https://ria.ru/20220616/gaz-1795815000.html
Газ по "Северному потоку — 2" можно поставлять хоть сейчас, заявил Миллер
Газ по "Северному потоку — 2" можно поставлять хоть сейчас, заявил Миллер - РИА Новости, 16.06.2022
Газ по "Северному потоку — 2" можно поставлять хоть сейчас, заявил Миллер
Газопровод "Северный поток — 2" с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:59
2022-06-16T15:59
2022-06-16T18:22
петербургский международный экономический форум — 2022
алексей миллер
экономика
северный поток — 2
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" Петербургского международного экономического форума."Северный поток — 2" находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован", — пояснил глава компании.Миллер отметил, что к ценовым рекордам и сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках привели решения, принятые, в частности, европейскими регуляторами.Он напомнил, что российская компания предупреждала Европу о неликвидности спотовых площадок, так как газ — это не классический биржевой товар, в отличие от нефти.В феврале, после признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, правительство ФРГ остановило сертификацию уже проложенного "Северного потока — 2". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "проект фактически заморожен".В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был установлен 7 марта (+275 процентов к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20220616/gaz-1795720572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей миллер, экономика, северный поток — 2, россия
15:59 16.06.2022 (обновлено: 18:22 16.06.2022)
Газ по "Северному потоку — 2" можно поставлять хоть сейчас, заявил Миллер
Глава "Газпрома" Миллер: газ по "Северному потоку — 2" можно поставлять в ЕС хоть сейчас
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" Петербургского международного экономического форума.
"Северный поток — 2" находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован", — пояснил глава компании.
Миллер отметил, что к ценовым рекордам и сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках привели решения, принятые, в частности, европейскими регуляторами.
"Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только вы знаете, цены-то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз, поэтому уж извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой", — добавил глава "Газпрома".
Он напомнил, что российская компания предупреждала Европу
о неликвидности спотовых площадок, так как газ — это не классический биржевой товар, в отличие от нефти.
В феврале, после признания Москвой
суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, правительство ФРГ
остановило сертификацию уже проложенного "Северного потока — 2
". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
заявила, что "проект фактически заморожен".
В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был установлен 7 марта (+275 процентов к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.