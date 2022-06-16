https://ria.ru/20220616/gaz-1795815000.html

Газ по "Северному потоку — 2" можно поставлять хоть сейчас, заявил Миллер ﻿

Газ по "Северному потоку — 2" можно поставлять хоть сейчас, заявил Миллер ﻿ - РИА Новости, 16.06.2022

Газ по "Северному потоку — 2" можно поставлять хоть сейчас, заявил Миллер ﻿

Газопровод "Северный поток — 2" с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:59

2022-06-16T15:59

2022-06-16T18:22

петербургский международный экономический форум — 2022

алексей миллер

экономика

северный поток — 2

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" Петербургского международного экономического форума."Северный поток — 2" находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован", — пояснил глава компании.Миллер отметил, что к ценовым рекордам и сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках привели решения, принятые, в частности, европейскими регуляторами.Он напомнил, что российская компания предупреждала Европу о неликвидности спотовых площадок, так как газ — это не классический биржевой товар, в отличие от нефти.В феврале, после признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, правительство ФРГ остановило сертификацию уже проложенного "Северного потока — 2". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "проект фактически заморожен".В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был установлен 7 марта (+275 процентов к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20220616/gaz-1795720572.html

https://ria.ru/20220519/potok-1789458184.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей миллер, экономика, северный поток — 2, россия