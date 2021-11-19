https://ria.ru/20211119/krym-1759763500.html
Вдоль побережья Крыма построят сеть яхтенных марин
Вдоль побережья Крыма построят сеть яхтенных марин - РИА Новости, 19.11.2021
Вдоль побережья Крыма построят сеть яхтенных марин
Сеть яхтенных марин появится вдоль побережья Крыма, сообщил начальник управления дорожной деятельности министерства транспорта республики Вячеслав Курбанов на... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:39
2021-11-19T13:39
2021-11-19T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Сеть яхтенных марин появится вдоль побережья Крыма, сообщил начальник управления дорожной деятельности министерства транспорта республики Вячеслав Курбанов на форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"."Всего запланировано построить и реконструировать 34 объекта портовой инфраструктуры, в том числе 13 яхтенных марин и 21 портопункт. По результатам проектирования планируется создать 3015 стояночных мест для яхт", — сказал Курбанов.По его словам, общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит порядка 70 миллиардов рублей. Положительное заключение получено уже на первые два объекта: портопункт Керчь и яхтенную марину в селе Яковенково (Ленинский район).Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые. Мероприятие, в котором принимают участие представители более 40 российских регионов, проходит в онлайн-формате.
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республика крым, ленинский район, новости - туризм, керчь, строительство, коммерческая недвижимость, реконструкция, туризм, форум
Вдоль побережья Крыма построят сеть яхтенных марин
Вячеслав Курбанов: сеть яхтенных марин и портопунктов построят вдоль побережья Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Сеть яхтенных марин появится вдоль побережья Крыма, сообщил начальник управления дорожной деятельности министерства транспорта республики Вячеслав Курбанов на форуме "Интурмаркет. Открытый Крым".
"Всего запланировано построить и реконструировать 34 объекта портовой инфраструктуры, в том числе 13 яхтенных марин и 21 портопункт. По результатам проектирования планируется создать 3015 стояночных мест для яхт", — сказал Курбанов.
По его словам, общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит порядка 70 миллиардов рублей. Положительное заключение получено уже на первые два объекта: портопункт Керчь и яхтенную марину в селе Яковенково (Ленинский район).
Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые. Мероприятие, в котором принимают участие представители более 40 российских регионов, проходит в онлайн-формате.