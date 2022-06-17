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Джонсон прибыл в Киев - РИА Новости, 17.06.2022
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Джонсон прибыл в Киев
Джонсон прибыл в Киев - РИА Новости, 17.06.2022
Джонсон прибыл в Киев
Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:31
2022-06-17T18:40
в мире
борис джонсон
владимир зеленский
великобритания
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ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News.Первым об этом визите сообщил журналист издания Times Стивен Суинфорд. "Борис Джонсон нанес второй неожиданный визит в Киев, чтобы встретиться", - говорится в сообщении телеканала."Как здорово быть в Киеве снова", - написал Джонсон в Twitter. Британский премьер прикрепил фото, на котором запечатлен он с Владимиром Зеленским.
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в мире, борис джонсон, владимир зеленский, великобритания, украина
17:31 17.06.2022 (обновлено: 18:40 17.06.2022)
 
Джонсон прибыл в Киев

Премьер Британии Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 17 июня 2022
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 17 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 17 июня 2022
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ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News.
Первым об этом визите сообщил журналист издания Times Стивен Суинфорд. "Борис Джонсон нанес второй неожиданный визит в Киев, чтобы встретиться", - говорится в сообщении телеканала.
"Как здорово быть в Киеве снова", - написал Джонсон в Twitter. Британский премьер прикрепил фото, на котором запечатлен он с Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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