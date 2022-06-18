01:59 18.06.2022 (обновлено: 04:14 18.06.2022)
СМИ: Европа начала тратить газ, запасенный на зиму
Bloomberg: Европа стала использовать зимние запасы газа из-за снижения поставок из России
Горелка газовой плиты. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, сообщает агентство Bloomberg.
Запасы в подземных газовых хранилищах Европы сократились впервые с середины апреля. Согласно последним данным, резервы сократились на один процентный пункт, хотя обычно в летний период газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона.
Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного ЕС. В таком случае запасы топлива будут исчерпаны уже к январю.
В начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом в среду "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское Министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократной отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.