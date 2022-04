https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

Западное общество готовят к третьей мировой

Западное общество готовят к третьей мировой - РИА Новости, 13.04.2022

Западное общество готовят к третьей мировой

Третья мировая война уже началась — к такому выводу буднично и обыденно подводят публику западные политики и СМИ в последнее время. А дальше следует... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:00

2022-04-13T08:00

2022-04-13T07:58

авторы

россия

сша

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777754881_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_8209af74dbd052288c80819f7f493854.jpg

Третья мировая война уже началась — к такому выводу буднично и обыденно подводят публику западные политики и СМИ в последнее время. А дальше следует тривиализация самой идеи и свыкание с доводами о неизбежности ядерной войны Запада против России. Причем последнее сопровождается попыткой навязать мысль о том, что боязнь обмена ядерными ударами преувеличена и это не приведет к глобальной катастрофе.Идея о том, что глобальная война уже началась, конечно, не нова. К примеру, папа римский Франциск еще в сентябре 2014 года заявил о том, что сейчас идет "фрагментарная третья мировая война". Но сейчас, с началом спецоперации России на Украине и коллективными усилиями Запада, нацеленными на помощь киевскому режиму, об этом заговорили очень многие.К примеру, редакционная колонка британской газеты The Independent, подводя к выводам о необходимости полностью разорвать торговые связи с Россией, объяснила это как раз тем, что "третья мировая война уже началась". Подчеркнем, это не частное мнение какого-то аналитика или политика, это — коллективное мнение редакции. Забавнее всего, что основным собственником этой газеты является выходец из России Евгений Лебедев, носящий с недавних пор титул барона Сибирского. Редакцию, требующую прекратить "спонсировать смертельного врага" Британии, совершенно не смущает факт собственного содержания одним из "врагов" — в этом случае деньги не пахнут.Каждый день западные СМИ нагнетают атмосферу ненависти к России, все время поднимая ставки в информационной войне. Общим рефреном звучит заклинание: "Россия должна проиграть. У США и их союзников нет другого выбора, кроме эскалации". Заметьте, говоря о проигрыше России, они не рассматривают вопрос о выигрыше Украины, на ее судьбу-то подавляющему большинству западных политиков наплевать. Именно отсюда — и генеральная линия Бориса Джонсона: "Украинцы должны сражаться до последней капли крови".По мере нарастания этой истерики в СМИ аналитики различного уровня фактически отбрасывают возможность дальнейшего мирного сосуществования Запада и России. Крамольный вопрос "Что делать, если Россия все-таки выиграет?" задается все чаще. И если поначалу сценарии дальнейших действий Запада сопровождались условием "как при всем при этом не оказаться втянутыми в масштабную войну с Россией", то сейчас это условие все чаще опускается при анализе.Мы постоянно наблюдаем безответственные действия некоторых европейских и американских политиков, подталкивающих к сценариям, которые гарантированно приведут к прямому военному столкновению стран НАТО и России, а значит, и к возможной мировой войне. Ведь именно об этом — призыв к "закрытию неба над Украиной", чего постоянно требует глава киевского режима Владимир Зеленский, виртуально гастролируя по мировым парламентам. Неслучайно европейские карикатуристы прозвали его программу выступлений "туром, вымаливающим третью мировую войну". Причем сам бывший комик в свежем интервью программе "60 минут" американского канала CBS News прямо признался в том, что он понимает эти риски, когда клянчит у Запада "закрыть небо Украины".Но Зеленский Зеленским, а надо вспомнить, что к его безумному призыву присоединились и некоторые американские конгрессмены, и даже целые особо русофобские европейские парламенты — вроде эстонского. А чего стоит идея польского правительства о введении на Украину "миротворческого контингента НАТО", что опять-таки гарантированно приведет к началу глобального конфликта.Продвигая подобные авантюрные сценарии, идеологи политической русофобии активно пытаются занизить их риски. Скажем, штатный колумнист The New York Times Брет Стивенс пишет: "Отказ от введения бесполетной зоны на Украине может быть оправдан, поскольку это превышает риски, которые страны НАТО готовы принять. Но идея о том, что это может привести к началу третьей мировой войны, игнорирует историю и свидетельствует о слабости".В подтверждение своих слов Стивенс вспоминает, как советские летчики воевали против американцев в Корее под северокорейским флагом. "И это не взорвало мир", — заключает автор NYT, подводя к мысли о том, что победа России приведет к необратимым для Запада процессам, а значит, ее надо предотвратить любым способом. А любым — значит, и военным.