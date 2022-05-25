https://ria.ru/20220525/yakhty-1789730064.html

Счастье под парусом: как устроить недорогой отпуск на яхте в России

Счастье под парусом: как устроить недорогой отпуск на яхте в России - РИА Новости, 25.05.2022

Счастье под парусом: как устроить недорогой отпуск на яхте в России

Попробовать свежевыловленных мидий в Белом море, исследовать Байкал, искупаться в красивейших бухтах Сочи или Крыма — путешествовать на яхте на самом деле не... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:00

2022-05-25T08:00

2022-05-25T16:00

туризм

туризм

белое море

сочи

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Попробовать свежевыловленных мидий в Белом море, исследовать Байкал, искупаться в красивейших бухтах Сочи или Крыма — путешествовать на яхте на самом деле не слишком дорого и очень интересно. Соответствующая инфраструктура в России активно развивается. О том, сколько стоят туры, как проходит день под парусом, где получить права и почему не нужна собственная лодка, — в материале РИА Новости.Романтика с устрицами и швабрами Произносишь "яхта", подразумеваешь — романтика. Ярко-синее море, белоснежная лодка, капитан в фуражке. И это действительно так. Вдобавок множество забавных моментов и интересных открытий: скучать не придется."В Балаклаве в Крыму наши мужчины решили устроить дамам утро с устрицами и шампанским. В семь часов сбегали на морской рынок, разлили игристое, включили музыку, — вспоминает директор "Меридиан-Тур" Анжела Галкина. — Но специального ножа для устриц не было, так что в ход пошли подручные инструменты, камни. В девять утра приходит кэп на лодку и видит: все залито шампанским, везде ракушки и осколки. Он рассвирепел".По ее словам, через пять минут любители устриц вместо бокалов в руках держали швабры. А капитан сменил гнев на милость только после тарелки вкусного борща.Есть и ценители Севера. "Я очень люблю Белое море, возвращалась к нему уже три раза. Там уникальная природа, добрые и отзывчивые люди. Место, где не ловит телефон, где по-настоящему заземляешься, — объясняет Татьяна Лебедева, координатор программ приключений и путешествий в компании "Сила ветра". — Помню, как мы собирали мидий в холодной воде, а потом пробовали есть их сырыми. Необыкновенный вкус моря! Или как наблюдали за нерпами и китами прямо с катамарана на Камчатке".Как стать капитаномПолучить права не так сложно. "В наши дни навыки управления парусной яхтой дают человеку самое необходимое — опыт быстрого реагирования на изменчивые условия", — говорят специалисты яхт-клуба Tenzor Sailing Club (TSC), который недавно открылся в Подмосковье в Пестово. Там же работает и детская академия. "Любому спорту нужно вовлекать молодое поколение, — отмечает управляющий партнер Tenzor Group Андрей Пушкин. — Наша задача — показать детям яхтинг, дать им почувствовать силу ветра и водной стихии, поддержать на первых соревнованиях".По его словам, парусный спорт, как и гольф (именно эти две активности соединились в Пестово), позволяет всей семье "играть в одной команде". Вне зависимости от возраста и подготовки.Татьяна Лебедева уточняет, что взрослым получить необходимые навыки и международные права на управление яхтой довольно просто. Вначале — теоретический курс, который длится от двух до шести недель. Затем практика — это семь-десять дней на лодке в море с инструктором. После международных прав можно оформить ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) — документ, позволяющий ходить по России. Нужно сдать теорию, а потом пройти проверку практических навыков на воде.Не дороже, чем отельСтоимость обучения — меньше, чем в автошколе, в среднем 12-18 тысяч рублей. Практика отдельно: час на яхте обойдется примерно в две-три тысячи.Можно и без прав — просто присоединиться к экспедиции или пожить в парусном лагере. Цены разные: около 100 тысяч рублей стоит поход по Японскому морю, от 80 тысяч — по Байкалу, 12 тысяч — интенсив в Сочи.Аренда яхты, скажем, в Подмосковье — от пяти тысяч рублей в час и до 180-200 тысяч. Но и вместимость разная: где-то пять человек, где-то — 35 и больше. В Крыму, Сочи цены похожи. В зависимости от судна можно уложиться в десять-двадцать тысяч рублей, и будет комфортно.