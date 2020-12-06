https://ria.ru/20201206/donbass-1587796008.html

Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум

Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум

Впервые за семь лет военного конфликта в Донбассе представители этого региона получили возможность высказаться на высокой международной площадке — на полях... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:00

2020-12-06T08:00

2020-12-06T08:09

россия

минские соглашения

наталья никонорова

дмитрий кулеба

лнр

днр

"нормандская четверка"

донбасс

василий небензя

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Впервые за семь лет военного конфликта в Донбассе представители этого региона получили возможность высказаться на высокой международной площадке — на полях Совета Безопасности ООН. То есть того самого органа, который еще в феврале 2015 года принял важную резолюцию, одобрившую Минское соглашение, и, по идее, должен бы периодически контролировать ее исполнение.За эти годы в рамках ООН не раз обсуждались и принимались всевозможные решения, связанные с войной в Донбассе, проходили дискуссии и на официальном, и на неофициальном уровне, не раз звучали призывы к сторонам конфликта наладить диалог между собой (что, собственно, и предусматривают минские договоренности). И вот стараниями Москвы такая возможность найдена — по приглашению миссии России при ООН была организована онлайн-конференция по так называемой "формуле Аррии", которая и придумана для того, чтобы на площадке Совбеза можно было вести обмен мнениями по самым спорным вопросам, приглашая туда тех деятелей, которых нельзя заслушать в официальном формате.Однако когда зашла речь о том, чтобы этот долгожданный диалог состоялся, многие не на шутку испугались. Ладно бы, речь шла только об Украине, не раз заявлявшей, что не будет вести переговоры с "террористами", к каковым Киев причислил жителей мятежных республик. Это упорное неприятие прямого разговора с людьми, которых украинские власти продолжают считать своими гражданами, выглядит особенно поразительно на фоне спича министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который на днях радостно объявил, что он приветствует "налаживание диалога между правительством Афганистана и "Талибаном". То есть с "Талибаном" диалог вести нужно, со своими недавними согражданами — ни в коем случае.Но совсем уж некрасиво повели себя Германия и Франция, которые, казалось бы, должны были хотя бы выглядеть модераторами переговоров в рамках "нормандского формата", встать над этой схваткой и проявить видимость нейтралитета. Однако они легли костьми, требуя отменить дискуссию, и даже препятствовали ее трансляции — настолько боялись появления на международной арене представителей ДНР и ЛНР.Как, в общем-то, и дальнейшая нормальная работа по "формуле Аррии", доселе устраивавшей почти всех. Заместитель нашего постпреда Дмитрий Полянский указал на вызывающее поведение представителей Берлина и Парижа: "Вот такие у нас "посредники"! Более того, они пошли на во многом беспрецедентный шаг — выступили против трансляции и архивирования данного мероприятия на сайте ООН. Такое право у них, безусловно, есть, но это означает, что, согласно принципу взаимности, мы тоже будем выступать против трансляции их "Аррий". Насколько такое вызывающее поведение западных стран контрастирует со спокойной реакцией России на подобные же мероприятия, организованные оппонентами! Вспомним хотя бы недавнюю онлайн-дискуссию с участием самопровозглашенного "национального лидера Белоруссии" Светланы Тихановской. Никаких протестов со стороны России и близко не было. "Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них", — прокомментировал то мероприятие Небензя. Кстати, сама Украина организовала с 2015 года семь встреч по "формуле Аррии" на тему своего конфликта — и это тоже не встречало препятствий. Сейчас же Запад явно испугался возможности услышать альтернативную точку зрения участников конфликта. Тем менее он не смог сорвать встречу. Это, кстати, зафиксировали и те, кто пытался ей препятствовать. Например, на состоявшуюся беседу постфактум отреагировали в совместном заявлении делегации США, Британии и почему-то примкнувшей к ним Эстонии. Они гневно заявили, что данное мероприятие является попыткой Москвы "представить ложную и вводящую в заблуждение версию конфликта на востоке Украины".Казалось бы, вот же вам возможность разбить в пух и прах эту версию. Приходите на конференцию, приводите с собой упирающуюся Украину, подконтрольную вам, и изложите свою "единственно правильную" версию, чтобы выбить козыри у России и донбасских "сепаратистов". Небензя в ходе данного мероприятия неоднократно выражал сожаление в связи с тем, что украинские власти не прислали представителя для изложения своих аргументов. Но, как мы можем убедиться, прямого диалога Киев боится больше всего. Ведь в таком случае придется на глазах у всего мира отвечать на очень жесткие вопросы о природе данного конфликта.