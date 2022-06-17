17:31 17.06.2022 (обновлено: 18:40 17.06.2022)
Джонсон прибыл в Киев
Премьер Британии Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 17 июня 2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 17 июня 2022
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News.
Первым об этом визите сообщил журналист издания Times Стивен Суинфорд. "Борис Джонсон нанес второй неожиданный визит в Киев, чтобы встретиться", - говорится в сообщении телеканала.
"Как здорово быть в Киеве снова", - написал Джонсон в Twitter. Британский премьер прикрепил фото, на котором запечатлен он с Владимиром Зеленским.
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