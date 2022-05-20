https://ria.ru/20220520/ospa-1789742997.html

Оспа обезьян

Оспа обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

Оспа обезьян

Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных), относится к роду Orthopoxvirus. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:07

2022-05-20T15:07

2022-05-20T15:56

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Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных), относится к роду Orthopoxvirus.После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов.Оспа обезьян среди людей была впервые выявлена в 1970 году в Демократической Республике Конго (в то время известной как Заир), где натуральная оспа была ликвидирована в 1968 году.По данным ВОЗ, существует два типа вируса оспы обезьян: западноафриканская клада (группа организмов, содержащая общего предка и всех его прямых потомков) и клада бассейна Конго (центральноафриканская), которая вызывает более тяжелые заболевания и считается более заразной.Передача вируса от животного к человеку может происходить в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных.В Африке признаки заражения вирусом оспы обезьян были обнаружены у многих животных, включая белок, крыс, сонь, различных видов обезьян и др. По данным ВОЗ, природный резервуар оспы обезьян еще не выявлен, хотя наиболее вероятными являются грызуны. Возможным фактором риска является употребление в пищу ненадлежащим образом приготовленного мяса и других продуктов животного происхождения инфицированных животных.Вторичная передача, или передача от человека человеку, происходит в результате тесного контакта с инфицированными выделениями из дыхательных путей, повреждениями кожи инфицированного человека или с предметами, контаминированными биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека.Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Передача инфекции может также происходить при инокуляции или через плаценту (врожденная оспа обезьян).По данным ВОЗ, самая длинная задокументированная цепочка передачи в сообществе за последние годы увеличилась с шести до девяти последовательных случаев заражения от человека к человеку. Это может отражать снижение иммунитета во всех сообществах из-за прекращения вакцинации против оспы.Инкубационный период (период времени от инфицирования до появления симптомов) оспы обезьян обычно составляет от 6 до 13 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.Инфекцию можно разделить на два периода:– период инвазии (0-5 дней), для которого характерны лихорадочное состояние, сильная головная боль, лимфоденопатия (увеличение лимфатических узлов), боль в спине, миалгия (мышечная боль) и сильная астения (слабость);– период высыпаний на коже (через 1-3 дня после возникновения лихорадки), когда появляются различные стадии высыпаний, которые часто вначале возникают на лице и конечностях, и затем распространяются на другие части тела. Чаще всего они появляются на лице (в 95% случаев), а также на ладонях и ступнях (в 75% случаев). Поражаются также слизистые оболочки полости рта (в 70% случаев), половых органов (30%) и конъюнктивы (20%), а также роговица. Сыпь развивается последовательно от пятен (поражения с плоским основанием) к папулам (слегка возвышающиеся твердые поражения), везикулам (поражениям, заполненным прозрачной жидкостью), пустулам (поражениям, заполненным желтоватой жидкостью) и коркам, которые подсыхают и отпадают. Количество поражений колеблется от нескольких до нескольких тысяч. В тяжелых случаях поражения могут сливаться до тех пор, пока не отслоятся большие участки кожи.Коэффициент летальности от оспы обезьян исторически колебался от 0 до 11% среди населения в целом и был выше среди детей младшего возраста. В последнее время коэффициент летальности составляет около 3-6%.По данным ВОЗ, вакцинация против оспы на 85% эффективна для предотвращения оспы обезьян.С момента выявления оспы обезьян большинство случаев заболевания регистрируется в сельской местности в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго и Западной Африки.Весной 2003 года были зарегистрированы подтвержденные случаи заражения оспой обезьян в районе Среднего Запада Соединенных Штатов Америки. Это стало первым зарегистрированным случаем появления этой болезни за пределами Африканского континента. Было установлено, что большинство заболевших имели контакты с одомашненными луговыми собачками, которые были инфицированы грызунами, завезенными из Африки. Всего было зарегистрировано 70 случаев.В 2017 году в Нигерии произошла крупная вспышка оспы обезьян с более чем 500 подозреваемыми случаями и более 200 подтвержденными случаями, а коэффициент летальности составил примерно 3%. В настоящее время информация о выявленных случаях продолжает поступать.В мае 2022 года в нескольких неэндемичных странах было выявлено несколько случаев оспы обезьян. В частности, заболевание было выявлено в Великобритании, Испании, Швеции, Италии, Бельгии, во Франции, Канаде, Австралии, в Португалии, США и в Германии. 20 мая стало известно, что Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, оспа обезьян, африка, европа, воз