А те факты, которые продемонстрировали на этом мероприятии представители ДНР и ЛНР, настолько очевидны и настолько наглядны, что толковать их можно исключительно как доказательство военных преступлений Украины. Представителям ООН были предъявлены хронология, фотографии, схемы, которые не имеют двойных трактовок. Чем мог бы ответить Киев на демонстрацию кадров, на которых луганчане останавливали украинскую бронетехнику голыми руками, не имея ни оружия, ни снаряжения? А ведь таких эпизодов весной 2014 года было множество. Объявить их "российскими фейками" было бы сложно — уж слишком легко они проверяются. Тем более что представители Донбасса называли и даты, и места этих событий.Пожалуй, главная идея данного мероприятия прозвучала в самом его конце. Когда министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова со всей очевидностью доказала, что Киев фактически заблокировал мирный процесс в рамках Минских соглашений, она предложила мировому сообществу подумать над альтернативой. Сославшись на 1-ю статью Хартии ООН (о самоопределении народов), Никонорова заявила: "В этих обстоятельствах выходом может стать только механизм прямой демократии — референдум. Честный, свободный и открытый референдум с международно признанными итогами, проведенный в соответствии с международными принципами. А мы как представители республик выражаем свою готовность содействовать любой международной наблюдательной миссии для проведения полностью легальной с точки зрения международного права процедуры выражения воли народов Донбасса. Мы хотим, чтобы голос Донбасса был услышан. Это 4,5 миллиона человек, которые семь лет живут под обстрелами, которых семь лет не хотят слышать и замечать". Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что "подписывается под каждым словом" своей коллеги из Донецка.Что ж, проведение повторного референдума в мятежных республиках — это действительно новая идея, которая может стать поворотной в долгом процессе поиска формулы мирного сосуществования Украины и отколовшихся от нее регионов. Конечно, Киев и его западные спонсоры на первых порах отвергнут ее без обсуждения — они прекрасно знают мнение жителей Донбасса и потому будут бояться его официального подтверждения так же, как они испугались возможности публичной дискуссии с полномочными представителями региона. Но сама идея заброшена в информационное пространство и в конце концов может стать единственно возможной альтернативой Минскому процессу, если Киев и дальше будет продолжать его бойкот. То есть это — и дополнительный инструмент для принуждения агрессора к миру.Говоря откровенно, и у самих дончан могут возникнуть вопросы о целесообразности такого опроса. Они резонно спросят: зачем же проводить еще один референдум, если в 2014 году и в ЛНР, и в ДНР уже прошли таковые? Но, положа руку на сердце, и Минские соглашения вызывали у жителей Донбасса немало вопросов и опасений. На это указали и оба министра республик. Дейнего, к примеру, заявил: "Со страхом и тревогой земляки задают мне вопросы: неужели мы вернемся на Украину? Неужели у нас здесь будут СБУ и ВСУ?.. Не пришло ли время развеять все сомнения и спросить их самих: нужна ли Украина Донбассу, который за эти годы гражданской войны и всяческих блокад уже научился жить без Украины?"Если Киев не видит будущего в Минских соглашениях (а его официальные лица разного уровня уже несколько лет твердят, что не могут их выполнить), есть только две альтернативы: либо новая полномасштабная война, либо мирное размежевание на условиях международного принципа самоопределения. Представители Донбасса предлагают вариант, при котором войны и многочисленных жертв можно избежать, — повторный референдум, но на этот раз, в отличие от 2014 года, верифицированный международным сообществом и в конце концов самой Украиной.Сейчас мы столкнемся с полным неприятием этой идеи в Киеве и на Западе. Но мы же помним: вода камень точит. Возможно, спустя какое-то время это окажется единственным выходом из многолетнего тупикового конфликта. В любом случае идея официально артикулирована на самой высокой международной площадке. А значит, она уже начала жить и развиваться. Киев так долго искал "план Б". Что ж, Донбасс его предложил.

https://ria.ru/20201204/donbass-1587761423.html

https://ria.ru/20201204/poroshenko-1587750154.html

https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html

https://ria.ru/20201204/donbass-1587597490.html

https://ria.ru/20201129/ukraina-1586765498.html

https://ria.ru/20201129/donbass-1586844128.html

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

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