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Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 27.05.2022
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Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца"
Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 27.05.2022
Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца"
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца". РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:05
2022-05-27T18:48
в мире
сша
генри киссинджер
сайт "миротворец"
украина
россия
обсе
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца".Ранее дипломат в своем выступлении на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.Как указано на сайте, в базу он внесен за участие "в информационной спецоперации России против Украины".Указаны его дата рождения, место проживания, должность, которую он занимал ранее.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных портала также внесены сведения о многих российских деятелях культуры и гражданах других стран.
https://ria.ru/20220526/medvedev-1790971353.html
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в мире, сша, генри киссинджер, сайт "миротворец", украина, россия, обсе, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, дунья миятович
16:05 27.05.2022 (обновлено: 18:48 27.05.2022)
 
Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца"

Экс-госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца".
Ранее дипломат в своем выступлении на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.
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26 мая, 20:49
Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к Генри Киссинджеру
Как указано на сайте, в базу он внесен за участие "в информационной спецоперации России против Украины".
Указаны его дата рождения, место проживания, должность, которую он занимал ранее.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных портала также внесены сведения о многих российских деятелях культуры и гражданах других стран.
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В миреСШАГенри КиссинджерСайт "Миротворец"УкраинаРоссияОБСЕДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваДунья Миятович
 
 
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