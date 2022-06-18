11:38 18.06.2022 (обновлено: 15:43 18.06.2022)
Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят
"Газпром" приостановит "Турецкий поток" из-за технических работ с 21 по 28 июня
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Турецкий поток" с 21 по 28 июня закроют на плановое техобслуживание, сообщил "Газпром".
"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена <...> в связи с проведением плановых профилактических работ", — говорится в сообщении Telegram-канала компании.
Там отметили, что это согласовано со всеми заинтересованными сторонами.
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно.
Через трубопровод топливо идет в Турцию, а также в южную и юго-восточную части Европы.
Российская госкорпорация ранее предупредила европейских покупателей газа о снижении прокачки с 167 миллионов до ста миллионов кубометров из-за технических ограничений на компрессорной станции "Портовая".