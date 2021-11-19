https://ria.ru/20211119/krym-1759763500.html

Вдоль побережья Крыма построят сеть яхтенных марин

Вдоль побережья Крыма построят сеть яхтенных марин - РИА Новости, 19.11.2021

Вдоль побережья Крыма построят сеть яхтенных марин

Сеть яхтенных марин появится вдоль побережья Крыма, сообщил начальник управления дорожной деятельности министерства транспорта республики Вячеслав Курбанов на... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:39

2021-11-19T13:39

2021-11-19T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Сеть яхтенных марин появится вдоль побережья Крыма, сообщил начальник управления дорожной деятельности министерства транспорта республики Вячеслав Курбанов на форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"."Всего запланировано построить и реконструировать 34 объекта портовой инфраструктуры, в том числе 13 яхтенных марин и 21 портопункт. По результатам проектирования планируется создать 3015 стояночных мест для яхт", — сказал Курбанов.По его словам, общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит порядка 70 миллиардов рублей. Положительное заключение получено уже на первые два объекта: портопункт Керчь и яхтенную марину в селе Яковенково (Ленинский район).Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые. Мероприятие, в котором принимают участие представители более 40 российских регионов, проходит в онлайн-формате.

https://ria.ru/20211118/forum-1759608478.html

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керчь

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республика крым, ленинский район, новости - туризм, керчь, строительство, коммерческая недвижимость, реконструкция, туризм, форум