https://ria.ru/20220617/dzhonson-1796243414.html

Джонсон прибыл в Киев

Джонсон прибыл в Киев - РИА Новости, 17.06.2022

Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:31

2022-06-17T17:31

2022-06-17T18:40

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борис джонсон

владимир зеленский

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ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News.Первым об этом визите сообщил журналист издания Times Стивен Суинфорд. "Борис Джонсон нанес второй неожиданный визит в Киев, чтобы встретиться", - говорится в сообщении телеканала."Как здорово быть в Киеве снова", - написал Джонсон в Twitter. Британский премьер прикрепил фото, на котором запечатлен он с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, владимир зеленский, великобритания, украина