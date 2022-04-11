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Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/borrel-1782907703.html
Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими
Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими - РИА Новости, 11.04.2022
Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими
Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, являются из ряда вон... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:07
2022-04-11T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
жозеп боррель
в мире
украина
евросоюз
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, являются из ряда вон выходящими: или у него что-то личное, или просто "ляпнул", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины."Но то, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это меняет существенно правила игры. Потому что никогда Евросоюз до сих пор вообще не выступал как военная организация. Да, они обсуждают свой стратегический компас, Германия впервые в истории выделила дополнительно 100 миллиардов евро на накачивание своих военных мускулов, что тоже является качественным изменением", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"."Когда глава дипломатии, страны ли или организации, как в данном случае Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее заявление. Мы подробно будем еще об этом говорить официально", - добавил министр.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782897227.html
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сергей лавров, жозеп боррель, в мире, украина, евросоюз, россия, ситуация в днр и лнр
14:07 11.04.2022 (обновлено: 15:48 11.04.2022)
 
Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими

Глава МИД Лавров заявил об изменений правил игры после слов Борреля об Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, являются из ряда вон выходящими: или у него что-то личное, или просто "ляпнул", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 13:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боррель призвал Евросоюз выдать Украине оружие, которое она просит
"Но то, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это меняет существенно правила игры. Потому что никогда Евросоюз до сих пор вообще не выступал как военная организация. Да, они обсуждают свой стратегический компас, Германия впервые в истории выделила дополнительно 100 миллиардов евро на накачивание своих военных мускулов, что тоже является качественным изменением", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Когда глава дипломатии, страны ли или организации, как в данном случае Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее заявление. Мы подробно будем еще об этом говорить официально", - добавил министр.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровЖозеп БоррельВ миреУкраинаЕвросоюзРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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