Да что уж говорить о безответственных авторах американской газеты, поднимающей ненависть к России на свои знамена, если даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель открыто призывает решить конфликт исключительно "на поле боя". Казалось бы, после поездки министра иностранных дел Британии Лиз Трасс на танке возле российской границы мы уже не должны удивляться, но демарш Борреля, как заметил Сергей Лавров, является "из ряда вон выходящим".Западным обывателям навязывают выводы о том, что мировая война не просто неизбежна, а о том, что она уже идет. И совсем не так уж "фрагментарно", как говорил папа римский. К примеру, ведущий австралийский аналитик Стэн Грант заявляет, что она уже происходит "в замедленном режиме" и постоянно влияет на жизнь рядовых граждан, — надо же как-то объяснять падение жизненного уровня в западных странах. Поясняя свои выкладки, автор проводит параллели со Второй мировой войной — мол, она тоже началась не в 1939 году с вторжения Германии в Польшу, а с оккупации Японией Китая.Исторические параллели с началом Второй мировой проводит и Иэн Бурума, известный голландский писатель, живущий в Америке. Набрасываясь на немногих американских и европейских политиков, призывающих к взвешенности и диалогу с Россией, он сравнивает их с активистами Комитета America First, созданного в 1940 году с целью помешать втягиванию США в "европейскую войну". По его мнению, активистами двигало убеждение в том, что "Франклин Рузвельт более опасен для Америки, чем Гитлер". Понятно, что Бурума в этом пассаже пытается провести параллель между нацистской Германией и современной Россией, но, не говоря об этом прямо, подобными аналогиями он открыто призывает Запад вступить в новую мировую войну, дабы не уподобляться американским изоляционистам сороковых годов.Публика на Западе, конечно же, впадает в экзальтацию от таких сравнений. Los Angeles Times, делая обзор читательских писем в редакцию, тоже отмечает наличие постоянных параллелей с эпохой Второй мировой войны. Одно из этих писем гласит: "Байден должен задействовать лидерство в стиле Черчилля, чтобы повести НАТО на полное восстановление первоначальной (до 2014 года) восточной границы Украины. <…> Третья мировая война уже началась, и мы не можем позволить себе проиграть. Байден должен использовать наше ядерное оружие сдерживания, чтобы развеять блеф Путина и повести НАТО к достижению полной победы Украины".Да, идея об использовании ядерного оружия против России звучит все чаще и также постепенно становится обыденностью. Мы помним, как американский сенатор Роджер Уикер буднично призывал нанести превентивный ядерный удар по России, даже не почувствовав в этом ничего необычного. Примерно тогда же о "ядерном сдерживании России" заговорила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Для того чтобы достичь того уровня, когда рядовые читатели призывают ударить атомной бомбой по России, западные СМИ должны были предварительно обработать общественное мнение с целью убедить его в том, что опасность ядерной войны преувеличена. На Западе сейчас появилось немало статей и даже книг о том, что страхи по поводу "ядерной зимы" — это результат блестящей информационной операции КГБ, осуществленной в 1980-е годы. Из чего сразу напрашивается вывод: "Так ядерная война не столь страшна, как ее нам нарисовали русские пропагандисты. И соответственно, раз уж третья мировая война все равно началась, о чем уже не пишет только ленивый, то почему бы не нанести удар атомной бомбой по России?"Следует заметить, что нынешняя ситуация не уникальна. Практически любой серьезный военный конфликт после 1945 года сопровождался разгоном панических заявлений о том, что третья мировая либо вот-вот начнется, либо уже в разгаре. Так было во времена Корейской и Вьетнамской войн, а тем более — в дни Карибского кризиса. Когда СССР начал боевые действия в Афганистане, западная пресса тоже выходила с заголовками: "Началась ли третья мировая война?" или "Возможно, это третья мировая война". Опасения, связанные с началом нового глобального конфликта, вполне понятны и объяснимы. В чем существенная разница в нынешнем освещении российской спецоперации западными СМИ по сравнению с былыми временами — это в том, что опасения уходят на задний план.Лишь очень немногие там пытаются убедить свое общество в том, что бездумное накачивание Украины оружием не приближает Запад к поставленным целям, а увеличивает риск глобальной катастрофы. Но эти предостерегающие голоса тонут в сплошном потоке заклинаний: "Запад не может позволить России победить". А далее следуют призывы не останавливаться ни перед чем. В этом и опасность современного подхода западной русофобской пропаганды — в утрате чувства опасности, в утрате чувства меры и понимания того, что где-то надо остановиться с тем, чтобы не допустить третьей мировой войны.

https://ria.ru/20220310/ugroza-1777388024.html

https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782323424.html

https://ria.ru/20220307/istrebiteli-1776992155.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220408/voyna-1782382462.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782388331.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

авторы, россия, сша, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр