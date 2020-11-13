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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/vstrecha-1584414943.html
Небензя рассказал о встрече с Тихановской
Небензя рассказал о встрече с Тихановской
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:23
2020-11-13T12:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
василий небензя
александр лукашенко
совет безопасности оон
эстония
белоруссия
оон
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской."Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа", организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег. — Прим. ред.)", — сказал постпред.В октябре в СБ ООН прошло заседание, посвященное сирийскому химическому досье. Председательствующая в Совбезе Россия хотела тогда предоставить слово экс-главе ОЗХО Жозе Бустани. Однако Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление Бустани в Совбезе, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.Россия тогда уличила Запад в трусости перед возможными разоблачениями, которые Бустани мог озвучить относительно деятельности ОЗХО.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская выехала в Литву.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201110/krym-1583933517.html
https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html
эстония
белоруссия
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светлана тихановская, василий небензя, александр лукашенко, совет безопасности оон, эстония, белоруссия, оон, сша, в мире

Небензя рассказал о встрече с Тихановской

09:23 13.11.2020 (обновлено: 12:08 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
"Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа", организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег. — Прим. ред.)", — сказал постпред.
В октябре в СБ ООН прошло заседание, посвященное сирийскому химическому досье. Председательствующая в Совбезе Россия хотела тогда предоставить слово экс-главе ОЗХО Жозе Бустани. Однако Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление Бустани в Совбезе, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.
Россия тогда уличила Запад в трусости перед возможными разоблачениями, которые Бустани мог озвучить относительно деятельности ОЗХО.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 14:46
Тихановская определилась с позицией по Крыму
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская выехала в Литву.
Читайте полный текст интервью >>>
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 15:44Протесты в Белоруссии
Тихановская рассказала о поддержке реформ в Белоруссии со стороны ЕС
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВасилий НебензяАлександр ЛукашенкоСовет Безопасности ООНЭстонияБелоруссияООНСШАВ мире
 
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