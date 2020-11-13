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Небензя рассказал о встрече с Тихановской

Небензя рассказал о встрече с Тихановской

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:23

2020-11-13T09:23

2020-11-13T12:08

протесты в белоруссии

светлана тихановская

василий небензя

александр лукашенко

совет безопасности оон

эстония

белоруссия

оон

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской."Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа", организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег. — Прим. ред.)", — сказал постпред.В октябре в СБ ООН прошло заседание, посвященное сирийскому химическому досье. Председательствующая в Совбезе Россия хотела тогда предоставить слово экс-главе ОЗХО Жозе Бустани. Однако Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление Бустани в Совбезе, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.Россия тогда уличила Запад в трусости перед возможными разоблачениями, которые Бустани мог озвучить относительно деятельности ОЗХО.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская выехала в Литву.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201110/krym-1583933517.html

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html

эстония

белоруссия

сша

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светлана тихановская, василий небензя, александр лукашенко, совет безопасности оон, эстония, белоруссия, оон, сша, в мире