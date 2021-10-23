https://ria.ru/20211023/shoygu-1755942458.html
Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России
Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России - РИА Новости, 23.10.2021
Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России
Министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T14:37
2021-10-23T14:37
2021-10-23T17:03
европа
германия
сергей шойгу
аннегрет крамп-карренбауэр
россия
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.По его словам, в Берлине должны помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.Он подчеркнул, что "безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России""Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", — добавил Шойгу.Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.
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европа, германия, сергей шойгу, аннегрет крамп-карренбауэр, россия
14:37 23.10.2021 (обновлено: 17:03 23.10.2021)
Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России
Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к российским границам
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу
ответил на слова своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр
о необходимости сдерживания России
c использованием ядерного оружия.
По его словам, в Берлине должны помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.
"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать", — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что "безопасность в Европе
может быть только общей, без ущемления интересов России"
"Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", — добавил Шойгу.
Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.