https://ria.ru/20211023/shoygu-1755942458.html

Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России

Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России - РИА Новости, 23.10.2021

Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России

Министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T14:37

2021-10-23T14:37

2021-10-23T17:03

европа

германия

сергей шойгу

аннегрет крамп-карренбауэр

россия

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.По его словам, в Берлине должны помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.Он подчеркнул, что "безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России""Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", — добавил Шойгу.Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/belov-1755486925.html

европа

германия

россия

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европа, германия, сергей шойгу, аннегрет крамп-карренбауэр, россия