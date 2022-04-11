https://ria.ru/20220411/borrel-1782907703.html

Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими

Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими - РИА Новости, 11.04.2022

Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, являются из ряда вон... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:07

2022-04-11T14:07

2022-04-11T15:48

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

жозеп боррель

в мире

украина

евросоюз

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, являются из ряда вон выходящими: или у него что-то личное, или просто "ляпнул", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины."Но то, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это меняет существенно правила игры. Потому что никогда Евросоюз до сих пор вообще не выступал как военная организация. Да, они обсуждают свой стратегический компас, Германия впервые в истории выделила дополнительно 100 миллиардов евро на накачивание своих военных мускулов, что тоже является качественным изменением", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"."Когда глава дипломатии, страны ли или организации, как в данном случае Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее заявление. Мы подробно будем еще об этом говорить официально", - добавил министр.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782897227.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782864477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, жозеп боррель, в мире, украина, евросоюз, россия, ситуация в днр и лнр