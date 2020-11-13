Небензя рассказал о встрече с Тихановской
09:23 13.11.2020 (обновлено: 12:08 13.11.2020)
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
"Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа", организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег. — Прим. ред.)", — сказал постпред.
В октябре в СБ ООН прошло заседание, посвященное сирийскому химическому досье. Председательствующая в Совбезе Россия хотела тогда предоставить слово экс-главе ОЗХО Жозе Бустани. Однако Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление Бустани в Совбезе, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.
Россия тогда уличила Запад в трусости перед возможными разоблачениями, которые Бустани мог озвучить относительно деятельности ОЗХО.
10 ноября, 14:46Тихановская определилась с позицией по Крыму
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская выехала в Литву.