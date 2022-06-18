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Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят - РИА Новости, 18.06.2022
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Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят
Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят - РИА Новости, 18.06.2022
Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят
"Турецкий поток" с 21 по 28 июня закроют на плановое техобслуживание, сообщил "Газпром". РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:38
2022-06-18T15:43
экономика
турция
турецкий поток
россия
газпром
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Турецкий поток" с 21 по 28 июня закроют на плановое техобслуживание, сообщил "Газпром"."Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена &lt;...&gt; в связи с проведением плановых профилактических работ", — говорится в сообщении Telegram-канала компании.Там отметили, что это согласовано со всеми заинтересованными сторонами."Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно.Через трубопровод топливо идет в Турцию, а также в южную и юго-восточную части Европы.Российская госкорпорация ранее предупредила европейских покупателей газа о снижении прокачки с 167 миллионов до ста миллионов кубометров из-за технических ограничений на компрессорной станции "Портовая".
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экономика, турция, турецкий поток, россия, газпром
11:38 18.06.2022 (обновлено: 15:43 18.06.2022)
 
Поставки газа по "Турецкому потоку" временно приостановят

"Газпром" приостановит "Турецкий поток" из-за технических работ с 21 по 28 июня

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Турецкий поток" с 21 по 28 июня закроют на плановое техобслуживание, сообщил "Газпром".
"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена <...> в связи с проведением плановых профилактических работ", — говорится в сообщении Telegram-канала компании.
Там отметили, что это согласовано со всеми заинтересованными сторонами.
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно.
Через трубопровод топливо идет в Турцию, а также в южную и юго-восточную части Европы.
Российская госкорпорация ранее предупредила европейских покупателей газа о снижении прокачки с 167 миллионов до ста миллионов кубометров из-за технических ограничений на компрессорной станции "Портовая".
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