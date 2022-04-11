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Боррель подтвердил стремление ЕС решить конфликт на Украине силовым путем - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/borrel-1782869423.html
ЕС призвал к силовому решению конфликта на Украине
Боррель подтвердил стремление ЕС решить конфликт на Украине силовым путем - РИА Новости, 11.04.2022
ЕС призвал к силовому решению конфликта на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о необходимости разрешить конфликт на Украине "на поле боя". Об этом говорится на сайте Европейской... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:33
2022-04-11T12:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о необходимости разрешить конфликт на Украине "на поле боя". Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.Ранее Боррель написал на своей странице в Twitter, что "война на Украине должна быть выиграна на поле боя". В своем посте он также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.В России жестко ответили на заявление главы евродипломатии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Борреля уйти в отставку, а в Совете Федерации заявили о глубочайшем кризисе политической власти в Евросоюзе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заключила, что ЕС из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию под денацификации и демилитаризации Украины 24. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, россия, владимир путин
11:33 11.04.2022 (обновлено: 12:46 11.04.2022)
 
Боррель подтвердил стремление ЕС решить конфликт на Украине силовым путем

Глава дипломатии ЕС Боррель подтвердил стремление к военному решению конфликта на Украине

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о необходимости разрешить конфликт на Украине "на поле боя". Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.
"Да, обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражений", — отметил политик.
Ранее Боррель написал на своей странице в Twitter, что "война на Украине должна быть выиграна на поле боя". В своем посте он также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.
В России жестко ответили на заявление главы евродипломатии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Борреля уйти в отставку, а в Совете Федерации заявили о глубочайшем кризисе политической власти в Евросоюзе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заключила, что ЕС из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 10:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию под денацификации и демилитаризации Украины 24. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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