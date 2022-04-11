14:07 11.04.2022 (обновлено: 15:48 11.04.2022)
Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими
Глава МИД Лавров заявил об изменений правил игры после слов Борреля об Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, являются из ряда вон выходящими: или у него что-то личное, или просто "ляпнул", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.
"Но то, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это меняет существенно правила игры. Потому что никогда Евросоюз до сих пор вообще не выступал как военная организация. Да, они обсуждают свой стратегический компас, Германия впервые в истории выделила дополнительно 100 миллиардов евро на накачивание своих военных мускулов, что тоже является качественным изменением", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Когда глава дипломатии, страны ли или организации, как в данном случае Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее заявление. Мы подробно будем еще об этом говорить официально", - добавил министр.