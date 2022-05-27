https://ria.ru/20220527/baza-1791205031.html

Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца"

Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 27.05.2022

Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца"

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца". РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:05

2022-05-27T16:05

2022-05-27T18:48

в мире

сша

генри киссинджер

сайт "миротворец"

украина

россия

обсе

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца".Ранее дипломат в своем выступлении на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.Как указано на сайте, в базу он внесен за участие "в информационной спецоперации России против Украины".Указаны его дата рождения, место проживания, должность, которую он занимал ранее.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных портала также внесены сведения о многих российских деятелях культуры и гражданах других стран.

https://ria.ru/20220526/medvedev-1790971353.html

https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html

сша

украина

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, генри киссинджер, сайт "миротворец", украина, россия, обсе, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, дунья миятович