https://ria.ru/20220612/nato-1794958946.html

Столтенберг допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

Столтенберг допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки - РИА Новости, 12.06.2022

Столтенберг допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте допустил, что Киеву придется уступить часть территорий ради РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:03

2022-06-12T22:03

2022-06-12T22:23

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

финляндия

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте допустил, что Киеву придется уступить часть территорий ради установления мира. Трансляция встречи опубликована на Youtube-канале агентства Reuters."Мир на Украине возможен. Вопрос лишь в том, какую цену вы готовы заплатить за этот мир. Насколько готовы пожертвовать территорией, независимостью, суверенитетом, свободой и демократией. И это очень сложная моральная дилемма", — пояснил он.По словам Столтенберга, альянс продолжит поддерживать киевские власти, но при этом будет стараться всеми силами избежать эскалации с Россией. Именно поэтому организация отказалась посылать свои подразделения на территорию Украины, а также отвергла возможность введения бесполетной зоны, добавил он.Ранее Владимир Зеленский заявил, что в мире нарастает усталость от нынешнего кризиса, и Киев начинают толкать к невыгодному для него результату в вопросе договоренностей с Москвой.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что требования к Украине озвучены, ей они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом кураторов. Об этом же говорил глава МИД Сергей Лавров, по мнению которого западные страны используют бывшую советскую республику в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя.

https://ria.ru/20220612/ustupki-1794826995.html

https://ria.ru/20220529/ustupki-1791494154.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, финляндия, сергей лавров, россия, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента)