценкам, по итогам прошлого года этот показатель снизился до 71,1 года по сравнению уровнем в 73,3 года в 2019-м. В годовом выражении он уменьшился впервые с 2003 года. Указывается, что пандемия COVID-19 объективно отклонила Россию от траектории развития, которая была направлена на достижение национальных целей, установленных в 2018 году. Вернуться к уровню ожидаемой продолжительности жизни 2019 года планируется через три года.По данным Минздрава, в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. В значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. Как заявляла в марте прошлого года глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, за десять лет средняя продолжительность жизни у женщин выросла более чем на четыре года, у мужчин — почти на семь лет.В декабре вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что распространение коронавируса осложнило ситуацию со смертностью в России. В июле прошлого года Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет. Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года". В документе президент определил также социальные, экономические и экологические задачи.

https://ria.ru/20201210/produkt-1588546849.html

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татьяна голикова, рбк (медиагруппа), вероника скворцова, владимир путин, общество