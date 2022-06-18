https://ria.ru/20220618/gaz-1796408366.html

Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят

Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят - РИА Новости, 18.06.2022

Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят

"Турецкий поток" с 21 по 28 июня закроют на плановое техобслуживание, сообщил "Газпром". РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:38

2022-06-18T11:38

2022-06-18T15:43

экономика

турция

турецкий поток

россия

газпром

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Турецкий поток" с 21 по 28 июня закроют на плановое техобслуживание, сообщил "Газпром"."Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена <...> в связи с проведением плановых профилактических работ", — говорится в сообщении Telegram-канала компании.Там отметили, что это согласовано со всеми заинтересованными сторонами."Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно.Через трубопровод топливо идет в Турцию, а также в южную и юго-восточную части Европы.Российская госкорпорация ранее предупредила европейских покупателей газа о снижении прокачки с 167 миллионов до ста миллионов кубометров из-за технических ограничений на компрессорной станции "Портовая".

https://ria.ru/20220618/gaz-1796389917.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, турция, турецкий поток, россия, газпром