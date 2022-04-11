ЕС призвал к силовому решению конфликта на Украине

11:33 11.04.2022 (обновлено: 12:46 11.04.2022)
Боррель подтвердил стремление ЕС решить конфликт на Украине силовым путем
Глава дипломатии ЕС Боррель подтвердил стремление к военному решению конфликта на Украине
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о необходимости разрешить конфликт на Украине "на поле боя". Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.
"Да, обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражений", — отметил политик.
Ранее Боррель написал на своей странице в Twitter, что "война на Украине должна быть выиграна на поле боя". В своем посте он также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.
В России жестко ответили на заявление главы евродипломатии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Борреля уйти в отставку, а в Совете Федерации заявили о глубочайшем кризисе политической власти в Евросоюзе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заключила, что ЕС из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию под денацификации и демилитаризации Украины 24. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.