Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок

2022-06-14T08:00

У Запада полностью отсутствует хоть какая-то стратегия относительно России и украинского конфликта. Об этом там наконец-то заговорили вслух. В частности, один из самых влиятельных отставных генералов Британии 70-летний сэр Дэвид Ричардс, возглавлявший британскую армию в 2010-2013 годах, в своей статье для Daily Telegraph заявил, что вся западная стратегия сводится к фразе "Давайте посмотрим, как оно пойдет". Что, по его мнению, стратегией считаться не может.Генерал сетует на то, что сталкивался с тем же, когда командовал операциями в Ираке. Тогда все его попытки получить ответы о конечных целях и задачах военных действий натыкались на непонимание и в Лондоне, и в Вашингтоне, и в штабе НАТО. Затем те же проблемы возникали во время западных авантюр в Ливии, Сирии, Ираке. "Аналогичное отсутствие последовательной стратегии сейчас очевидно и на Украине, — утверждает сэр Ричардс. — <…> В Лондоне, Вашингтоне или где бы то ни было мало представления о том, какой финал войны мы хотим видеть или какую Россию мы хотим получить".Требуя ответов от Лондона, британский генерал, конечно, не может прямо признать, что внешняя политика его страны целиком и полностью зависит от заокеанского союзника. Но в том-то и дело, что за океаном ответы на подобные вопросы тоже звучат вполне в стиле слов Портоса из бессмертного произведения Александра Дюма: "Я дерусь просто потому, что я дерусь".А вопросы-то поступают все чаще и чаще. На начальном этапе конфликта с Россией, в который Запад радостно погрузился с головой, задавать их было не принято. Сотрудники тамошних СМИ в первые же дни российской спецоперации моментально забыли все свои мантры о хваленых "стандартах западной журналистики" и "к штыку приравняли перо". А политики и более или менее здравые аналитики столкнулись с ситуацией, когда им лучше было не поднимать неудобные темы.Как заметил недавно 93-летний американский философ Ноам Хомский, даже он, видавший виды и привыкший к нещадной критике своих взглядов, не рисковал поначалу затрагивать вопросы, связанные с прокси-войной Запада против России. "Если вы вдруг поднимете эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация", — посетовал Хомский в своем недавнем интервью.Отсюда и постоянные оговорки президента США Джо Байдена, которого, как мы помним, вынуждены "корректировать" сотрудники его аппарата. Особенно после его речи 26 марта у стен королевского дворца в Варшаве, которую Белый дом постарался обставить как историческую и эпохальную. Если отбросить всю эту словесную шелуху о "защите демократии", привычную для США различных исторических эпох, то из той речи выходило, что цель втягивания Запада в открытый конфликт с Россией сводится лишь к одной задаче: попытке свержения законной власти в России. В самой-то Польше, где политическая русофобия давно уже стала официальной идеологией, эту идею восприняли на ура. Тем больше там озадачили моментально последовавшие разъяснения Джен Псаки, дезавуировавшей все, что по этому поводу сказал Байден.За неловкостью этого момента последовала звенящая тишина. Как заметил Хомский, вслух задавать вопросы о целях войны Запада против России нельзя было, дабы не получить обидные ярлыки маргинала и в итоге не выпасть из мейнстрима. А вопрос-то так и витал в воздухе: что Вашингтон и прислуживающий ему коллективный Запад хочет получить в итоге?Прорыв в этом молчании совершил 99-летний Генри Киссинджер со своим нашумевшим выступлением в Давосе 23 мая. За которое он тут же "загремел" в украинский черный список "Миротворец" как участник "информационной спецоперации России против Украины". И вот тут-то вдруг наступило прозрение. Внезапно все те стратеги, которые с февраля по май ограничивались гневными филиппиками в адрес России, заявляя о необходимости "победы любой ценой", возопили: "А король-то голый!" Они заметили, что никто так и не сформулировал конечную цель Запада в украинском конфликте. Ведь после речи такого политического мастодонта, как Киссинджер, уже не так опасно получить ярлык "агент Путина".Эволюция мнений по этому поводу заметна по "гибкости" позиции одного из европейских моральных авторитетов — 70-летнего голландского писателя Иана Бурумы. Еще в апреле он гневно обрушивался на тех немногих политиков, которые заикались о необходимости взвешенного диалога с Россией. Но после речи Киссинджера сам Бурума чуть ли не влился в их ряды, написав на днях статью "Тотальная капитуляция России — это иллюзия". Отталкиваясь как раз от выступления американского старца, голландец признал, что победить Россию все равно не получится, а потому Украине следует готовиться к болезненным компромиссам. "Советы из-за рубежа отвергнуть все уступки и утверждения о том, что только падение Путина может спасти демократию, не очень конструктивны", — заключает писатель, напоминая Украине, что есть немало успешных примеров территориальных уступок ради сохранения государства как такового.К территориальным уступкам фактически прямо призвал еще один мастодонт американской политической аналитики 79-летний Эдвард Люттвак, служивший военным советником президента Рональда Рейгана. Он заявил, что единственный способ закончить конфликт на Украине — это провести международно признанные плебисциты в "спорных", по его мнению, регионах Донбасса. Причем только Донбасса.Люттвак уже не сомневается в российской принадлежности Крыма (что уже тоже прогресс для американской элиты) и почему-то уверен, что Россия не станет проводить такие плебисциты в Запорожской и Херсонской областях. Правда, о понимании им географии того региона свидетельствует утверждение о том, что Мариуполь находится в Херсонской области, а потому Россия не будет претендовать на него. Но сам факт поиска рецептов выхода из политического тупика похвален.Как тут не вспомнить, что именно такой сценарий мирного разрешения споров предлагали представители ДНР и ЛНР еще полтора года назад. В декабре 2020 года, выступая на неформальной площадке Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел Донецкой республики Наталья Никонорова предложила мировому сообществу: "В этих обстоятельствах выходом может стать только механизм прямой демократии — референдум. Честный, свободный и открытый референдум с международно признанными итогами, проведенный в соответствии с международными принципами". Услышь ее тогда кто-то на Западе — много жертв удалось бы избежать. Но западные делегации ООН демонстративно зажали уши, отказавшись присутствовать на этом выступлении представителей Донбасса и даже запретив транслировать его. Теперь ту же идею как что-то оригинальное представляет Люттвак, не понимающий, что поезд ушел уже далеко и только Донбассом данный вопрос уже не ограничивается.Политические старцы такого уровня (их возраст в статье указан неслучайно) постепенно проложили дорогу в мейнстримные СМИ для мнений представителей следующего поколения западных аналитиков. Бывший сотрудник корпорации RAND и американской разведки Кристофер Чиввис, ныне возглавляющий программу госуправления США в Фонде Карнеги, написал в The Guardian статью с говорящим названием: "В лучших интересах Украины и Запада — закончить эту войну как можно скорее".Чиввис также дал понять, что Украина не в состоянии достичь победы над Россией на поле боя, к чему призывают многие европейские деятели. Поэтому американский стратег практически прямо призывает де-факто, а то и де-юре разделить Украину, после чего сосредоточить усилия Запада на послевоенной реконструкции оставшейся, прозападной части. Причем Чиввис понимает, что Владимиру Зеленскому будет нелегко продавить такие решения у себя дома, а потому призывает Запад принять это решение за него, побудив украинский народ следовать по этому пути.Так что можно констатировать: к западным элитам постепенно приходит понимание невозможности победить Россию руками украинцев или устранить ее с международной арены путем значительного ослабления. Об этом могут свидетельствовать и прямые намеки на возможность территориальных уступок Украины, которые зазвучали даже в устах Джо Байдена. При этом в своей недавней статье для New York Times президент США дал понять, что не будет давить на украинскую власть в вопросе отказа от ряда территорий.Что лишний раз подтверждает: Вашингтон уже понял невозможность победить Россию на поле боя или путем экономических санкций, однако стратегию дальнейшего поведения так и не выработал. Как верно подметил генерал Ричардс, она по-прежнему сводится к фразе "Давайте посмотрим, как оно пойдет".Только теперь в поведении Вашингтона становится заметным, что ответственность за продолжение кровопролития, страданий украинского народа, глобальный экономический хаос Белый дом перекладывает с себя на Зеленского. Отсюда и неожиданные статьи в той же New York Times о том, что американские военные, дескать, не знают, в чем заключается военная стратегия Украины (сложно такое представить, учитывая, что Пентагон напрямую осуществляет оперативное управление украинскими боевыми операциями). Отсюда и прямое обвинение из уст Байдена в адрес Зеленского в том, что тот пренебрег предупреждениями о "российском вторжении". Отсюда и лихорадочные попытки западных аналитиков найти выход из политического тупика, в который они же загнали Украину своими сказками о ее способности "победить Россию на поле боя". Очень показательным стало недавнее признание генсека НАТО Йенса Столтенберга, что мир на Украине возможен ценой ее территориальных уступок. Эдакая вишенка на торте в череде вышеуказанных заявлений.Остается надеяться, что признание невозможности реализации сказок о "победе над Россией" и понимание отсутствия иной стратегии Запада рано или поздно приведет к некоторому отрезвлению. Москва долго призывала к диалогу и необходимости учесть российские интересы безопасности. Как верно заметил Чиввис, в первую очередь в интересах Запада и Украины — срочно начинать этот диалог.

