22:03 12.06.2022 (обновлено: 22:23 12.06.2022)
Столтенберг допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки
Генсек НАТО Столтенберг допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте допустил, что Киеву придется уступить часть территорий ради установления мира. Трансляция встречи опубликована на Youtube-канале агентства Reuters.
"Мир на Украине возможен. Вопрос лишь в том, какую цену вы готовы заплатить за этот мир. Насколько готовы пожертвовать территорией, независимостью, суверенитетом, свободой и демократией. И это очень сложная моральная дилемма", — пояснил он.
По словам Столтенберга, альянс продолжит поддерживать киевские власти, но при этом будет стараться всеми силами избежать эскалации с Россией. Именно поэтому организация отказалась посылать свои подразделения на территорию Украины, а также отвергла возможность введения бесполетной зоны, добавил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в мире нарастает усталость от нынешнего кризиса, и Киев начинают толкать к невыгодному для него результату в вопросе договоренностей с Москвой.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что требования к Украине озвучены, ей они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом кураторов. Об этом же говорил глава МИД Сергей Лавров, по мнению которого западные страны используют бывшую советскую республику в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя.