https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

Время для Европы истекает

Время для Европы истекает - РИА Новости, 19.06.2022

Время для Европы истекает

Вчера глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в интервью "Голосу Америки"* сообщил, что Киев может вернуться за стол переговоров в... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:18

авторы

давид арахамия

борис джонсон

европа

россия

киев

газпром

евросоюз

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Вчера глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в интервью "Голосу Америки"* сообщил, что Киев может вернуться за стол переговоров в конце августа. По его словам, к тому времени Киев рассчитывает провести контрнаступление, что должно усилить его "переговорную позицию". При этом политик подчеркнул, что Украина не примет "потерю территории, это юридически невозможно".Нет сомнений — заявления Арахамии самым непосредственным образом связаны с событиями последних дней и заодно являются открытой насмешкой над континентальной Европой и ее лидерами.Стоит напомнить, что в пятницу, на следующий день после широко разрекламированного визита в Киев руководителей Германии, Франции и Италии (и присоединившегося к ним румынского президента), туда же внезапно примчался британский премьер.Разгадка неожиданной поездки видится простой.По сведениям западных СМИ, несмотря на публичное выражение европейцами поддержки Украине, за закрытыми дверями Макрон, Шольц и Драги "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров" с Россией.В свою очередь, Лондон и конкретно Борис Джонсон занимают радикально "ястребиную" позицию. Поэтому вполне закономерно, что британский лидер, побросав все дела, рванул в Киев, чтобы лично убедиться, что представителям Евросоюза не удалось склонить украинские власти к миролюбию или хотя бы достучаться до проблесков у них здравого смысла.Свежие заявления Арахамии подтверждают, что опасения Джонсона были напрасными: Киев бескомпромиссно готов и дальше воевать до последнего украинца.При этом в сложившейся ситуации главной мишенью теперь является не столько Россия, сколько Европа, которая начала метаться, осознав предназначенную ей не слишком приятную роль жертвенного барашка.После начала специальной военной операции национально ориентированные и проатлантические части европейской элиты, до того довольно жестко боровшиеся друг с другом, слились в диком русофобском припадке. Похоже, все они дружно поверили, что "адские санкции" и впрямь за считанные недели — если не дни — сломают Россию, в результате чего Европа получит все, что ей надо, разом и даром.Только спустя три месяца до Европы стало доходить, что она в очередной раз в своей истории просчиталась. И вместо краха России на нее саму надвигается — и быстро — кризис таких масштабов, что для его описания все более уместно использовать определение "катастрофа".Кроме того, другие партнеры по западной коалиции — в первую очередь США и Великобритания — все меньше скрывают свои намерения "раскулачить" богатенькую Европу. А принятые той за последние месяцы решения чрезвычайно облегчают этот процесс.Так что ничего удивительного в том, что европейские лидеры, до которых дошли жутковатые перспективы своих стран на быстро приближающуюся зиму, пытаются на организованных ими же самими руинах сотрудничества с Россией нащупать способы если не провернуть фарш обратно, то хотя бы остановить процесс. И столь же закономерно они натыкаются на противодействие англосаксонских союзников, которым нужно обратное — чтобы разрыв европейцев с Москвой дошел до финальной точки. Свежая киевская интрига стала тому очередным примером.И тут самое интересное — позиция нашей страны.На протяжении десятилетий Россия была заинтересована в выстраивании стратегического партнерства с Европой — того самого, что от "Лиссабона до Владивостока". И в попытках помочь европейцам освободиться от вассальной зависимости от США Москва нередко "играла в поддавки" — в сложный момент протягивала руку помощи, всегда была готова к компромиссам и вообще всячески демонстрировала свою надежность как партнера.И вот эта модель действий оказалась сломана у нас на глазах.На прошедшей неделе "Газпром" радикально сократил поставки по "Северному потоку — 1", причем по чрезвычайно уважительной причине в виде антироссийских санкций. Более того, постпред России при ЕС Владимир Чижов допустил, что из-за проблем с "санкционными" турбинами трубопровод может оказаться и вовсе перекрыт. Европа уже оказалась вынуждена откачивать из хранилищ газ, предназначенный для зимы. А тут еще и "Турецкий поток" останавливается на плановое — и, разумеется, согласованное со всеми заинтересованными сторонами — техобслуживание.Плюс ЧП на американском заводе по производству СПГ Freeport LNG, из-за чего его экспортный терминал не будет работать минимум три месяца, а около 70 процентов продукции предприятия шло в Европу. И Испания разругалась с Алжиром и может остаться вообще без газа оттуда.В общем, без принятия экстренных мер картина будущей европейской зимы рисуется в прямо-таки апокалиптических тонах. А переговоры немцев с канадцами о судьбе задержанного оборудования Siemens грозят затянуться надолго — и вряд ли могут расцениваться как экстренные.Москва же, со своей стороны, не намерена помогать взбесившейся на почве русофобского расизма Европе. Правда, дверь, в которую можно постучать, все-таки указала: глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, сообщил, что "Северный поток — 2" с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу.Однако если Европа пойдет по этому пути, ей придется вдребезги разругаться с "передовым человечеством" и предстать в его глазах шавкой Путина.Россия же больше ни предлагать, ни уговаривать, ни создавать комфортных условий с максимальным сохранением лица Европе больше не будет. Той пора самой нести всю полноту ответственности за свою жизнь.А времени для принятия решения осталось совсем немного. Украинцы неспроста заявляют о намерении тянуть волынку с переговорами до конца августа. Ведь там уже осень и холодный сезон.Зима близко.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795963920.html

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220615/ispaniya-1795307850.html

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

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Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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авторы, давид арахамия, борис джонсон, европа, россия, киев, газпром, евросоюз, siemens, северный поток, турецкий поток, северный поток — 2