https://ria.ru/20220411/borrel-1782869423.html

ЕС призвал к силовому решению конфликта на Украине

Боррель подтвердил стремление ЕС решить конфликт на Украине силовым путем - РИА Новости, 11.04.2022

ЕС призвал к силовому решению конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о необходимости разрешить конфликт на Украине "на поле боя". Об этом говорится на сайте Европейской... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:33

2022-04-11T11:33

2022-04-11T12:46

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о необходимости разрешить конфликт на Украине "на поле боя". Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.Ранее Боррель написал на своей странице в Twitter, что "война на Украине должна быть выиграна на поле боя". В своем посте он также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.В России жестко ответили на заявление главы евродипломатии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Борреля уйти в отставку, а в Совете Федерации заявили о глубочайшем кризисе политической власти в Евросоюзе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заключила, что ЕС из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию под денацификации и демилитаризации Украины 24. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782028220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, россия, владимир путин