Если говорить об экспедициях в северных регионах, то, по словам Лебедевой, в Норвегии или на Фарерских островах неделя путешествия на яхте выйдет даже дешевле, чем аренда отелей и машины. Анжела Галкина подтверждает: на рынке много предложений, например, в Крыму, со стоимостью 30-50 тысяч на человека на неделю.Но при этом паруса — хороший бизнес и точка роста. "Доходность, средний чек яхтенного туризма растет последние десять лет постоянно. Открытие яхт-клуба TSC станет существенным вкладом в экономику региона", — подчеркивает международный эксперт в области премиального спортивного туризма Анна Овчинникова.Два счастья яхстменаОднако приобретать свое судно эксперты не советуют: это действительно дорого. Как любят шутить яхтсмены, владелец счастлив два раза: первый — когда покупает яхту, второй — когда наконец-то ее продает.За стоянку обязательно нужно платить. Цена варьируется в зависимости от места, но дешевле нескольких сотен тысяч рублей в год вряд ли найти. На яхте постоянно что-то ломается, а даже небольшая деталь стоит недешево — плюс сам ремонт. "Мой совет — сто раз подумать перед покупкой лодки. Тем более что всегда хочется разнообразия и проще арендовать яхту почти в любой точке мира, чем перегнать собственную", — объясняет Татьяна Лебедева. По ее словам, личное судно — "идеальный вариант для пенсии, когда яхтсмены делают из него постоянный дом". А еще для тех, кто отважился на долгое кругосветное путешествие.Куда пойти под парусомВ России, где инфраструктура для яхтинга развита пока не настолько хорошо, выбор все же есть. Например, пройтись под парусом на Черном море или отправиться на самый север.В Крыму можно взять лодку в чартер, как в Европе. Но самих стоянок пока мало, хотя власти обещают решить этот вопрос. В Балаклаве сейчас строят марину, кроме того, запланированы еще 26 объектов для тех, кто ходит под парусом. В Сочи сразу несколько компаний предлагают суда в аренду.Яхты есть на Дальнем Востоке. "С этого года мы запускаем экспедиции по Японскому морю на двух комфортабельных круизных лодках, а кроме того — по Ладоге и Байкалу. Также можно найти яхты и катамараны на Камчатке и Сахалине", — рассказывают в "Силе ветра".Чупинский яхт-клуб предлагает интересные экспедиции по Белому морю на местных спортивно-туристических лодках. Подобные есть и в Иркутске, что позволяет делать парусные походы по Байкалу.За последние несколько лет открылись спортивные яхтенные базы в разных городах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Геленджике, Владивостоке и даже в Минске. "Там мы активно проводим тренировки, гонки и обучение. Делаем и туристический продукт — спортивные лагеря, которые включают тренировки, гонки, лекции, вечеринки, кинопоказы и береговые программы", — уточняет Татьяна Лебедева. Естественно, довольно хорошо развит яхтинг в окрестностях столицы — все же порт пяти морей. Так, в новом клубе в Пестово планируют проведение Tenzor International Cup 2022, этапа Кубка класса mX700 и других регат. Да и выезжать из мегаполиса необязательно, в Москве тоже можно арендовать судно.Как проходит день на яхте"Яхтинг — это микс отдыха ленивого и активно-познавательного, — говорит Анжела Галкина. — Купаешься в самых чистых и красивых бухтах или в открытом море. Ешь в кафе на побережье или готовишь самостоятельно, и тогда питание обходится в пять-десять тысяч рублей в неделю".Более состоятельная публика обычно приглашает на борт поваров.По словам Татьяны Лебедевой, типичный день на яхте — хотя многое зависит от маршрута и формата путешествия — проходит примерно так: "Подъем в восемь-девять утра, завтрак на лодке, переход в районе пяти-шести часов до новой точки маршрута, — перечисляет эксперт. — В это время мы иногда останавливаемся на купание или ловим рыбу, обучаемся азам яхтинга. Швартовка в новом месте, дальше — прогулка по берегу, трекинг или осмотр достопримечательностей. Ужин на лодке или в ресторанчике".Готовы? Тогда — вперед, под парус, ловить попутный ветер и приключения.

https://ria.ru/20211119/krym-1759763500.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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